دبي: سوق الفريج ..نافذة على الثقافة والتقاليد الإماراتية

وفي صباح اليوم التالي، يقوم طيب بإحضار اللحم الطازج من السوق، فيغسله ويطهوه على نار هادئة لساعات. ويقول طيب: "يتم غلي لحم الضأن بالماء والتوابل حتى يصبح طريًا للغاية ويتفكك. وبمجرد أن ينضج اللحم، يتم تقطيعه ووضعه جانبًا". ثم يضاف القمح المنقوع إلى مرق اللحم ويطهى ببطء مرة أخرى لمدة ست إلى ثماني ساعات على نار خفيفة. ويقول طيب: "بحلول هذا الوقت، يكون الهريس قد نضج بنسبة 70 في المائة تقريبًا".