دبي: سوق الفريج ..نافذة على الثقافة والتقاليد الإماراتية
العيش في الإمارات أمر مختلف تماماً عن العيش وفقًا لأسلوب الحياة الإماراتي. ويمنحك أحد الأسواق المؤقتة في دبي فرصة لتجربة الأسلوب الإماراتي.
بمجرد دخولك سوق الفريج التابع لبلدية دبي، ستُستقبل بروائح فريدة من نوعها في ثقافة الإمارات العربية المتحدة. وقد تثير رائحة واحدة فضول أي شخص على الفور - وهي رائحة تأتي من قدر كبير من الهريس الذي يتم طهيه مباشرة في السوق.
يبدأ الطاهيان المغتربان بليس وطيب حسين في تقليب الهريس بعد صلاة العصر مباشرة، وسيستمران في ذلك لساعات حتى الساعة الخامسة مساءً. سيكون هذا هو روتينهما على مدار الأيام الخمسة عشر القادمة، طوال فترة عرض النسخة الثالثة من"روح الفريج" Soul A Freej.
الهريس هو عبارة عن لحم مطهو ببطء وقمح مطهو على نار هادئة حتى ينضج تماماً في قوام يشبه العصيدة، وهو من أكثر الأطباق شعبية في المطبخ الإماراتي. ويقول بليس وطيب إن تحضيره ليس بالأمر السهل.
"يعتبر الهريس طبقًا يختبر صبرك وتفانيك حقًا. وعادة ما يستغرق تحضيره بشكل مثالي حوالي 24 ساعة"، كما يقول المغترب الهندي طيب. "تبدأ العملية في اليوم السابق بنقع القمح. تستغرق هذه الخطوة وحدها عدة ساعات، وعادة ما تستغرق طوال الليل، لضمان طراوة الحبوب".
وفي صباح اليوم التالي، يقوم طيب بإحضار اللحم الطازج من السوق، فيغسله ويطهوه على نار هادئة لساعات. ويقول طيب: "يتم غلي لحم الضأن بالماء والتوابل حتى يصبح طريًا للغاية ويتفكك. وبمجرد أن ينضج اللحم، يتم تقطيعه ووضعه جانبًا". ثم يضاف القمح المنقوع إلى مرق اللحم ويطهى ببطء مرة أخرى لمدة ست إلى ثماني ساعات على نار خفيفة. ويقول طيب: "بحلول هذا الوقت، يكون الهريس قد نضج بنسبة 70 في المائة تقريبًا".
في الساعة الثالثة ظهرًا، يصل طيب، برفقة الطهاة الآخرين، إلى السوق المؤقت لاستكمال الإجراءات المتبقية على الهواء مباشرة.
وبعد تقليب الطبق لمدة تزيد عن ساعة، يتم تتبيله حتى يصبح مثاليًا وتقديمه ساخنًا - "وعادة ما يتم تزيينه بالزبدة أو البصل المقلي لمزيد من النكهة"، كما قال طيب.
يشعر طيب وبليس بالسعادة والفخر عندما يشاهدان رواد السوق وهم يستمتعون بالهريس . فبالنسبة لهما، يعد إعداد وتقديم هذا الطبق التقليدي طريقة لتكريم البلد الذي يعتبرانه موطنهما.
استكشاف السوق
مع غروب الشمس، تنبض حديقة الورقاء 3 بالحياة مع تجمع العائلات للاستمتاع بأمسية شتوية مليئة بالمرح والطعام والكنوز الفريدة من الثقافة المحلية.
ويظهر الأطفال وهم يركضون حول مناطق اللعب، بينما تثير الشخصيات التي ترتدي الملابس الإماراتية المحلية ضحكات الصغار وتصفيقهم.
سيجد عشاق الموضة قطعًا مميزة تعكس تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخطف الفساتين الجميلة والعبايات ذات التطريز المعقد الأنظار.
تشارك فاطمة، رائدة أعمال إماراتية، في مثل هذه المعارض منذ أربع سنوات، وهذه هي سنتها الثانية في سوق الفريج. وقالت فاطمة، التي تعرض مجموعتها من الجلابيات المصنوعة يدويًا والمزينة بالتطريز: "أنا ممتنة للغاية لهذه المنصة التي تتيح لي مشاركة شغفي بالأزياء الإماراتية التقليدية".
وتقول فاطمة: "أستخدم الأقمشة المستوردة محليًا وأضيف التطريز المستوحى من التراث الإماراتي. ويزورني العديد من الزوار لتقدير الحرفية والتفاصيل".
وتقول فاطمة إن هذا السوق يمثل "فرصة مذهلة" للشركات الصغيرة، وذلك بفضل الفرص المتاحة لرواد الأعمال الناشئين. "إنه لا يسمح لنا بالتواصل المباشر مع العملاء فحسب، بل إنه يساعدنا أيضًا في بناء أعمالنا".
المزيد من النكهات الإماراتية
بالإضافة إلى الهريس، يتم تقديم مجموعة متنوعة من الأطباق الإماراتية التقليدية في العديد من أكشاك الطعام. وقد أنشأ سوق الفريج ملاذًا لعشاق الطعام،
يمكن للزوار الاستمتاع باللقيمات ، وهي حلوى مصنوعة من كرات العجين المقلية المرشوشة بشراب التمر أو العسل، أو البلاليط ، وهي مزيج من النكهات الحلوة والمالحة في الشعيرية المطبوخة بالسكر والهيل والزعفران.
المشروبات التقليدية - مثل الشاي المحلي والجلاب، وهو مشروب حلو من التمر وماء الورد - مثالية لأمسية لطيفة.
ستقام الفعالية في حديقة الورقاء حتى 29 ديسمبر، وستنتقل إلى حديقة البرشاء 3 من 3 إلى 19 يناير 2025.