دبي تعزز مكانتها كوجهة طهي عالمية مع تجارب استثنائية

أكثر من مجرد قائمة طعام، تم تصميم دي آر إس دبي ليكون مكاناً يعزز التواصل والتفاعل. مع قدرة استيعاب تصل إلى 120 شخصاً، يصبح هذا المكان ملتقى للمحترفين الشباب، ورواد الأعمال، والمبدعين في دبي. إنه ليس مجرد مقهى إنه مساحة تتيح التعاون، والاسترخاء، والاحتفال، مما يجعله الأنسب للأمسيات العفوية أو التجمعات الكبيرة.