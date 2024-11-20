دبي: مطعم "دليريو": تجربة فاخرة تستعيد حضارة"الأزتك"

وعلّق "مارك مارون"، المدير الإداري لمجموعة "صن سيت" للضيافة: "يسرّنا أن نزيح الستار عن "دليريو"، جوهرة مخفية بكل معنى الكلمة. يقدم هذا المكان الساحر، المستوحى من حضارة الأزتك، تجربة استثنائية ترتقي بمفهوم الحياة الليلية، من خلال مزيج فريد من النكهات المكسيكية الأصيلة والترفيه الآسر. "دليريو" ليس مجرد مطعم، بل هو رحلة غامرة لعالم من الاكتشافات. لقد أولينا اهتماماً فائقاً بأدق التفاصيل، من الديكور وصولاً إلى قائمة الطعام والكوكتيلات، لنضمن لضيوفنا أمسية لا تُنسى."