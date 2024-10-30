دبي: عائلة "شاهوليا" تواصل تقاليد"ديوالي"منذ 76 عاماً

في ديوالي، تُعَد التجمعات العائلية أمراً محبباً، حيث يجتمع حوالي 30-35 من الأقارب، بما في ذلك أبناء العم والخال والأسر الممتدة، للاحتفال بتقديم الطعام والهدايا. قال "ديفياش": "الآن، لا يصادف كل احتفال ديوالي عطلة نهاية الأسبوع دائماً، لذلك في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أقمنا تجمعاً كبيراً في منزلي. أحد العادات التي ظلت ثابتة عبر الأجيال هو أن الجميع يتجمعون لإقامة البوجا (الصلاة) في يوم ديوالي، بغض النظر عن مدى تأخرهم في العمل".