دبي في فبراير: معسكرات تفاعلية وفعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات

في عطلة نهاية الأسبوع وبمناسبة عيد الحب، يدعو نادي "ريفا بيتش" الضيوف للاحتفال بالحب بجميع أشكاله، سواء مع شريك أو صديق أو عائلة، على خلفية مذهلة من ساحل دبي. من 14 إلى 16 فبراير، استمتع بالدخول المجاني إلى الشاطئ والمسبح من الساعة 10:00 صباحاً حتى غروب الشمس، مقترناً بقائمة عيد الحب المصممة خصيصاً للمشاركة. مقابل 399 درهماً إماراتياً للزوجين، استمتع بمجموعة مختارة من خمسة أطباق من قائمة مكونة من 12 طبقاً تم إعدادها بعناية وتضم أشهى المأكولات مثل سمك السلمون المدخن على فطائر البنجر، وسلطة التين والفراولة، والأضلاع القصيرة منزوعة العظم، وريزوتو الروبيان وبلح البحر بالزعفران، وتاكو الدجاج الكاجون أو اليقطين بالجوز، إلى جانب زجاجة من النبيذ - اختر من بين النبيذ الأحمر، أو الأبيض، أو الوردي، أو الفقاعي. أنهِ الوجبة بنكهة حلوة مع الحلويات الفاخرة، بما في ذلك موس الشوكولاتة والتوت وبيتزا نوتيلا بالفراولة والشوكولاتة على شكل قلب. تضفي موسيقى الدي جي المباشرة أجواءً مثالية على الشاطئ، وكمكافأة إضافية، يحصل الضيوف الذين يستفيدون من عرض عيد الحب على خصم 50% على تجربة التجديف بالكاياك للزوجين في "إجنايت". سواء كنت تحتفل بالرومانسية أو الصداقة أو العائلة، يوفر نادي "ريفا بيتش" المكان المثالي للطعام الرائع، والرفقة، والأجواء الرائعة. احجز مكانك الآن للاحتفال بعيد الحب الذي لا يُنسى. للحجز، أرسل بريداً إلكترونياً إلى reservations@riva-beach.com أو اتصل على 04 430 9466.