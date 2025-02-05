دبي في فبراير: معسكرات تفاعلية وفعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات
من عيد الحب إلى العطلات نصف الفصلية، تعج المدينة بالأحداث التي تَعِد بتقديم ذكريات استثنائية هذا الشهر. لتستمتع وأطفالك خلال عطلة نصف الفصل الدراسي بالنشاطات الترفيهية والمأكولات الشهية والترفيه المباشر والمفاجآت الخاصة المصممة لجعل هذا الشهر سحرياً.
معسكر أولي أولي
يسر متحف "أولي أولي"، متحف الألعاب التجريبية المفضل في دبي، أن يعلن عن معسكر "ثينكر مايكر" من 10 إلى 14 فبراير، والذي يقدم جلسات صباحية للأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات. يتميز هذا المعسكر العملي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بأنشطة تفاعلية مثل "ثينكر تيك" و"براش بوتس" و"تراي-بوت-لون" و"الرابط الميكانيكي" و"الهندسة المعمارية"، ممّا يعزز الإبداع وحل المشكلات والتفكير التصميمي. سيستمتع الأطفال أيضاً باللعب اليومي في صالات العرض التفاعلية في "أولي أولي"، ممّا يجعلها تجربة مثالية لنصف الفصل الدراسي. تبدأ الأسعار الأسبوعية واليومية من 1190 درهماً إماراتياً في الأسبوع أو 350 درهماً إماراتياً في اليوم، مع جلسات من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً. احجز مكاناً لطفلك على موقع olioli.ae/half-term-camps أو اتصل على 04 702 7300
"داون تاون فيوز 2" من "بي إن بي مي هوليداي هومز" لـ"هوتيلييرز"
احتفل بالحب بمنتهى الأناقة في عيد الحب هذا مع إقامة فاخرة في "داون تاون فيوز 2" من "بي إن بي مي هوليداي هومز". انغمس في ملاذ رائع في شقة مذهلة مكونة من غرفتي نوم، مكتملة بإعداد مذهل وتدليك سبا رائع للأزواج مصمم لإثارة الفرح. تقع هذه التجربة الحصرية في قلب وسط مدينة دبي، وتبدأ من 2499 درهماً إماراتياً فقط في الليلة لشخصين. متاحة من 10 إلى 16 فبراير 2025، هذه العطلة الرومانسية مثالية لخلق ذكريات لا تُنسى. احجز الآن على موقع reservations@bnbme.me أو اتصل على "800bnbme (26263)" لترك الحب يستحوذ عليك!
مجموعة المجوهرات "بيس أوف يو"
وتشتهر علامة "بيس أوف يو" بتصميماتها الفريدة التي تجمع بين الأناقة الخالدة والقصص الشخصية، وتكشف بكل فخر عن مجموعتها المرتقبة للغاية لعيد الحب، "الحب في كل التفاصيل"، احتفالاً بالحب بكل أشكاله من خلال القلائد والأساور والخواتم والأقراط المصنوعة بعناية والتي تجسد المودة والعاطفة والإخلاص. ومن بين أبرز القطع قلادة "دوال هارموني"، التي تتميز بحلقتين متشابكتين بشكل أنيق ترمزان إلى الروابط العميقة، في حين تجسد التصاميم المستوحاة من القلب والمزينة بالألماس والياقوت جوهر الحب العالمي. وقالت "أمرين إقبال"، القوة الإبداعية وراء "بيس أوف يو": "تضيف النقوش الشخصية لمسة حميمة وحباً متنوعاً للمجموعة بكل أشكاله". المجموعة متاحة الآن للطلب، كاملة مع تغليف خاص وخيارات توصيل في نفس اليوم لهدايا عيد الحب في اللحظة الأخيرة. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة موقع www.pieceofyou.ae أو تابع "@PieceOfYou.ae" على وسائل التواصل الاجتماعي.
نادي فلويد بيتش: الرومانسية على البحر
لتناول عشاء رومانسي دافئ بجانب الماء، يقدم نادي "فلويد بيتش" تجربة رومانسية على البحر، وهي تجربة لا تُنسى في عيد الحب تتميز بقائمة من 5 أطباق مختارة بعناية مع المأكولات البحرية الطازجة والسلطات الشهية والحلويات اللذيذة، وكل ذلك في ظل خلفية خلابة من نخلة جميرا وأفق دبي. ويضيف الأداء الفردي المباشر إلى الأجواء الساحرة، ممّا يجعل المساء أكثر خصوصية. تبدأ الباقات الزوجية من 999 درهماً إماراتياً مع المشروبات الغازية، و1299 درهماً إماراتياً مع زجاجة "بروسيكو"، و1599 درهماً إماراتياً مع زجاجة من الشمبانيا، و2499 درهماً إماراتياً لكابانا خاصة مع الشمبانيا لتجربة حصرية وحميمة. انضم إلينا في 14 فبراير 2025، من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً. للحجز، اتصل على +971 4 525 8901 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني fb@th8palm.com.
مطعم إنفي: لمسة إسبانية على الحب
استمتع بلمسة إسبانية في عيد الحب هذا في مطعم "إنفي" مع بوفيه فخم يضم المأكولات البحرية الطازجة والسلطات الشهية والأطباق الإسبانية الغنية والحلويات اللذيذة، وكل ذلك تكمله الموسيقى المباشرة التي تعزز الأجواء الرومانسية. بسعر 599 درهماً إماراتياً للزوجين، ستقام تجربة تناول الطعام الحصرية هذه في 14 فبراير 2025، من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً. كلمسة سحرية إضافية، سيحظى الضيوف الذين يحجزون عرض عيد الحب في "ذا بالم" (Th8 Palm) بفرصة الفوز بخاتم "كاميلا" المستدير المبهر بقيمة 9500 درهم إماراتي من "إيتيكا جولز" - قطعة ذهبية رائعة عيار 18 قيراطاً مع ماسة بيضاوية مذهلة مزروعة في المختبر (أف / في إس 1) وماسات لامعة مقاس 3 مم. سواء كنت تستمتع بالنكهات الإسبانية في مطعم "إنفي" أو تستمتع بتجربة تناول الطعام على شاطئ البحر في نادي "فلويد بيتش"، فإن "ذا بالم بيتش ريزورت" (Th8 Palm Beach Resort) يعدك بأمسية لا تُنسى حيث ينبض الحب والأناقة بالحياة. للحجز، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم +971 52 508 1424 أو عبر البريد الإلكتروني fb@th8palm.com.
احتفل بالحب في مطعم "20 فور"
احتفل بعيد الحب هذا العام مع تجربة تناول طعام مميزة في "ويندام ريزيدنسز"، حيث ينتظرك بوفيه مأكولات بحرية رائع، يضم مجموعة فاخرة من المأكولات الشهية التي ستلهم براعم التذوق لديك. بسعر 399 درهماً إماراتياً للزوجين، تشمل التجربة كأسين من النبيذ الفوار للاحتفال بالحب، ومشروبات رومانسية ترحيبية بعيد الحب، وباقة مشروبات غازية لتكملة وجبتك. الترفيه المباشر طوال المساء يخلق الحالة المزاجية المثالية، ويخلق أجواء سحرية لك ولمحبوبك. انضم إلينا في 14 فبراير 2025 من الساعة 7 مساءً إلى 10 مساءً في مطعم "20 فور" واجعل عيد الحب هذا العام مميزاً حقاً. للحجز، اتصل على +971 45 81 4333 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني fb.supervisor@wyndhampalm.com.
نادي ريفا بيتش يحتفل بالحب
في عطلة نهاية الأسبوع وبمناسبة عيد الحب، يدعو نادي "ريفا بيتش" الضيوف للاحتفال بالحب بجميع أشكاله، سواء مع شريك أو صديق أو عائلة، على خلفية مذهلة من ساحل دبي. من 14 إلى 16 فبراير، استمتع بالدخول المجاني إلى الشاطئ والمسبح من الساعة 10:00 صباحاً حتى غروب الشمس، مقترناً بقائمة عيد الحب المصممة خصيصاً للمشاركة. مقابل 399 درهماً إماراتياً للزوجين، استمتع بمجموعة مختارة من خمسة أطباق من قائمة مكونة من 12 طبقاً تم إعدادها بعناية وتضم أشهى المأكولات مثل سمك السلمون المدخن على فطائر البنجر، وسلطة التين والفراولة، والأضلاع القصيرة منزوعة العظم، وريزوتو الروبيان وبلح البحر بالزعفران، وتاكو الدجاج الكاجون أو اليقطين بالجوز، إلى جانب زجاجة من النبيذ - اختر من بين النبيذ الأحمر، أو الأبيض، أو الوردي، أو الفقاعي. أنهِ الوجبة بنكهة حلوة مع الحلويات الفاخرة، بما في ذلك موس الشوكولاتة والتوت وبيتزا نوتيلا بالفراولة والشوكولاتة على شكل قلب. تضفي موسيقى الدي جي المباشرة أجواءً مثالية على الشاطئ، وكمكافأة إضافية، يحصل الضيوف الذين يستفيدون من عرض عيد الحب على خصم 50% على تجربة التجديف بالكاياك للزوجين في "إجنايت". سواء كنت تحتفل بالرومانسية أو الصداقة أو العائلة، يوفر نادي "ريفا بيتش" المكان المثالي للطعام الرائع، والرفقة، والأجواء الرائعة. احجز مكانك الآن للاحتفال بعيد الحب الذي لا يُنسى. للحجز، أرسل بريداً إلكترونياً إلى reservations@riva-beach.com أو اتصل على 04 430 9466.
مطعم "روهيني" من "ليتل مس إنديا" يحتفل بشهر الحب
في عيد الحب هذا العام، يدعو مطعم "روهيني" من "ليتل مس إنديا" الأزواج وعشاق الطعام للاستمتاع باحتفال خاص من 14 إلى 16 فبراير بقائمة طعام فريدة من نوعها تضم أطباقاً رائعة مصممة لإضفاء أجواء رومانسية مثالية. ولتحسين التجربة، سيستمتع الضيوف الذين يقومون بالحجز المسبق بخصم حصري بنسبة 20% على جميع زجاجات الشمبانيا والنبيذ الفوار، ممّا يجعله المكان المثالي لعشاء حميمي أو وليمة فاخرة. مع قائمته المختارة بعناية وعروض المشروبات الاستثنائية، يعد مطعم "روهيني" باحتفال لا ينسى بعيد الحب. متوفر طوال اليوم، يمكن إجراء الحجوزات عن طريق الاتصال على +971 4 438 0064