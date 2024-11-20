دبي: مطعم "دليريو": تجربة فاخرة تستعيد حضارة"الأزتك"
أعلنت مجموعة "صن سيت" للضيافة عن افتتاح " دليريو" (D'LIRIO)، المطعم الاحتفالي الجديد المستوحى من حضارة الأزتك، والذي يقع خلف مدخل سري في المنتجع والمنتزه المائي "ويستن دبي الميناء السياحي".
ويعدكم " دليريو" بتجربة استثنائية وفاخرة ترتقي بمفهوم الحياة الليلية التقليدية، من خلال مزيج من النكهات المكسيكية الأصيلة، والترفيه المُنسّق بعناية، ورحلة إلى عالم خفي ينتظر الاكتشاف.
وعلّق "مارك مارون"، المدير الإداري لمجموعة "صن سيت" للضيافة: "يسرّنا أن نزيح الستار عن "دليريو"، جوهرة مخفية بكل معنى الكلمة. يقدم هذا المكان الساحر، المستوحى من حضارة الأزتك، تجربة استثنائية ترتقي بمفهوم الحياة الليلية، من خلال مزيج فريد من النكهات المكسيكية الأصيلة والترفيه الآسر. "دليريو" ليس مجرد مطعم، بل هو رحلة غامرة لعالم من الاكتشافات. لقد أولينا اهتماماً فائقاً بأدق التفاصيل، من الديكور وصولاً إلى قائمة الطعام والكوكتيلات، لنضمن لضيوفنا أمسية لا تُنسى."
ويُعدّ "دليريو" تحفة فنية صُمّمت بعناية فائقة، يضمّ مقاعد مريحة، وباراً طويلاً، ومنصّة لمنسّق الأغاني في الصدارة. كما يضمّ تراساً مفتوحاً يتيح للضيوف الاستمتاع بأجواء دبي الساحرة تحت ضوء النجوم، ليقدّم بذلك تجربة استثنائية تجمع بين أجواء الصالات الداخلية والخارجية، في مكان يشجّع على الاسترخاء والتواصل والمرح.
وتجسّد قائمة طعام "دليريو" جوهر المطبخ المكسيكي بلمسة لاتينية مميزة، من السيفيتشي المنعش، والتاكو اللذيذ، إلى الإمباناداس الشهية، واللحوم المشوية بإتقان. يُعدّ كل طبق رحلة فريدة في عالم النكهات الأصيلة. لقد ابتكر خبراء المشروبات مجموعة واسعة من الكوكتيلات اللذيذة المستوحاة من أساطير الأزتك القديمة، باستخدام مكونات مثل الكاكاو المقدّس، والصبار، والفواكه الاستوائية، مع لمسة عصرية تُضفي عليها طابعاً مميزاً.