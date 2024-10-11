دبي: "كريستيان بيسك" تثير الحواس في معرض"الحمى"

لا عجب أن يشعر المرء بتأثير الأزمة الكوكبية الوشيكة أثناء زيارة المعرض متعدد الحواس للفنانة "كريستيان بيسك" الذي ملأ حالياً معرض "نيكا بروجيكت سبيس" المكون من طابقين في القوز (المعرض مفتوح حتى 11 يناير 2025). في ما تصفه المعرض بأنه "استحواذ شامل على نطاق واسع" لمساحته، فإن عمل بيسك الذي يحمل عنوان "الحمى" (Fever) هو أول جهد فردي لها في الإمارات، حيث يمزج بين الصوت، والرائحة، والحرارة، والنحت الزجاجي، وصور مستوحاة من الذكاء الاصطناعي، وصور بصرية أخرى لاستكشاف المفهوم المتشابك لأحلام الحمى الجغرافية والجسدية.

تقول بيسك: "يبدو أن تصميم معرض حول "الحمى" — ارتفاع حرارة الجسم والكوكب — أمر عاجل بشكل خاص في منطقة تواجه فيها درجات الحرارة القسوى. إن النظر إلى هذا من منظور الجنوب العالمي يضيف طبقة انتقادية إلى رؤيتي للعالم. أريد للزوار أن يشعروا بعمق هذه الرؤى، المستمدة من ثقافة المنطقة، وأزمة المناخ، والعوالم الرقمية، والعقلية المتوجهة نحو المستقبل."

تعيش بيسك في فييّنا وقد عملت في صحراء ليوا بأبوظبي لهذا المشروع، بناءً على أبحاثها السابقة حول الصحاري والأساطير وثقافات الشفاء والرعاية. وتخبر ويكند wknd: "لقد كانت تجربة العمل في الإمارات تجربة محورية. البيئة، التي تختلف تماماً عما عرفته، تشعرك بأنها مجابهة وساحرة في الوقت نفسه. هنا، استمديت من بئر الحكمة الثقافية والمرونة التي دفعتني لإنشاء هذا العمل الجديد."

من خلال أحدث أعمالها، تستكشف الفنانة أيضاً الجانب العملي والروحاني للمناظر الصحراوية وآدابها اللامحدودة، بالإضافة إلى التناقضات الثقافية. يعتمد أحد أعمالها على الأساطير المحلية حول الثعابين الصحراوية وقصة أوروبرس، الثعبان في الأساطير اليونانية الذي يمثل أكل ذيله كاستعارة للدورة الأبدية للحياة والموت والولادة من جديد. في "الحمى"، يرمز هذا الفعل إلى سميّة البيئة اليوم.