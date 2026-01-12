دبي: "ديفاليشوس" يعود بمعرض أزياء فاخر

يشهد جدول دبي للأزياء والفعاليات الاجتماعية تحديثًا أنيقًا مع عودة ديفاليشوس بمعرض أزياء يستمر ليومين في 16 و 17 يناير في فندق تاج بيزنس باي.
المعرض، الذي يبدأ الساعة 10 صباحًا، يضم تشكيلة من الأزياء الجاهزة الفاخرة، وتصاميم الأزياء الراقية، والأزياء الغربية العصرية، ويقدم مزيجًا من الملابس اليومية، وقطع المناسبات المميزة، والاتجاهات العالمية المعاصرة. يمكن للمتسوقين استكشاف مجموعة منسقة بعناية تتراوح من المجوهرات الراقية إلى الإكسسوارات الجريئة التي تبرز الأناقة، مما يجعله وجهة متكاملة لتجديد خزانة الملابس.
قالت فانيتا بهاتيا، مؤسسة ديفاليشوس: "تُقدر نساء دبي الأزياء المتنوعة والعملية والمؤثرة. لقد تم تنسيق ديفاليشوس لتقديم أنماط تتناسب بسلاسة مع حياتهن الاجتماعية والمهنية والاحتفالية — كل ذلك تحت سقف واحد أنيق."
يلبي المعرض احتياجات الموضة لوجبات الغداء الرسمية وحفلات الزفاف والأمسيات الأنيقة والأناقة اليومية — كل ذلك ضمن تجربة تسوق واحدة راقية.