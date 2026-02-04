دبي تقع في حب كعكة الجبن اليابانية"بدون خبز"

من نواحٍ عديدة، دبي هي البيئة المثالية لهذا النوع من الاتجاهات. إنه سريع ومرن ولا يتطلب معدات متخصصة، مما يجعله جذابًا في مدينة يقطنها محترفون مشغولون، ورواد صالات الألعاب الرياضية، ومطابخ الشقق حيث لا تكون الأفران دائمًا أساسية للطهي اليومي. وفي مدينة تتحول فيها اتجاهات الطعام الفيروسية بسرعة إلى عروض خاصة في المقاهي، ليس من الصعب تخيل أن حلوى الزبادي هذه ستظهر قريبًا في القوائم المحلية.