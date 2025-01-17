دبي: قصة نجاح مجموعة كومبكس بقيادة أم وابنتها اللبنانية

"في عام 2014، قمت بتأسيس شركتي في الإمارات العربية المتحدة استجابة لطلب عملائي الذين أعربوا عن حاجتهم للعمل مع كومبكس في الإمارات العربية المتحدة. كان هذا التوسع أسهل من التوسع في العراق حيث تعلمت الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها في خطوتي الأولى للتوسع. في عام 2023، بدأنا في خدمة العملاء في المملكة العربية السعودية من خلال شبكتنا الدولية. نأمل أن يؤدي هذا إلى افتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية قريباً،" اختتمت سلوى.