دبي تقع في حب كعكة الجبن اليابانية"بدون خبز"

لم تكن دبي بطيئة أبدًا في تبني صيحات الطعام. من قهوة الدالغونا إلى خبز المناديل (ومن ينسى شوكولاتة دبي الشهيرة)، تتمتع المدينة بعادة تحويل هوس الإنترنت إلى تجارب مطبخ يومية.
أحدث ما دخل تلك القائمة هو كعكة الجبن اليابانية ‘بدون خبز’، وهي حلوى بسيطة بمكونين اجتاحت تيك توك وإنستغرام وغارات الثلاجة في وقت متأخر من الليل.
على الرغم من الاسم، هذه ليست كعكة الجبن اليابانية الهلامية على طريقة السوفليه التي تتطلب أفرانًا وحمامات مائية وجهدًا أكبر مما يرغب معظم الطهاة المنزليين في الالتزام به. هذه النسخة أبسط بكثير، وأكثر توافقًا مع الطريقة التي يطبخ بها الناس بالفعل (أو لا يطبخون) في المنزل.
في جوهرها، تعتمد هذه الصيحة على شيئين فقط: الزبادي السميك والبسكويت.
بدلاً من الجبن الكريمي والبيض والسكر، تغمس البسكويت الكامل (الخيار الشائع يبدو أنه لوتس بيسكوف، أو بسكويت دايجستيف، أو بسكويت على طريقة سابليه) مباشرة في عبوات أو أوعية من الزبادي اليوناني أو زبادي السكاير. ثم يتم إغلاق الوعاء وتبريده لعدة ساعات، عادة طوال الليل. خلال ذلك الوقت، يلين البسكويت ويمتص الرطوبة ويذوب أساسًا في الزبادي، مما يساعده على التماسك ليصبح حلوى غنية وكثيفة.
النتيجة تقع في مكان ما بين حشوة كعكة الجبن والبارفيه، واعتمادًا على كيفية تتبيلها، يتم تناولها كوجبة إفطار، أو وجبة خفيفة، أو حلوى (أو أحيانًا الثلاثة معًا!)
تعود هذه الصيحة إلى وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان، حيث بدأ المبدعون في تجربة ضغط بسكويت سابليه الفرنسي في عبوات الزبادي وتبريدها طوال الليل. ومع حصول مقاطع الفيديو على ملايين المشاهدات، أُطلق على الحلوى اسم ‘زبادي كعكة الجبن اليابانية’ أو ببساطة ‘كعكة الجبن اليابانية بدون خبز’.
غمرت منصتي تيك توك وإنستغرام منذ ذلك الحين باختبارات التذوق، وإصدارات تحضير الوجبات، ونسخ عالية البروتين، مما حول ما بدأ كخدعة بسيطة إلى ظاهرة إنترنت كاملة.
لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن يبدأ سكان دبي وصناع المحتوى في تجربة هذا الاتجاه في المنزل. عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يشارك السكان تجاربهم الخاصة مع كعكة الجبن التي لا تحتاج إلى خبز، موثقين كل شيء من جولات التسوق إلى اختبارات التذوق في وقت متأخر من الليل.
في أحد الفيديوهات، يعترف أحد سكان دبي، “عدد المرات التي رأيت فيها هذه المقاطع [الفيروسية] على صفحتي غير صحي. مباشرة بعد انتهاء دوامي، أنا هنا لشراء هذين المكونين اللذين سيساعدانني في صنع كعكة الجبن اليابانية.”
بالنسبة لصناع المحتوى، هذا الاتجاه مبهج بصريًا. انضمت صانعة محتوى الطعام وأسلوب الحياة المقيمة في دبي (@chefdurdona) أيضًا إلى هذا الاتجاه، حيث شاركت نسختها من الحلوى في فيديو تجاوزت مشاهداته 650 ألف مشاهدة.
من نواحٍ عديدة، تعد دبي البيئة المثالية لهذا النوع من الاتجاهات. إنها سريعة ومرنة ولا تتطلب معدات متخصصة، مما يجعلها جذابة في مدينة يقطنها محترفون مشغولون ومرتادو صالات الألعاب الرياضية ومطابخ الشقق حيث لا تكون الأفران دائمًا أساسية للطهي اليومي. وفي مدينة تتحول فيها اتجاهات الطعام الفيروسية بسرعة إلى عروض خاصة في المقاهي، ليس من الصعب تخيل أن هذه الحلوى في وعاء ستظهر قريبًا في القوائم المحلية.
لا توجد وصفة صارمة لهذه الحلوى، وربما هذا هو جمالها. إليك كيفية صنع النسخة المكونة من مكونين في المنزل:
اختر وعاءً من الزبادي السميك: الزبادي اليوناني أو السكاير أو الزبادي النباتي المصفى يعمل بشكل أفضل للحصول على قوام يشبه كعكة الجبن.
قم بتحلية أو تنكيه الزبادي إذا أردت بالفانيليا أو العسل، أو استخدم زباديًا منكهًا.
خذ البسكويت الخاص بك (بيسكوف، دايجستيف أو المفضلات المحلية) وضع أكبر عدد ممكن منه عموديًا في وعاء الزبادي أو رصه في برطمان.
غطِ الوعاء وضعه في الثلاجة لبضع ساعات على الأقل، ويفضل طوال الليل، حتى يمتص البسكويت الرطوبة ويساعد الزبادي على التماسك.
تناولها مباشرة بالملعقة! يضيف العديد من الأشخاص إضافات مثل الفاكهة أو الشوكولاتة أو دبس التمر
.
حسنًا، هذا يعتمد على من تسأل.
سيجادل المتشددون بأن كعكة الجبن تتطلب جبنة كريمية وسكرًا وبيضًا، وعادةً ما تتطلب الخبز. هذا الاتجاه يتخطى كل ذلك. ومع ذلك، فإنه ينجح في تكرار الإشارات التي يربطها الناس بكعكة الجبن: قوام كريمي سميك، قاعدة بسكويت، وشعور بالرفاهية الصحراوية الأصيلة، بما يكفي لإرضاء رغباتك الحلوة.
وبالنسبة لسكان دبي الذين يتصفحون خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل، غالبًا ما يكون هذا سببًا كافيًا للوصول إلى وعاء من الزبادي وبعض البسكويت، ومعرفة كل هذه الضجة.
