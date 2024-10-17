دبي: "ريشا" من ربة منزل إلى قيادة دراجة نارية
تقول "ريشا"، وهي راكبة دراجات نارية مقيمة في دبي، والتي طلبت استخدام اسمها الأول فقط في هذه المقالة: "إن كونك على طبيعتك ليس خياراً شائعاً دائماً. لذا فإن الأمر متروك لك. هل تريد أن تكون بحال جيدة، أم تريد أن تفعل ما تريد أن تفعله؟"
"يبلغ طول راكبة الدراجة النارية حوالي خمسة أقدام، ولها شعر أسود طويل محلوق من جانب وينسدل على كتفها من الجانب الآخر. يتخلل شعرها خصلات وردية بنفس اللون الزاهي الذي يغطي أظافرها. يبرز وشم على طول ذراعها اليسرى، ويتوقف عند مفصل الإصبع. يلتف سوار جلدي حول معصمها، مزين بمسامير فولاذية. مظهرها، وهي في سن 46، يعبر بوضوح عن كونها راكبة دراجات نارية، حتى مع التجاعيد اللطيفة حول عينيها التي توحي بسلوك أكثر هدوءاً. لقد ظلت تتنقل بين عالم ربة المنزل البسيطة وراكبة الدراجة المتمردة لسنوات، فلا عجب أنها أتقنت هذا المظهر تماماً."
"والآن، ستشارك في أسبوع الدراجات النارية العربية، الذي يُقام في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر في رأس الخيمة. سيجمع هذا المهرجان، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، عشاق الدراجات النارية من جميع أنحاء العالم لمدة ثلاثة أيام من الجولات المثيرة، والعروض البهلوانية، والموسيقى الحية، وحفلات الشاطئ."
عند النظر إلى ريشا الآن، لن تخمن أبداً أن الراكبة جديدة في حرفتها؛ فقد أخذت خوذتها في اختبار تجريبي منذ خمس سنوات فقط.
الرحلة الأولى
نشأت ريشا في الهند، وهي من الطبقة المتوسطة، ولديها أحلام لا تستطيع التحدث عنها. تقول: "كان هذا قبل 30 أو 40 عاماً - تخيل، لو قالت فتاة من الطبقة المتوسطة إنها تريد ركوب دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون، فماذا تعتقد أن الناس كانوا سيقولون؟ كانوا سيضحكون"، ثم تضيف: "لكن اليوم انظر إلي، أنا أركب دراجتي النارية من طراز هارلي ديفيدسون".
تأسست علامة هارلي ديفيدسون التجارية عام 1903 في ميلووكي وكانت المفضلة لدى راكبي الدراجات النارية في جميع أنحاء العالم - ولكن لسوء الحظ، مع نمو إرثها، زاد سعرها أيضاً. اليوم، قد يكلف أحد دراجاتها الفولاذية القوية ما لا يقل عن 25633 دولاراً (94150 درهماً إماراتياً).
"عندما كانت فتاة صغيرة، تخلت ريشا عن أحلامها في اتباع الطريق التقليدي – الدراسة، الزواج، وإنجاب الأطفال. لكن عندما بلغت الأربعين، بدأت تشعر بوخز في أصابع يديها وارتعاش في قدميها، ما جعلها ترغب في الضغط بقوة على دواسة الوقود والشعور بنسيم الهواء وهو يلامس شعرها. وتقول: 'بدأت تراودني هذه الأفكار: لقد استقرت حياتي الآن، ولدي أسرة. أفعل كل شيء من أجلهم، لكن ماذا عني؟'"
كانت تحلم بامتلاك دراجة هارلي، فقررت إجراء بعض الأبحاث حولها. وبعد مرور عام، كانت مصممة على ذلك. "فكرت في الأمر. لم أناقش الأمر مع أحد. لم أسأل أحداً، وعندما تجاوزت الـ 41، قلت، "لا بد أن أفعل ذلك".
أخذت زوجها إلى صالة العرض. "كان متوتراً بعض الشيء، لأنها دراجة كبيرة. لكنه جاء معي. لم نشتر الدراجة. لكن بعد أسبوع عرفت أنني بحاجة إليها. التزم الصمت. فكر، "إنها مجرد مرحلة". لذا جاء معي. ذهبنا إلى صالة العرض مرة أخرى. قلت، "نعم، سآخذها".
كان زوجها في حيرة من أمره، لأنه "لم يكن لدي رخصة قيادة بعد"، لكن ريشا كانت عازمة على ذلك. فقد أخفت الدراجة في صالة العرض (وبعد أن دفعا ثمنها، اتفقا على الاحتفاظ بها حتى تتعلم أساسيات القيادة).
"في تلك المرحلة، تتذكر ريشا أن الأسرة كانت تعيش في الشارقة، لذا كان عليها الحصول على رخصة خاصة – ليس لدراجة عادية، بل لدراجة نارية. تقول: 'كنت السيدة الوحيدة في الفصل؛ كان الآخرون جميعهم رجالاً. لم أركب دراجة من قبل، سكوتر نعم، لكنني لم أكن أعرف كيفية تشغيل القابض، أو الترس، أو الفرامل. ركوب الدراجة النارية هو قصة متناغمة بين هذه الأشياء الثلاثة. كانت مرحلة صعبة، لكنني تجاوزتها. حصلت على رخصتي، ثم اشتريت دراجتي.'"
"باستثناء بعض العقبات التي أعاقت التقدم - أولاً أصيبت بنوبة شديدة من الالتهاب الرئوي، ثم قيود كوفيد، وأخيراً بضعة أشهر من التواجد في الهند. تقول: 'بحلول الوقت الذي عدت فيه، لم اكن قد ركبت الدراجات لفترة طويلة. لكنني كنت مصممة على الاستمرار، لذلك بدأت ببطء، بجولات قصيرة حول المنزل. لكنني أدركت أنه عندما أركب بمفردي، لن أتمكن من الذهاب بعيداً. وهكذا، انتهى بي الأمر بالانضمام إلى مجموعة.'"
"كانت الأيام الأولى تتطلب مجهوداً عضلياً. تقول: 'عندما تبدأ في ركوب الدراجة، تصبح يدك مخدرة؛ وتشعر أصابعك بالصلابة بسبب الإمساك بالقابض والتروس والفرامل. ولكن بمجرد أن تعتاد على ذلك، لن تشعر بذلك بعد الآن. في الواقع، تعود من ركوب الدراجة وأنت تشعر بتحسن كبير. والشيء المميز في دراجات هارلي هو أن المقاعد مريحة، ويمكنك تطوير المقاعد لجعلها أكثر راحة.'"
واليوم، تنطلق الأم لطفلين في رحلات ركوب الدراجات مرتين في الأسبوع ــ يومي الأربعاء والأحد ــ لساعات طويلة مع مجموعة راكبي الدراجات، مجموعة ملاك هارلي دبي. وتقول: "زوجي داعم للغاية ــ فهو يعتني بالأطفال حتى أتمكن من الخروج والاستمتاع".
ملاحظات من العائلة
"وعندما تتذكر ما حدث، تعترف بأنه من غير المعتاد على الأرجح أنها لم تحصل على موافقة أسرتها (والديها أو أقارب زوجها) قبل ممارسة هذه الهواية. وتقول: 'عندما علم والد زوجي بالأمر، أراد مني فقط أن أكون حذرة. أما والدتي، من ناحية أخرى، فكانت خائفة. قالت: "لديك طفل بالفعل، فلماذا تريدين الانخراط في هذا المجال؟"، وأضافت: "سوف تحرقين البنزين.""
"ولكن كان هناك أعضاء مندهشون من قرارها. تقول ضاحكة: 'كان جميع الشباب متحمسين للغاية. عندما علم أصدقائي وعائلتي أنني سأركب، كانت ردود الفعل صادمة. لكنه كان أيضاً ملهماً نوعاً ما، لأنني كنت في الأربعينيات من عمري، وربة منزل.. كان معظم أصدقائي يقولون: "أوه، إذا كان بإمكانك فعل هذا، فيمكننا أيضاً أن نفعل ما نريد."'
"بدأت أكتشف الكثير من الأشياء عن نفسي أيضاً. بدأت أحب نفسي أكثر. حصلت على وشم. حلقت شعري"، كما تقول. "أصبحت نفسي أكثر".
"وتنتقل هذه المشاعر إلى الأطفال أيضاً. تقول مبتسمة: 'إنهم لا يخافون من الناس، لأنه عندما أتحدث إليهم عن تجربتي في ركوب الدراجات، أعرض عليهم الصور، وهم يعرفون أنني أستيقظ مبكراً في الصباح وأذهب في جولتي الخاصة مع الفريق الكبير. أنا أستمتع بنفسي. التركيز منصب على نفسي، وعلى سلامتي، وعلى سعادتي. هذا شيء انتقل إليهم بشكل طبيعي.'"
"أما عن مسألة المال، فتتذكر: 'لقد رأيت أشخاصاً مصدومين من إنفاقي هذا المال على دراجة نارية بدلاً من أشياء مثل الذهب. ردي بسيط: هذه القطعة الذهبية التي تبلغ قيمتها 20 ألف درهم أو 30 ألف درهم ترتديها عندما تشعر بالاكتئاب. وماذا تفعل بها؟ لكن هذه الدراجة تجعلني أخرج، وعندما أعود، أكون سعيدة للغاية. أنا منتعشة للغاية. هذا استثمار. أحصل على عائد في كل مرة أركب فيها.'"
"ومن بين هذه العوائد الشعور العميق بالسلام. تقول: 'اكتشفت بعد أن بدأت ركوب الدراجات أنني بدأت أحب نفسي أكثر. أحرص على عدم إصابة جسدي، لأنني أعلم أنني يجب أن أكون في حالة جيدة، عقلياً وجسدياً، لركوب الدراجات. وأقول للآخرين أيضاً: أحبوا أنفسكم، وامنحوا أنفسكم الفرصة للقيام بذلك. افعلوا شيئاً تحبونه، وسيتبع ذلك كل شيء آخر.'"