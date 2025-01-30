دبي: مركز اللغة العربية يحتفل بـ45 عاماً من الإرث العائلي
تركت "مليحة وهبي" اللبنانية التي عشقت اللغة العربية، إرثاً عظيماً شكّل اللبنة الأساسية لتأسيس مركز اللغة العربية. التزم فيما بعد ابنها "فضيل وهبي" وحفيدها "جورج وهبي" بحفظ هذا الإرث ووهبا حياتهما لأجل مركز اللغة العربية الذي يكمل عامه الخامس والأربعين.
وأطلقت العائلة المركز كمؤسسة تعليمية عام 1980 في دبي ، ومنذ ذلك الحين استقبل أكثر من 7000 طالب، هذا بدوره ساعد العديد منهم على التّحوّل من مبتدئين تماماً إلى متحدّثين للّغة العربية بثقة. بدوره أكّد الحفيد "جورج": أنّ شغف مليحة وهبي العميق باللغة العربيّة هو القوّة الدافعة وراء رؤيتها لمركز اللغة العربية. إذ بدأت رحلتها في عام 1968 في بيروت، حين قامت بتدريس الدبلوماسيين والمغتربين في منزلها، ما عزز التقدير العميق للغة. وفي عام 1976 إبان الحرب الأهليّة اللبنانية انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة مع عائلتها، حاملةً معها تفانيها في تدريس اللغة العربية.
عملت مليحة كمدرّسة في مدرسة دبي الناطقة باللغة الإنجليزية كما قدّمت دروساً خصوصيّة في المنزل.
تجلّت اللحظة الحاسمة عندما التقت السيدة وهبي بالسيدة جيلمارد، زوجة المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، والتي كانت بدورها شغوفة باللغة. وأسّسا معاً مركز اللغة الإنجليزية في مركز دبي التجاري العالمي، والذي لا يزال مقره قائماً حتى يومنا هذا.
الذهاب أبعد من ذلك
يضيف جورج، الّذي يحمل الجنسية البريطانية إضافة إلى اللبنانية ويبلغ من العمر 24 عاماً: "اليوم، نسعى جاهدين لتكريم رؤية جدتي من خلال الحفاظ على منهجياتها التعليمية المبتكرة في التكيف مع الاحتياجات الحديثة. نركز أنا ووالدي، فضيل وهبي، الذي لعب دوراً فعالاً في إطالة عمر المركز، على تعزيز إرثها من خلال المبادرات التي توسع نطاقنا وتؤكد على أهمية اللغة العربية في المشهد المتعدد الثقافات اليوم".
وركّزت مليحة في تدريس اللغة العربيّة على البساطة والمنطق. كما طوّرت منهجها التّعليمي على مدى أربع سنوات، والّذي يتضمّن موادّ تعليميّة خاصة مثل سلسلة اللغة العربية للأعمال والتّواصل الاجتماعي ودليل الأبجدية العربية. وتظل هذه الموارد، إلى جانب التّركيز على الطلاقة في المحادثة بلهجة بلاد الشام، حجر الزاوية في المنهجية التعليمية للمركز.
يقول "فضيل" البالغ من العمر 60 عاماً: "إن نهجَنا يدمُج المشاركة والتّفاعل والانغماس الثّقافي، مما يضمن للطلاب الاستمتاع بالعملية التعليمية. ونقوم بتحديث موادنا باستمرار لتشمل مواضيع حديثة مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لأساليب مليحة. ويسمح هذا الهيكل لجميع طلابنا بالتواصل والتعاون، مما يعزّز الشّعور القويّ بالمجتمع".
ومع ذلك، يعترف الثنائي بأنّ أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مركز التعلم المتقدم هو الحفاظ على التوازن بين التقليد والابتكار. وقال فضيل: "بينما تظل أساليب التدريس التي تتبناها والدتي في قلب منهجنا الدراسي، فإن تكييف محتوى الدورة الدراسية لمعالجة الاهتمامات المتطورة والسياقات المعاصرة يتطلّب تخطيطاً دقيقاً وتحديثات منتظمة"، مشيراً إلى إنّ ضمان توافق المواد التي يدرسونها مع ميول المتعلمين المعاصرين دون التفريط بالجذور عملية مستمرة ومجدية.
وأضاف جورج أنّ التّحدّي الآخر يكمن في استيعاب الجداول الزّمنية الديناميكيّة لطلّاب مركز ALC. ولمعالجة هذا، تبنى المركز نماذج التعلم الهجين ومجموعة واسعة من أوقات الفصول الدراسية، مما يوفر المرونة دون المساس بالطبيعة الغامرة للتفاعلات الشخصية. يقول: "من خلال تمكين الطلاب من المشاركة عبر الإنترنت والتفاعل مع الطلاب في الفصول الدراسية المادية، فإننا نخلق بيئة تعليمية شاملة وتفاعلية".
الهدف الأساسي
ويتمثل الهدف الأساسي لـ ALC في تعزيز دمج منهجيات مليحة في المؤسسات والشركات في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتعزيز اللغة العربية كأداة أساسية في السياقات التجارية والاجتماعية. وأضاف جورج: "على الرغم من انتشار اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة، تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتتمثل مهمتنا في تشجيع استخدامها بين الشركات في المنطقة وخارجها. ومن خلال مساعدة المؤسسات على تطوير الطلاقة الثقافية ومهارات الاتصال الفعّالة، نهدف إلى تعزيز الروابط الأعمق داخل الشرق الأوسط وكذلك على مستوى العالم".
تجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي للتعليم تعاون مؤخراً مع مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز لاستضافة 35 طالباً من مدرسة بريماكوف في موسكو في برنامج مكثّف لمدة 11 يوم في أبوظبي. شارك خلاله الطلاب في ست ساعات من دروس اللغة العربية يومياً، إلى جانب أنشطة ثقافية مثل ورش عمل الخط العربي، وجولات في مسجد الشيخ زايد الكبير، وتجارب ثرية أخرى. لم يعمل هذا البرنامج على تعميق تقديرهم للغة العربية فحسب، بل قدم لهم أيضاً الثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأمل مركز أبوظبي للتعليم تكرار مثل هذه الخطط ونشرها لتشمل النطاق العالمي.
وعن الجزء الأكثر إرضاءً في حمل هذا الإرث إلى الأمام، قال جورج: "لقد كانت مواصلة إرث جدتي أمراً مُرضياً. إن مشاهدة نمو المركز وتأثيره اللافت على الطلاب، وخاصة خلال الفصول الدراسية المبهجة يوم الأحد، يذكرني بأنه أكثر من مجرد مدرسة لغات؛ إنه مجتمع يعزز الروابط ورحلة مدى الحياة مع اللغة العربية.
وعلى نحو مماثل، يؤكد فضيل الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز اللغة العربية: "لقد ألهمني حب مليحة وشغفها باللغة العربية لمواصلة إرثها. لقد عملت بلا كلل لإنشاء منهجية تجعل تعلم اللغة العربية أمراً بسيطاً وممتعاً. افتتحت مركز اللغة العربية في عام 1980، وعلى الرغم من وفاتها في عام 2006، إلا أن المركز لا يزال مزدهراً على الأساس القوي الذي بنته. آمل أن تكون فخورة بأن عملها الجاد ومعرفتها ستستمر في الانتقال إلى الأجيال القادمة".
قصيدة للعائلة
لا يتخيّل جورج نفسه يعمل في ALC، على الرّغم من أنّه أمضى معظم طفولته هناك كطالب. ومع ذلك، مع تقدّمه في السّن، أصبح يقدّر حجم إنجازات جدّته وتأثيرها.
وختم جورج حديثه: "في البداية، كنتُ أدعمُ المركزَ بدوام جزئي، مستفيداً من خبرتي في المبيعات وتطوير الأعمال. ومع مرور الوقت، أصبحت التجربة ملهمة بشكل متزايد بالنسبة لي. لذا جاء الانضمام إلى ALC بدوام كامل قراراً متجذراً مع الشعور بالفخر والغرض. إنه لأمر مجزٍ للغاية أن أساهم في شركة عائلية تدعم قيم التعليم والثقافة والتواصل في عالم اليوم سريع الخطى. بالنسبة لي، هذا أكثر من مجرد وظيفة - إنها فرصة لتكريم جدتي والبناء على الأساس الذي أنشأته".