دبي: محارب التوحد الصغير يواجه السرطان ويناشد القلوب الرحيمة

منذ مارس من العام الماضي، تعيش عائلة سعود زهير بروتين جديد. تدور حياتهم حول زيارات المستشفى، وفي الليل يراقبون ابنهم البالغ من العمر 5 سنوات، يوشا سعود، وهو نائم.

يوشا، طفلهم الأول، مصاب بالتوحد وغير ناطق، ويعتمد بالكامل على والديه في الرعاية اليومية. في مارس، فقد يوشا القدرة على المشي وأصبح ضعيفًا. أخذوه إلى مستشفى في الشارقة، حيث اشتبه الأطباء في البداية في التهاب المفاصل وبدأوا العلاج.

مرت الأسابيع، لكن يوشا لم يتحسن. أصبح أضعف، فقد شهيته، وصعب عليه الأكل. قال والده: “كان يواجه صعوبة في المشي مع تغير جسمه. بدا مختلفًا تمامًا”.

مع مرور الوقت، أصبحت العائلة أكثر قلقًا. عادت العائلة إلى المستشفى، وكشف فحص الأشعة المقطعية عن ورم كبير يمتد من صدر يوشا إلى بطنه — أكبر مما كان متوقعًا.

قال سعود: “تم تحويلنا فورًا إلى مستشفى حكومي في العين لأن لديهم جميع المعدات اللازمة للعلاج”. هناك، أجرى الأطباء المزيد من الفحوصات وشخصوه بالمرحلة الرابعة من الورم العصبي الخبيث عالي الخطورة، وهو سرطان نادر في الطفولة يصيب الجهاز العصبي.

شرح الأطباء خطة العلاج لوالدي يوشا. أولاً، سيخضع للعلاج الكيميائي لتقليص الورم، يليه جراحة لإزالته. بعد ذلك، سيحتاج إلى زراعة نخاع العظم ثم العلاج الإشعاعي. كانت عملية طويلة، لكن العائلة وافقت على بدء العلاج فورًا.

بدأ يوشا العلاج الكيميائي في يونيو في المستشفى العام في العين، وأكمل ثماني دورات، كل واحدة تفصلها عشرة أيام. كررت العائلة روتين زيارات المستشفى المتكررة والفحوصات حتى أوائل سبتمبر.

خلال هذه الفترة، بدأت تأمينات العائلة تنفد. كان لديهم خطة طبية أساسية بحد سنوي قدره 150,000 درهم. غطت خمسة دورات من العلاج الكيميائي، ولكن ليس الثلاثة الأخيرة. كل دورة من تلك تكلف حوالي 32,000 درهم. استخدم سعود مدخراته وتلقى مساعدة من الأصدقاء والمحسنين.

في نوفمبر، خضع يوشا لعملية جراحية لإزالة الورم. بحلول ذلك الوقت، تم تجديد التأمين، مما وفر 150,000 درهم أخرى. تم إنفاق حوالي 100,000 درهم على الجراحة، وسرعان ما استُهلك الباقي في الرعاية اللاحقة.

في ديسمبر، نُقل يوشا إلى مستشفى خاص في أبوظبي لإجراء زراعة نخاع العظم. غطت مؤسسة خيرية تكلفة 200,000 درهم ورتبت خصومات. غادر المستشفى في 31 ديسمبر.

منذ ذلك الحين، كانت عملية التعافي بطيئة. تسافر العائلة من منزلهم في المدينة العالمية إلى المستشفى كل يومين إلى ثلاثة أيام للرعاية اللاحقة. على الرغم من أن الإجراءات الرئيسية قد انتهت، إلا أن علاجه لم ينته بعد.

يقول الأطباء إن العلاج الإشعاعي والعلاج المناعي مهمان جداً لتقليل خطر عودة السرطان. على عكس العلاجات السابقة، هذه لا يغطيها تأمين العائلة الذي نفد.

من المتوقع أن يكلف العلاج الإشعاعي حوالي 85,000 درهم، ويجب أن يبدأ بحلول 20 يناير. بعد ذلك، سيحتاج يوشا إلى العلاج المناعي، لكن التكلفة لذلك لا تزال غير معروفة.

يعمل سعود في المبيعات والتسويق في شركة لمواد البناء. على مدار العام الماضي، كان من الصعب عليه الذهاب إلى العمل بانتظام. قال: “كان صاحب العمل متفهمًا. لم يخصم راتبي. أنا ممتن لذلك.”

بعد شهور من التنقل بين المستشفيات والفحوصات وغرف التعافي، يقول سعود إنهم يظلون متفائلين. “لقد وصلنا إلى هذا الحد. نحن نثق في الله ونواصل.”

