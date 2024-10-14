دبي: علاج جديد للدوالي بتقنية ليزر متقدمة

أطلق مركز "سويفت لجراحة اليوم الواحد"، أحد المرافق الصحية الرائدة في دبي، علاجاً مُتقدماً للدوالي باستخدام تقنية الليزر الوريدي، ممّا يوفر حلاً فعالاً بأقل تدخل جراحيّ مُمكن.

وتُعدّ الدوالي حالةً شائعةً تُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وتتميّز بظهور أوردة مُنتفخة وملتوية تحت سطح الجلد مباشرة. وإذا تُركت دون علاج، فقد تتسبّب في الشعور بالانزعاج والألم، وقد تؤدّي إلى مُضاعفات صحيّة أكثر خطورة.