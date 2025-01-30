دبي: مركز اللغة العربية يحتفل بـ45 عاماً من الإرث العائلي

وأطلقت العائلة المركز كمؤسسة تعليمية عام 1980 في دبي ، ومنذ ذلك الحين استقبل أكثر من 7000 طالب، هذا بدوره ساعد العديد منهم على التّحوّل من مبتدئين تماماً إلى متحدّثين للّغة العربية بثقة. بدوره أكّد الحفيد "جورج": أنّ شغف مليحة وهبي العميق باللغة العربيّة هو القوّة الدافعة وراء رؤيتها لمركز اللغة العربية. إذ بدأت رحلتها في عام 1968 في بيروت، حين قامت بتدريس الدبلوماسيين والمغتربين في منزلها، ما عزز التقدير العميق للغة. وفي عام 1976 إبان الحرب الأهليّة اللبنانية انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة مع عائلتها، حاملةً معها تفانيها في تدريس اللغة العربية.