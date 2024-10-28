دبي: فعاليات رعب وإبداع استعداداً لـ"الهالوين وديوالي"

في مختلف أنحاء المدينة، تتعامل "كريستين كوارتير لا تينت"، سيدة الهالوين في دبي، مع هذه الاحتفالات باعتبارها مشروعًا جادًا تتعهد به بجد كل عام. هذا العام، جلبت موضوعًا من عالم آخر إلى عرضها من خلال إعداد مستوحى من المنطقة 51. أعادت المغتربة الفرنسية، المعروفة بتصميماتها المعقدة، تصور مرآبها بموضوع غريب باستخدام تصميمات مصنوعة من أثاث أعيد استخدامه.