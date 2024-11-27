دبي تمدد التخفيضات الكبرى يوماً إضافياً احتفالاً بعيد الاتحاد
أعلنت دبي، الأربعاء، عن تمديد مهرجان التخفيضات الكبرى الذي يستمر ثلاثة أيام، ليوم إضافي هذا العام، حيث سيبدأ المهرجان في 29 نوفمبر ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثاني من ديسمبر احتفالاً بعيد الاتحاد.
وسيتم قريباً تقديم عروض وخصومات هائلة تصل إلى 90 بالمائة في أكثر من 3000 متجر و500 علامة تجارية في جميع أنحاء المدينة.
وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه الحملة الترويجية التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات - من الأزياء والأحذية والإكسسوارات إلى مستحضرات التجميل والصحة والمنزل والمطبخ - ما يجعلها الوقت المثالي للتحضير لموسم العطلات.
أين تتسوق؟
سيقام الحدث على مستوى المدينة في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة الرائدة في دبي، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
ممشى الخوانيج
برجمان
مركز المدينة الشندغة
سيتي سنتر ديرة
سيتي سنتر معيصم
سيتي سنتر مردف
سيركل مول
سيتي ووك
دبي فستيفال سيتي مول
ابن بطوطة
مول الامارات
ميركاتو
نخيل مول
مركز الواحة
الشاطئ جي بي آر
اوتليت فيليج
وافي
إذا كنت من بين أولئك الذين يفضلون "إضافة إلى عربة التسوق" عبر الإنترنت بدلاً من البحث في مراكز التسوق، فلن تفوتك عروض التسوق لأن تخفيضات الجمعة السوداء (أو الجمعة البيضاء، الصفراء، الحمراء، الزرقاء) تحدث أيضاً في نفس الوقت تقريباً. (اطلع على الدليل هنا .)