دبي: مطعم يقدم قائمة طعام لمتناولي أدوية إنقاص الوزن

لكل من يستخدم "أوزمبيك"، أو "مونجارو"، أو أي من حقن إنقاص الوزن من الجيل الجديد، قد يبدو تناول الطعام بالخارج في دبي وكأنه لعبة من السياسات المحرجة حول حصص الطعام. أنت ترغب في أن تكون اجتماعياً، وتستمتع بساحة المطاعم المذهلة في المدينة، لكنك لا تريد الجلوس وتتلاعب بطبق كامل بينما يتناول الجميع أطباقهم الرئيسية وثلاثة مقبلات ومشروبات.

هنا يأتي دور "ذا ميني بانسر" (The Mini Bancer). يغيّر مطعم "ذا بانك"، أحد أحدث الأماكن في وسط مدينة دبي، طريقة تناولنا للطعام بالخارج — خاصة إذا كنت تستخدم أدوية كبح الشهية. بعد تجربته بنجاح في فرعه بلندن، تم إطلاق هذا المفهوم في الإمارات هذا الشهر. فكّر فيه كقائمة طعام سرية داخل القائمة الرئيسية — نفس النكهات المتوسطية الجريئة، ولكن أُعيد تقديمها في أطباق أصغر وأخف وزنًا عن قصد.