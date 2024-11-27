دبي تمدد التخفيضات الكبرى يوماً إضافياً احتفالاً بعيد الاتحاد

إذا كنت من بين أولئك الذين يفضلون "إضافة إلى عربة التسوق" عبر الإنترنت بدلاً من البحث في مراكز التسوق، فلن تفوتك عروض التسوق لأن تخفيضات الجمعة السوداء (أو الجمعة البيضاء، الصفراء، الحمراء، الزرقاء) تحدث أيضاً في نفس الوقت تقريباً. (اطلع على الدليل هنا .)