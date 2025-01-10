دبي: زوجان لبنانيان يحولان التحديات إلى فرص وتمكين الآخرين
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للفرص، حيث تجذب باستمرار رواد الأعمال والمدراء إلى شواطئها. وتشتهر الإمارات بالحيوية الاقتصادية والتنوع الثقافي، وتوفر مزيجاً فريداً من المزايا الجغرافية والديموغرافية التي تُشكل أرضاً خصبة للابتكار والأعمال.
وإن التزام الدولة بتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب الاستقرار الذي لا مثيل له في مختلف القطاعات، يعزز سمعتها كوجهة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى إطلاق العنان لإمكاناتهم والاستفادة من الفرص العديدة.
وبالنسبة لرواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر من مجرد مكان للعمل، بل هي مكان للتفوق وتحويل الطموحات إلى حقيقة، وهذا كان الحال أيضاً بالنسبة للزوجين اللبنانيين/الأمريكيين "لمى مكارم "و"سمير مكارم" المقيمين في دبي.
"ننتمي نحن الاثنان إلى أسر تقدّر الاستقلال وتمكين الآخرين. والأهم من ذلك، أن أسرتينا جعلتانا ندرك أهمية الترابط المتبادل، وهو جوهر نجاحنا. لقد علمنا الآباء من كلا الجانبين قيمة إيجاد الهدف، وقيمة العطاء، وقيمة تمكين الآخرين"، هكذا قالت "لمى مكارم"، المستثمرة والمؤسسة المشاركة لشركة "جيه آند آر" للاستشارات التجارية، البالغة من العمر 54 عاماً.
تحمل "لمى" درجتي بكالوريوس، واحدة في علم النفس السريري والأخرى في إدارة الأعمال. كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وعلى الدكتوراه في ريادة الأعمال، والتي أوفت بجميع متطلباتها ما عدا أطروحتها.
ومن ناحية أخرى، يحمل "سمير مكارم"، المدير العام والمؤسس المشارك لشركة "جيه آند آر" للاستشارات التجارية، درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في الاقتصاد النقدي، كما عمل "سمير" لمدّة عام ونصف للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
تأسست شركة "جيه آند آر" للاستشارات التجارية، المسجلة لدى هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، في يوليو 2008. وقال "سمير" البالغ من العمر 56 عاماً: "خلال أشد فترة ركود مر بها العالم، تحدينا كل الصعاب وقررنا السباحة ضد التيار بعد تحويل جميع أنواع التهديدات إلى فرص".
وأضاف "سمير": "تتمثل مهمة "جيه آند آر" في تمكين الشركات والأفراد على حد سواء من خلال برامج التدريب والاستشارات المؤسسية المصممة خصيصاً والتي تدور حول صقل معرفة الموظفين ومهاراتهم ومواقفهم. عاماً بعد عام، نضيف صناعات جديدة إلى محفظتنا... حتى الآن وصلنا إلى 40 صناعة".
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن كل من "سمير" و"لمى" يديران مركزاً ثقافياً في لبنان.
"لقد تزوجنا بالفعل منذ 15 عاماً وانتقلنا إلى الإمارات العربية المتحدة من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فرصة عمل. ومع ذلك، بعد 3 سنوات من العمل، قررنا كلينا ترك عملنا والبدء في هذه المغامرة الجديدة التي كانت بمثابة تحول جذري بالنسبة لنا"، كما قال "سمير".
في عام 2005، شجعت فرصة عمل "لمى" على التفكير في الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن عاشت في الولايات المتحدة لمدّة 12 عاماً. وبعد 3 سنوات، أتيحت للزوجين فرصة ذهبية لبدء رحلة جديدة تماماً دفعتهما إلى بدء أعمالهما الخاصة هنا. ويشارك الزوجان بفخر أن شركة "جيه آند آر" للاستشارات التجارية استوحيت إلهامها من ابنيهما، "جاد" و"راني".
وفي حديثها عن الإرشاد، قالت "لمى": "في الحياة، نلتقي دائماً بأشخاص يؤثرون فينا بطرق عديدة. كل شخص قابلناه في العمل كان مصدر إلهام لنا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أولئك الذين ألهمونا بشكل مباشر يُنظر إليهم كمرشدين حقيقيين، دفعونا بطريقة أو بأخرى إلى اتخاذ خطوات مغامرة للمضي قدماً. هناك أيضاً أولئك الذين ألهمونا بشكل غير مباشر بسبب عدم كفاءتهم وجعلونا ندرك الخطوات التي لا يجب اتباعها في الحياة. مرشدونا هم في الأساس آباؤنا ومدراؤنا السابقون".
نصائح قوية للأزواج
>> كونا جريئين، ومغامرين، وراغبين في المخاطرة.
>> دعا شراكتكما التجارية تكمل شراكتكما الشخصية.
>> تذكرا دائماً أن النجاح يبدأ من المنزل.
>> احرصا على أن يكون هذا شيء تستمتعان بفعله معاً.
>>الأمر كله يدور حول تشكيل فرق ناجحة.
>> إذا لم يتمكن الزوجان من تكوين فريق متجانس في المنزل، فكيف يمكنهما أن يصبحا فريقاً في العمل؟
>> كلمة "نحن" مهمة للغاية هنا، حيث لا توجد أي أنانية، وكلاكما مسؤول بشكل متساوٍ عن كل شيء.