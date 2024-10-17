دبي: "ريشا" من ربة منزل إلى قيادة دراجة نارية

"في تلك المرحلة، تتذكر ريشا أن الأسرة كانت تعيش في الشارقة، لذا كان عليها الحصول على رخصة خاصة – ليس لدراجة عادية، بل لدراجة نارية. تقول: 'كنت السيدة الوحيدة في الفصل؛ كان الآخرون جميعهم رجالاً. لم أركب دراجة من قبل، سكوتر نعم، لكنني لم أكن أعرف كيفية تشغيل القابض، أو الترس، أو الفرامل. ركوب الدراجة النارية هو قصة متناغمة بين هذه الأشياء الثلاثة. كانت مرحلة صعبة، لكنني تجاوزتها. حصلت على رخصتي، ثم اشتريت دراجتي.'"

"باستثناء بعض العقبات التي أعاقت التقدم - أولاً أصيبت بنوبة شديدة من الالتهاب الرئوي، ثم قيود كوفيد، وأخيراً بضعة أشهر من التواجد في الهند. تقول: 'بحلول الوقت الذي عدت فيه، لم اكن قد ركبت الدراجات لفترة طويلة. لكنني كنت مصممة على الاستمرار، لذلك بدأت ببطء، بجولات قصيرة حول المنزل. لكنني أدركت أنه عندما أركب بمفردي، لن أتمكن من الذهاب بعيداً. وهكذا، انتهى بي الأمر بالانضمام إلى مجموعة.'"

"كانت الأيام الأولى تتطلب مجهوداً عضلياً. تقول: 'عندما تبدأ في ركوب الدراجة، تصبح يدك مخدرة؛ وتشعر أصابعك بالصلابة بسبب الإمساك بالقابض والتروس والفرامل. ولكن بمجرد أن تعتاد على ذلك، لن تشعر بذلك بعد الآن. في الواقع، تعود من ركوب الدراجة وأنت تشعر بتحسن كبير. والشيء المميز في دراجات هارلي هو أن المقاعد مريحة، ويمكنك تطوير المقاعد لجعلها أكثر راحة.'"

واليوم، تنطلق الأم لطفلين في رحلات ركوب الدراجات مرتين في الأسبوع ــ يومي الأربعاء والأحد ــ لساعات طويلة مع مجموعة راكبي الدراجات، مجموعة ملاك هارلي دبي. وتقول: "زوجي داعم للغاية ــ فهو يعتني بالأطفال حتى أتمكن من الخروج والاستمتاع".