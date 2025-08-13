دبي: طبيبة أسنان تزيل خوف الأطفال بكتاب"الكرسي الهادئ"

تاريخ النشر: الأربعاء 13 أغسطس 2025، الساعة 1:37 ظهرًا.

بواسطة: مظهر فاروقي.

بالنسبة للعديد من الأطفال، زيارة طبيب الأسنان ليست أمراً روتينياً على الإطلاق. فالبكاء، والرفض لفتح الفم، ونوبات الغضب هي كلها ردود فعل مألوفة. وتُظهر الدراسات أن خوف الأطفال من طبيب الأسنان يمكن أن ينجم ليس فقط عن الألم، بل أيضًا عن الانفصال عن الوالدين، أو مقابلة أشخاص غير مألوفين، أو مجرد التواجد في بيئة غير مألوفة.

الدكتورة "إيمنيت مادان"، طبيبة أسنان أطفال مقيمة في دبي، تعتقد أن هذا الخوف يمكن التغلب عليه. كتابها الأول، "طريقة الكرسي الهادئ" (The Calm Chair Method)، الذي سيتم إطلاقه في دبي مطلع الشهر المقبل، يحدد نهجًا منظمًا لجعل زيارات طبيب الأسنان أكثر هدوءًا وتعاونًا للأطفال.

وقالت الدكتورة مادان، التي تمارس عملها في دبي منذ 18 عامًا: "قد يبكي الطفل في كرسي طبيب الأسنان لأول مرة، لكن أي مرة تليها قابلة للتغيير." بصفتها طبيبة أسنان أطفال ومدربة أعصاب، تركز على إدارة السلوك بطرق تتجاوز التقنيات التقليدية، باستخدام أدوات للتواصل، والمواءمة الحسية، والشفاء اللاواعي لتحويل كرسي طبيب الأسنان إلى "مساحة من الأمان العاطفي وبناء الثقة".

تعتمد هذه الطريقة على علم النفس القائم على الأدلة والعافية المتكاملة، بما في ذلك البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، ومبادئ تطوير الطفل في مرحلة السنوات الأولى (EYFS)، وتكنيك بوتيكو للتنفس، وتقنية الحرية العاطفية (EFT)، و"ثيتا هيلينغ"، و"سايك-كاي" (Psych-K®). وقالت: "إنه بمثابة مخطط مصمم خصيصًا لكل من يعمل مع الأطفال... ما يتم التعبير عنه بالكلمات، يتم التعامل معه."

تقول الدكتورة مادان أنها الممارس الوحيد بدوام كامل لطب الأسنان بدون إبر للأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي. وهي حاصلة على درجة الماجستير في طب أسنان الأطفال من جامعة راجيف غاندي في الهند، ودرجة الماجستير في علوم الليزر من جامعة آخن في ألمانيا، بالإضافة إلى شهادات متقدمة من مؤسسات في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفنلندا، والنمسا.

استغرق كتابة الكتاب عامًا واحدًا وهو يلخص عقدًا من عملها كـ "مدربة أعصاب" في 180 صفحة، ويتضمن شهادات من المرضى ودراسات حالة. وقد تم تقديمه بالفعل دوليًا، بما في ذلك في مؤتمر قبرص لطب الأسنان بالليزر في يونيو 2025. وستقدم الدكتورة مادان أيضًا كتابها "طريقة الكرسي الهادئ" كمتحدثة رئيسية في مؤتمرات دولية قادمة لطب الأسنان.

بالإضافة إلى عملها، تشارك في استضافة قناة موسيقية على يوتيوب مع أطفالها، شيرين ويوفرادج، وهي نشطة منذ عام 2017 وتقترب من مليون مشترك. كما أنها تقدم بودكاست منتظم بعنوان "غير شائع" (Uncommon)، تشارك فيه "قصصًا لأشخاص عاديين".