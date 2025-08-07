دبي: مطعم يقدم قائمة طعام لمتناولي أدوية إنقاص الوزن

لكل من يستخدم "أوزمبيك"، أو "مونجارو"، أو أي من حقن إنقاص الوزن من الجيل الجديد، قد يبدو تناول الطعام بالخارج في دبي وكأنه لعبة من السياسات المحرجة حول حصص الطعام. أنت ترغب في أن تكون اجتماعياً، وتستمتع بساحة المطاعم المذهلة في المدينة، لكنك لا تريد الجلوس وتتلاعب بطبق كامل بينما يتناول الجميع أطباقهم الرئيسية وثلاثة مقبلات ومشروبات.
هنا يأتي دور "ذا ميني بانسر" (The Mini Bancer). يغيّر مطعم "ذا بانك"، أحد أحدث الأماكن في وسط مدينة دبي، طريقة تناولنا للطعام بالخارج — خاصة إذا كنت تستخدم أدوية كبح الشهية. بعد تجربته بنجاح في فرعه بلندن، تم إطلاق هذا المفهوم في الإمارات هذا الشهر. فكّر فيه كقائمة طعام سرية داخل القائمة الرئيسية — نفس النكهات المتوسطية الجريئة، ولكن أُعيد تقديمها في أطباق أصغر وأخف وزنًا عن قصد.
من الأطباق القائمة على البروتين مثل سمك الدنيس المشوي بنصف الحجم ودجاج باربكيو بالجبنة، إلى المقبلات المصغرة مثل تارتار لحم الواغيو وجمبري النمر، فإن القائمة المصغرة لا تقتصر على تقليل السعرات الحرارية فحسب، بل تحررك من الضغوط الاجتماعية لتناول طعام أكثر مما يمكن لجسمك تقبله. حتى الحلويات تلعب دورها، مع قطع البقلاوة الصغيرة وشرائح فطيرة التفاح التي تسمح لك بالانغماس في الحلوى دون الحاجة إلى قيلولة بعد الوجبة.
يعكس هذا التحول أيضًا آدابًا اجتماعية متزايدة حول كيفية تناول الطعام اليوم. فمع تغيير أدوية إنقاص الوزن لطريقة تناول الناس للطعام — والأهم من ذلك، شعورهم حيال تناول الطعام في الأماكن العامة — تستجيب مطاعم مثل "ذا بانك" لهذه اللحظة الثقافية.
وأضاف كان توبكو، المؤسس المشارك لمطعم "ذا بانك": "بعض رواد المطاعم لا يريدون الاعتراف بأنهم يتلقون الحقنة. يطلبون مجموعة كبيرة من الأطباق، ويقومون بتحريك الطعام في طبقهم على أمل أن يتولى شخص آخر مهمة تناوله. الشيء المضحك هو أن نصف الطاولة ربما يفعل الشيء نفسه – لذلك ينتهي بك الأمر بكمية كبيرة من الطعام وهدر غير ضروري. نهجنا يسهل على الجميع تناول الطعام بالطريقة التي يريدونها، دون ضجة."
سواء كنت تستخدم "مونجارو" أو لم تكن في مزاج لتناول وجبة ماراثونية، فإن "ذا ميني بانسر" هو تطور دقيق ولكنه ذكي لمشهد الطعام في دبي القابل للتكيف دائمًا.