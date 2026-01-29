دبي: نادي يقدم لكبار السن تجربة مجتمعية فريدة

النادي هو نادٍ اجتماعي متعدد الأجيال في دبي يعيد تشكيل كيفية تجربة كبار السن والمتقاعدين وعائلاتهم للمجتمع في الإمارات العربية المتحدة.

تأسس النادي على يد المغتربة الفلسطينية شادن عبد اللطيف، التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 35 عامًا، وقد اكتسب النادي زخمًا على مدار العام ونصف العام الماضيين. يعمل النادي في مواقع مختلفة في البلاد ويقدم تجارب الدفع حسب الاستخدام، مما يجعله متاحًا ومرنًا وإنسانيًا للغاية. لا توجد عضويات أو تصنيفات صارمة، بل مجرد جدول زمني منسق من الفصول وورش العمل والتجارب المشتركة التي ترحب بالبالغين من جميع الأعمار، مع التركيز بشكل خاص على كبار السن الذين غالبًا ما يتم تجاهلهم في مشهد نمط الحياة في المدينة.

تمنح علاقة شادن الطويلة مع الإمارات العربية المتحدة وجهة نظر فريدة. لقد شاهدت دبي تتطور من مركز عابر إلى مكان يختار فيه الناس البقاء وشراء المنازل وتربية الأسر وتخطيط مستقبلهم هنا. ومع هذا التحول، ظهر واقع جديد: يزور الآباء لفترات أطول، وينتقل بعضهم بشكل دائم، ويقضي آخرون مواسم في المدينة. ومع ذلك، على الصعيد الاجتماعي، لا يزال العديد من كبار السن يجدون أنفسهم على الهامش.

“المجتمع هنا غالبًا ما يكون موسميًا،” تشرح قائلة. “الناس يأتون ويذهبون. الانتماء لا يحدث تلقائيًا؛ عليك أن تصممه.” بالنسبة لشادن، أصبح النادي وسيلة لخلق هذا الشعور بالانتماء: أماكن يتوقع فيها الناس، ويتم التعرف عليهم، ويتواصلون خارج دوائر عائلاتهم أو عملهم المباشرة. أصبحت الفكرة شخصية عندما بدأت شادن تفكر في والدتها، علياء، التي عاشت في دبي لما يقرب من أربعة عقود. على الرغم من وفرة عروض المدينة، لاحظت شادن مدى محدودية روتين كبار السن غالبًا - مراكز التسوق والمطاعم والوجوه المألوفة، والشعور المستمر بأن كل شيء آخر كان “للشباب”.

بدأت بالسؤال: ماذا يمكننا أن نفعل معًا ليشعر بالمتعة والإثراء والاجتماعية حقًا، ويكون شيئًا مصممًا لها، وليس شيئًا كانت مجرد مرافقة له؟ علياء لم تلهم النادي فحسب؛ بل تمثل الجيل الذي بني حوله.

ما وراء مساحات كبار السن

ما يميز النادي هو رفضه عزل الناس حسب العمر. كانت شادن متعمدة في جعله متعدد الأجيال بدلاً من كونه نادياً حصرياً للمتقاعدين. “الحياة لا تُعاش في فئات عمرية،” كما تقول. “أكثر علاقاتنا معنى هي العلاقات بين الأجيال.” من خلال تصميم تجارب تجمع بين الأجيال المختلفة، يعيد النادي كبار السن إلى مركز الحياة الاجتماعية. تجسدت هذه الفلسفة مبكراً خلال إحدى ورش عمل البستنة الأولى للنادي. عمل المشاركون من مختلف الأعمار جنباً إلى جنب، وأيديهم في التربة، يتبادلون القصص حول الصبر والتاريخ والنمو. تدفقت المحادثات. جاء الضحك بسهولة. “شعرت بالسلام والطاقة في نفس الوقت،” تتذكر شادن. “في تلك اللحظة عرفت – هذا ما يجب أن يكون عليه النادي.”

يُبنى النادي على أربعة مبادئ: الفضول، التعلم المستمر، العيش الكريم، والشباب الدائم. هذه ليست مجرد شعارات – بل هي تشكل البرامج نفسها. تقدم التقويمات الشهرية تجارب جديدة، من المحادثات الثقافية وورش العمل الإبداعية إلى المشي والأمسيات الاجتماعية، بالإضافة إلى الأنشطة الأسبوعية الثابتة مثل البادل ودروس التمدد التي تخلق إيقاعاً وروتيناً.

“الرفاهية ليست جسدية فقط،” تشرح شادن. “هناك دائماً عنصر اجتماعي أو عقلي أيضاً.” تم تصميم الأنشطة لتكون سهلة الوصول ولكنها ليست مملة أبداً، وقابلة للتكيف مع مستويات الطاقة والقدرات المختلفة، دون افتراض وجود “نوع” واحد من كبار السن.

تغيير التصورات حول الشيخوخة

يتحدى النادي بهدوء فكرة أن الشيخوخة تعني التدهور. بدلاً من ذلك، فإنه يؤطر الحياة المتأخرة كمرحلة تستحق الاستثمار والإبداع والفرح. عندما يتقاسم الكبار والصغار نفس المساحة، تتلاشى الصور النمطية بسرعة. تظهر القصص. تتغير وجهات النظر. “لم يعد عمر الستين كبيراً بعد الآن،” تلاحظ شادن. “في العقود القادمة، سيفوق عدد الأشخاص الذين يعيشون حتى سن المائة عدد الأطفال دون سن الخامسة. تحتاج المدن إلى النمو جنباً إلى جنب مع سكانها.” التغييرات التي تراها شادن في الأعضاء دقيقة ولكنها قوية. الأشخاص الذين يصلون مترددين سرعان ما يتبادلون الأرقام، ويضعون الخطط، ويعودون بسهولة. هناك خفة تظهر – شعور بأنهم جزء من شيء ما. تساعد الحركة جسدياً، ولكن الأهم هو أن الناس يبدأون في __القيام__ مرة أخرى: التعلم، المحاولة، الحضور.

قالت زائرة لشادن ذات مرة إنها ستأتي إلى دبي الآن بشكل متكرر لأنها تستطيع تخيل حياة اجتماعية لنفسها بينما تعمل ابنتها. وشارك والد آخر أن هذه كانت المرة الأولى التي ينظم فيها طفلهما البالغ شيئاً معهما خصيصاً. ثم هناك الانتصارات الهادئة: شخص يحضر مع طفله مرة واحدة، ثم يعود بمفرده.

في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، تتصور شادن أن يصبح النادي الاسم الأول الذي يفكر فيه الناس عند البحث عن تجارب هادفة وشاملة لجميع الأعمار في دبي. سيأتي التوسع من خلال الشراكات، والبرامج الأعمق، ونموذج عضوية قوي. تتشكل مشاريع الأحلام: “إقامة حي النادي” لمدة شهر تحول منطقة إلى مركز مجتمعي حي، وبرامج على غرار المنتجعات للآباء والأطفال البالغين – تركز على التعلم المشترك والثقافة والمحادثة.

