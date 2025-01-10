دبي: زوجان لبنانيان يحولان التحديات إلى فرص وتمكين الآخرين

وفي حديثها عن الإرشاد، قالت "لمى": "في الحياة، نلتقي دائماً بأشخاص يؤثرون فينا بطرق عديدة. كل شخص قابلناه في العمل كان مصدر إلهام لنا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أولئك الذين ألهمونا بشكل مباشر يُنظر إليهم كمرشدين حقيقيين، دفعونا بطريقة أو بأخرى إلى اتخاذ خطوات مغامرة للمضي قدماً. هناك أيضاً أولئك الذين ألهمونا بشكل غير مباشر بسبب عدم كفاءتهم وجعلونا ندرك الخطوات التي لا يجب اتباعها في الحياة. مرشدونا هم في الأساس آباؤنا ومدراؤنا السابقون".