دبي: فعاليات رعب وإبداع استعداداً لـ"الهالوين وديوالي"
يستعد المقيمون في دبي للاحتفال بعيد الهالوين حيث تنتشر "بيوت الرعب" في مختلف أنحاء المدينة. ويشهد هذا العام احتفالات خاصة للغاية حيث يحتفل بعض المقيمين بعيد "ديوالي" الذي يمزج بين تقاليد عيد ديوالي وعيد الهالوين في مزيج ملون من الثقافات.
على الرغم من أن عيد الهالوين من الناحية الفنية هو مناسبة تستمر ليوم واحد في 31 أكتوبر، فإن العديد من سكان دبي يقضون أسابيع في إعداد عوامل الجذب المخيفة للترحيب بالأطفال الذين يطلبون الحلوى أو الهالوين وإضفاء الإثارة الاحتفالية على الحي.
في "داماك هيلز 2"، كان السكان يعملون بجد لتحويل منازلهم إلى مناطق جذب غريبة.
"رعب تحت الماء"
لقد ارتقت إحدى المغتربات البولنديات بالمغامرة إلى مستوى آخر من خلال مغامرة مرعبة تحت الماء. حيث يظهر مشهد "الرعب تحت الماء" الذي تصوره سيارة خضراء صدئة وحطام سفينة محاطة بالشعاب المرجانية الملونة والمخلوقات البحرية الغريبة - وكلها مصنوعة من مواد معاد تدويرها.
وباستخدام الرغوة وقنوات تكييف الهواء المرنة وغيرها من العناصر المعاد تدويرها، ابتكرت محيطًا صديقًا للبيئة في عيد الهالوين، وهو محيط مسكون ومستدام في نفس الوقت. الشعاب المرجانية المليئة بالحياة، والتي تم نحتها جميعًا من الأشياء المهملة، تجعلها غوصًا ساحرًا في عالم بحري مخيف، يدمج بشكل مثالي متعة الهالوين مع الوعي البيئي.
شاركت "إيوا ليدبور"، العقل المدبر وراء هذا التصميم، مصدر إلهامها لصحيفة خليج تايمز. قالت: "ذات يوم أثناء قيادتي للأطفال إلى المدرسة، فكرت، "لماذا لا أجرب موضوعاً تحت الماء هذا العام؟". بحثت في "بينتريست"، لكن كل شيء كان جميلًا ومشرقًا للغاية - ليس الشعور المخيف الذي أردته. لذلك، بدأت في تجربة الدهانات والمواد في المنزل".
حتى أنها أبدعت في استخدام الألوان المائية المصنوعة منزلياً، وتعلمت كيفية خلط ألوان الملصقات مع سائل غسيل الأطباق والماء للحصول على تأثير رش على سيارتها. وباستخدام مزيج من الأشياء المستعملة ومشاريع المدرسة المتبقية، حولت إيوا رؤيتها إلى حقيقة، وأنفقت حوالي 470 درهماً .
وأضافت "لدينا خدمات التخلص من النفايات في الحي الذي نعيش فيه، حيث يتخلص الناس من أثاثهم القديم والكرتون والمواد الرغوية، وأذهب لالتقاط الأشياء من هناك. لذا، يتعين علينا إعادة التدوير، وهذا هو الهدف بالكامل".
وفي مجتمع يتجمع فيه الجميع للاحتفال بهذه المناسبة، لاحظت إيوا لطف الجيران، حتى في الأوقات الصعبة. ففي العام الماضي، انضم السكان من خلفيات ثقافية مختلفة، وقدموا الحلوى للأطفال وأضفوا شعورًا بالوحدة. وأضافت: "إن رؤية الجميع يستمتعون بأنفسهم ويضحكون ويتواصلون هو السحر الحقيقي لعيد الهالوين".
إعادة إنشاء موقع مميز
في مختلف أنحاء المدينة، تتعامل "كريستين كوارتير لا تينت"، سيدة الهالوين في دبي، مع هذه الاحتفالات باعتبارها مشروعًا جادًا تتعهد به بجد كل عام. هذا العام، جلبت موضوعًا من عالم آخر إلى عرضها من خلال إعداد مستوحى من المنطقة 51. أعادت المغتربة الفرنسية، المعروفة بتصميماتها المعقدة، تصور مرآبها بموضوع غريب باستخدام تصميمات مصنوعة من أثاث أعيد استخدامه.
يدور موضوع عيد الهالوين هذا العام حول عالم الكائنات الفضائية والمنطقة الغامضة 51 - وهو موقع شهير في الولايات المتحدة مليء بالتكهنات والمكائد، ويُشاع أنه يضم أسرارًا حول حياة خارج كوكب الأرض.
كانت أبرز ما قدمته في احتفالات الهالوين لهذا العام هي غرفة تبريد تحتوي على كائن فضائي، تم إنشاؤها من ألواح العزل والمواد المتبقية من مشروع حديقة. وأوضحت: "في الداخل، قمنا بحشو زي بحجم طفل لتمثيل الكائن الفضائي، في وضع مثالي داخل غرفتنا الأسطوانية".
وبإضافة أضواء غريبة وآلة دخان، جعلت عرضها يبدو وكأنه من عالم آخر حقًا حيث صممت قوسًا مزينًا بمقاييس غريبة، مصنوعًا من أباريق الحليب المعاد تدويرها. وقالت الحرفية الماهرة: "لقد أذبنا هذه الأباريق فوق قالب جمجمة غريب من الخرسانة، وشكلناها إلى قطع فريدة من نوعها".
وأضافت مازحة: "في عيد الهالوين هذا العام، ندعو الجميع للانضمام إلى مغامرتنا الفضائية وتجربة الإثارة التي لا نعرفها".
الاستعداد لـ "ديوالووين"
وفي المباني الشاهقة، لا يقل الحماس حيوية. فقد احتضنت "ناتاليا ميراندا"، المقيمة في أبراج بحيرات جميرا، احتفالات الهالوين بإضافة زينة ساحرة مثيرة.
وقد تحدثت عن سعادتها بالتسوق لشراء مستلزمات الهالوين محليًا وتنظيم جلسة تصوير احتفالية للعائلة. وقالت المغتربة الأمريكية في دبي: "أصبحت متعة التسوق لشراء الزينة الاحتفالية تقليدًا عزيزًا، وأنا سعيدة باستكشاف المتاجر المحلية واكتشاف كنوز فريدة تساهم في أجواء الهالوين لدينا".
"يعتبر هذا العام مميزًا بشكل خاص حيث تحتفل بعيد ""ديوالي"" مع عائلتها، حيث تمزج أضواء ديوالي الاحتفالية بروح الهالوين المخيفة. ""ما يجعل هذا العام أكثر خصوصية هو مزيجنا الفريد من الثقافات حيث نحتفل بعيد ""ديوالي"". زوجي هندي لذا فإن منزلنا مزين أيضًا بزخارف ديوالي""."
تتطلع ناتاليا إلى تكوين ذكريات مع ابنها عندما ينضمون إلى مجتمعهم من أجل الحصول على الحلوى وربما يتناولون العشاء في زي تنكرية في Gazebo، وهو مطعم هندي محلي، حيث يصادف عيد ديوالي أيضًا يوم الخميس المقبل.
بموضوعاتها الإبداعية وروحها المجتمعية، تجسد احتفالات الهالوين في دبي متعة التبادل الثقافي والإثارة الاحتفالية، مما يحول المدينة إلى احتفال نابض بالحياة بالتقاليد القديمة والجديدة.