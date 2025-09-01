"دبي للموضة" ينطلق اليوم: 6 أيام من العروض العالمية والتصاميم الراقية

ينطلق أسبوع دبي للموضة (DFW) رسميًا مساء اليوم بدورته لموسم ربيع/صيف 2026، والتي تُقام من 1 إلى 6 سبتمبر في أنحاء دبي. يجمع هذا الحدث، الذي أسسه حي دبي للتصميم (d3) ومجلس الأزياء العربي، مصممين عالميين وخبراء في هذا المجال وعشاق الموضة على مدى ستة أيام من العروض والنقاشات والفعاليات الحصرية في أنحاء المدينة.

يبدأ الأسبوع بعرض أزياء ريزمان روزيني، دار الأزياء الماليزية الراقية التي طال انتظارها، يليه عرض المصممة هبة جسمي المقيمة في دبي. أما كريشا باجاج، مصممة الأزياء الهندية الراقية المعروفة بتصاميمها لفساتين الزفاف، فتظهر لأول مرة في أسبوع الموضة في دبي هذا الموسم. وينضم إليهم كل من FLTRD الإماراتية، والمصمم النيكاراغوي إريك بيندانا، والدار البولندية فيوليتوي، ليضيف كل منهم منظورًا عالميًا جديدًا إلى منصة العرض.

في منتصف الأسبوع، تتجه الأنظار نحو اليوم الإيطالي في دبي، المُقام بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية. سيشهد معرض "لا مودا إيتاليانا" الجزء الثاني عروض أزياء من فالنتينا بولترونييري، ولي توينز، وجيل سانتوتشي، وأفانت توا، وبي نينا.

ومن المقرر أيضًا أن تكشف العلامات التجارية المفضلة إقليميًا السيدة كيبا، وديمة عياد، ولاما جوني عن مجموعات جديدة، في حين تضيف العلامة التجارية الباريسية Weinsanto، بالتعاون مع اتحاد الأزياء الراقية والموضة (FHCM)، لمسة من الأزياء الراقية إلى التقويم.

بعيدًا عن منصات العرض، تُقام جلسة "ثريدز توكس 4.0" في 3 سبتمبر، بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة، لمناقشة القوة والتأثير والفرص في عالم الموضة اليوم. تُقدم هذه الجلسات، بالتعاون مع ميتا، بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة فكرية رائدة في حوار الموضة العالمي.

ومن أبرز الأحداث المرتقبة للغاية حفل إطلاق Michael Cinco x SOUEAST، والذي يجذب ضيوفًا دوليين وقادة الصناعة، قبل أن يختتم الأسبوع بعشاء احتفالي تستضيفه ليلي بلانك.

يواصل أسبوع الموضة في دبي، في عامه الرابع، تعزيز سمعة المدينة المتنامية كعاصمة عالمية للموضة، من خلال تسليط الضوء على الأسماء العريقة والمواهب الناشئة.