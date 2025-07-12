دبي: طبيب في استراحة شاي ينقذ رجلاً من سكتة قلبية

كان سمير (تم تغيير الاسم بناءً على طلبه) قد غادر عمله للتو ولم يخطُ سوى بضع خطوات باتجاه محطة المترو عندما تلاشت رؤيته، وتهاوت ساقاه، وسقط على الرصيف. فاقدًا للوعي ويكاد لا يتنفس، لم يكن يدرك تمامًا أنه كان على بعد لحظات من الموت بسبب سكتة قلبية.

إلا أن القدر تدخل على هيئة الدكتور نيرج جوبتا - أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى إن إم سي رويال في دبي للاستثمار (DIP)، والذي تصادف وجوده في الجهة المقابلة من الشارع لتناول استراحة "كرك" سريعة. لم يكن قد أكل طوال اليوم وكان يتناول وجبة خفيفة عندما لاحظ تجمع حشد من الناس.

التدخل السريع ينقذ حياة

"رأيت الناس يقفون حول شخص على الأرض. عندما وصلت إليه، أدركت أنه كان يتعرق بشدة ويتنفس أربع مرات فقط في الدقيقة،" يتذكر الدكتور نيرج. "كانت سكتة قلبية وكان علينا التصرف بسرعة."

كان المستشفى قريبًا. دون إضاعة أي وقت، قام الطبيب بإبلاغ مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS) وبدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR). تم إعطاء صدمتين كهربائيتين حتى قبل الوصول إلى المستشفى، وتم إعطاء صدمة ثالثة داخل قسم الطوارئ.

تم تفعيل "رمز أزرق" كامل في المستشفى وتم منح المريض الأولوية. تحركت فرق الطوارئ والعناية المركزة وأمراض القلب على الفور. تم تشخيص سمير بحالة قلبية حرجة - احتشاء عضلة القلب الأمامي السفلي مع ارتفاع مقطع ST (STEMI) ورجفان بطيني (VF).

بعد نقله على وجه السرعة إلى المختبر، كشفت صورة الأوعية الدموية عن انسداد بنسبة 100% في الشريان التاجي الأيمن وانسداد بنسبة 90% في الشريان التاجي الأيسر. تم وضع أربع دعامات مطلية بالأدوية لاستعادة تدفق الدم. بفضل التدخل الطبي السريع، تمكن من المشي مرة أخرى في غضون يومين فقط.

أهمية الفحوصات المنتظمة وتغيير نمط الحياة

"لم أكن أعرف حتى أنني مصاب بالسكري،" قال سمير بعد تعافيه. "اعتقدت أنني بصحة جيدة. لو لم يكن الطبيب هناك في تلك اللحظة، لما كنت على قيد الحياة اليوم. أنا ممتن جدًا."

قال الدكتور نيرج، الذي لم يأكل طوال اليوم وأجرى الإجراء بأكمله دون توقف، إن عادات نمط الحياة السيئة هي أحد أكبر العوامل المساهمة في النوبات القلبية لدى الشباب.

"لا ينبغي أن يتعرض الأشخاص في الثلاثينات من العمر لذلك. لكن الإجهاد، وسوء التغذية، والتدخين، والأطعمة المصنعة، وارتفاع الكوليسترول هي عوامل خطر رئيسية،" أشار.

وحث السكان على أخذ الفحوصات الدورية على محمل الجد وأوصى بإجراء فحوصات قلب أساسية، بما في ذلك:

اختبار المشي على جهاز المشي (TMT)

ملف الدهون (Lipid profile)

مستويات السكر في الدم

تصوير الأوعية التاجية المقطعي المحوسب (CT scan of the heart)

قال سمير إن التجربة غيرت حياته. "لقد قللت من تناول الوجبات السريعة،" قال. "بدأت أمشي كل يوم، وأجعل صحتي أولويتي القصوى. لقد حصلت على فرصة ثانية، ولن أعتبرها أمرًا مسلمًا به."