دبي: "ديفاليشوس" يعود بمعرض أزياء فاخر

المعرض، الذي يبدأ الساعة 10 صباحًا، يضم تشكيلة من الأزياء الجاهزة الفاخرة، وتصاميم الأزياء الراقية، والأزياء الغربية العصرية، ويقدم مزيجًا من الملابس اليومية، وقطع المناسبات المميزة، والاتجاهات العالمية المعاصرة. يمكن للمتسوقين استكشاف مجموعة منسقة بعناية تتراوح من المجوهرات الراقية إلى الإكسسوارات الجريئة التي تبرز الأناقة، مما يجعله وجهة متكاملة لتجديد خزانة الملابس.