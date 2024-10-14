دبي: علاج جديد للدوالي بتقنية ليزر متقدمة
أطلق مركز "سويفت لجراحة اليوم الواحد"، أحد المرافق الصحية الرائدة في دبي، علاجاً مُتقدماً للدوالي باستخدام تقنية الليزر الوريدي، ممّا يوفر حلاً فعالاً بأقل تدخل جراحيّ مُمكن.
وتُعدّ الدوالي حالةً شائعةً تُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وتتميّز بظهور أوردة مُنتفخة وملتوية تحت سطح الجلد مباشرة. وإذا تُركت دون علاج، فقد تتسبّب في الشعور بالانزعاج والألم، وقد تؤدّي إلى مُضاعفات صحيّة أكثر خطورة.
ويعتمد العلاج بالليزر الوريدي على تقنية ليزر متقدمة تستهدف الدوالي وتغلقها من الداخل، مما يقلل بشكل فعال من مظهرها ويخفف الأعراض المرتبطة بها. يتم تنفيذ هذا الإجراء تحت التخدير الموضعي لضمان راحة المرضى، ويتميز بفترة تعافٍ سريعة مقارنة بالإجراءات الجراحية التقليدية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور "أشكان هاغشيناس"، أحد المُتخصّصين في مركز "سويفت لجراحة اليوم الواحد"، قائلاً: "يُمثّل إطلاق العلاج بالليزر الوريدي تقدماً كبيراً في علاج الدوالي. فهذا الخيار المُتطوّر يُقدّم للمرضى حلاً فعالاً مع فترات تعافٍ قصيرة، مما يُمكّنهم من استئناف أنشطتهم اليومية بسرعة". ويُذكر أنّ الدكتور أشكان قد أجرى أكثر من 5000 عملية في هذا المجال، مما يُؤكّد خبرته والثقة الكبيرة التي يضعها المرضى فيه.
كما صرّح "كاران ريكي"، المدير الإداري لمركز "سويفت لجراحة اليوم الواحد"، قائلاً: "يُعدّ العلاج بالليزر الوريدي نهجاً ثورياً في علاج الدوالي، حيث يرتقي بمعايير نتائج المرضى وكفاءة الإجراءات العلاجية. وما هذه إلّا البداية لجعل هذا العلاج المُتطوّر في متناول مجموعة أوسع من المرضى، ليس فقط في دبي، بل في جميع أنحاء المنطقة".