دبي: قصة نجاح مجموعة كومبكس بقيادة أم وابنتها اللبنانية
تعزو المقيمتان في دبي واللبنانيّتان، سلوى شرباتي وربى عسافة، الأم وابنتها، نجاح شركتهما التي مضى عليها ثلاثة عقود، "كومبكس"، إلى الإمارات التي منحتهم الفرصة للتوسع عالمياً عندما افتتحوا مكتبهما المحلي في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC).
تتذكر سلوى وصولها إلى دبي في عام 2013 حيث أسست شركتها في العام الذي تلاه في مركز دبي التجاري العالمي. وأضافت: "لقد كان لدولة الإمارات دور كبير في نجاح عملي في لبنان والعراق. فقد فتحت لي الفرصة للعمل مع عملاء عالميين، مما منحني مزيداً من الشهرة والاعتراف الدولي".
تأسست مجموعة كومبكس في عام 1994 كشركة فردية مسجلة في بيروت، وهي اليوم تخدم أكثر من 200 عميل في أكثر من 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا. تقدم الشركة - التي تخدم أكثر من 15 قطاعاً، مجموعة شاملة من خدمات التدقيق والمحاسبة والاستشارات مع بصمة عالمية تمتد عبر ثلاث دول: لبنان والعراق والإمارات العربية المتحدة.
تخدم الشركة العملاء الدوليين والمحليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تعد كومبكس جزءاً من باركر راندال إنترناشونال، وهي شركة تدقيق ومحاسبة بارزة مقرها المملكة المتحدة ولها حضور في أكثر من 50 دولة.
يتمتع الثنائي بخبرة كبيرة في حياتهما المهنية، لكنهما قررا التعاون في مشروع مشترك. حصلت سلوى على ماجستير في إدارة الأعمال، بينما رُبى طاهية معروفة ومؤلفة موسيقية ومغنية لأغانيها الخاصة.
قالت روبى، البالغة من العمر 28 عاماً: "أمي رائدة أعمال بطبعها. إنها تتفوق في كل شيء تفعله، سواء في المنزل أو في العمل أو على الصعيد الاجتماعي. هي قدوتي، لذا كان خياراً طبيعياً بالنسبة لي أن أصبح رائدة أعمال. أرى الإمكانيات في العمل العائلي الذي عملت عليه أمي بجد عندما أسسته أولاً في لبنان، ثم العراق، ثم دبي."
نشأت في لبنان حتى بلغت الثامنة عشرة من عمرها، ثم غادرت بلدها الأم لتحقيق حلمها بأن تصبح طاهية. التحقت بمعهد بول بوكوز في ليون بفرنسا، ثم عملت في العديد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان بما في ذلك لو ميرازور، وألان دوكاس أو بلازا أثيني، وغي سافوي.
قالت سلوى البالغة من العمر 60 عاماً: "انضمت ابنتي إلى الشركة بعد عامين من تخرجها. قررت أن أضمها إلى رحلتي لأنها متعددة المواهب وشخصية رائعة في التعامل مع الناس على الرغم من أنها عملت كطاهية محترفة وعملت في بعض أفضل المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان في العالم. لا شيء يمكن أن يوقفها لأنها مبدعة وطموحة للغاية. كما أنها بدأت مسيرتها المهنية في مجال الموسيقى. لذا فإن الأبواب تظل مفتوحة وتتوسع لنا لأن خيالها هو أكثر خيال جموحاً رأيته على الإطلاق".
وتوافق ربى على أنها كانت تستمتع دائماً بلقاء الناس، وكونها طاهية علمها أهمية المهارات الاجتماعية، التي تحب استخدامها حقاً. وأضافت أن الجانب المتعلق بالمبيعات في العمل بدا مثيراً للاهتمام بشكل لا يصدق، وهو يتماشى تماماً مع شغفها بالتواصل مع الآخرين.
الشغف بالأرقام
تتمتع ربى بشغف كبير بالأرقام، وقد برعت فيها منذ صغرها. "لو لم يكن لدي شغف بالطهي، لكانت مهنة الأعمال هي خياري الأول. أشعر أن هذه الفرصة هي المزيج المثالي مهاراتي وشغفي، مما يسمح لي بالمساهمة بشكل هادف في شيء قريب جداً من قلبي".
في عام 1994، أتيحت لسلوى فرصة الانضمام إلى جمعية المحاسبين القانونيين اللبنانيين في لبنان بعد إكمال امتحاناتها، مما منحها فرصة فريدة لبدء عملها الخاص كمحاسب قانوني معتمد في لبنان.
"إن مفتاح النجاح المهني يكمن في خدمة المشروع المعني. إن خدمة الصالح العام هي الدافع والموقف الذي يجب على أي شخص ينشئ عملاً تجارياً أن يبحث عنه، وإلا فإن التركيز سيتحول"، قالت سلوى.
في عام 2010 انضمت سلوى إلى شبكة باركر راسل الدولية بهدف توسيع كومبيكس في المنطقة وكان اختيارها الأول هو إنشاء شركتها في العراق حيث كان لمعظم عملائها فروع هناك.
"في عام 2014، قمت بتأسيس شركتي في الإمارات العربية المتحدة استجابة لطلب عملائي الذين أعربوا عن حاجتهم للعمل مع كومبكس في الإمارات العربية المتحدة. كان هذا التوسع أسهل من التوسع في العراق حيث تعلمت الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها في خطوتي الأولى للتوسع. في عام 2023، بدأنا في خدمة العملاء في المملكة العربية السعودية من خلال شبكتنا الدولية. نأمل أن يؤدي هذا إلى افتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية قريباً،" اختتمت سلوى.