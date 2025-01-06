دبي تعزز مكانتها كوجهة طهي عالمية مع تجارب استثنائية
تواصل دبي تألقها كوجهة عالمية للمأكولات مع افتتاح مكانين جديدين أصبحا حديث المدينة: "دي آر إس دبي" في الكرامة و"وستوريز لاونج كافيه" في بر دبي. يقدم كل مكان تجربة مختلفة، من مزج الشيشة مع الأطباق العالمية إلى إطلالات على البحر مع مشروبات مبدعة، مما يجعلهما وجهتين ضروريتين للسكان والزوار.
دي آر إس دبي: وجهة اجتماعية حيوية في الكرامة
يقع دي آر إس دبي في قلب منطقة الكرامة، وقد أصبح مركزاً نابضاً بالحياة لعشاق الشيشة وعشاق الطعام. يشتهر المكان بأجوائه الجريئة والحيوية، ويجمع بين أفضل ما في العالمين: مجموعة واسعة من أكثر من 100 نكهة شيشة المختلفة وقائمة مليئة بالمأكولات الشهية من جميع أنحاء العالم.
سواء كنت تبحث عن الأطباق العربية التقليدية أو النكهات الآسيوية الجريئة أو الأطباق الأوروبية الكلاسيكية، يقدم دي آر إس دبي ما يرضي جميع الأذواق. ومن أبرز ما يميزه هو التحضير المباشر لمزيج الشيشة، تجربة تضيف طابعاً مسرحياً خاصاً إلى كل زيارة.
أكثر من مجرد قائمة طعام، تم تصميم دي آر إس دبي ليكون مكاناً يعزز التواصل والتفاعل. مع قدرة استيعاب تصل إلى 120 شخصاً، يصبح هذا المكان ملتقى للمحترفين الشباب، ورواد الأعمال، والمبدعين في دبي. إنه ليس مجرد مقهى إنه مساحة تتيح التعاون، والاسترخاء، والاحتفال، مما يجعله الأنسب للأمسيات العفوية أو التجمعات الكبيرة.
ستوريز لاونج كافيه: ملاذ هادئ في بر دبي
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أجواء أكثر استرخاءً، يقدم مقهى واستراحة ستوريز لاونج كافيه ملاذاً مثالياً. يقع المقهى على طول الواجهة البحرية الخلابة في منطقة السيف في بر دبي، ويجمع بين المناظر الخلابة والأجواء الراقية والترحيبية.
يتميز مطعم ستوريز لاونج كافيه بقدرته على ابتكار تجارب طعام لا تُنسى من خلال قائمته المبتكرة والكوكتيلات المميزة. يمكن للضيوف استكشاف مجموعة واسعة من الأطباق العالمية أثناء احتساء الكوكتيلات المبتكرة والمنعشة. تم تصميم كل عنصر في القائمة لتوفير تجربة فريدة ومرضية، سواء كنت تستمتع بوجبة خفيفة أو تنغمس في وجبة كاملة.
يضيف موقع المكان المطل على المياه لمسة من الهدوء، مما يجعله الخلفية المثالية للتواصل الاجتماعي، سواء كان لقاءً غير رسمي مع الأصدقاء أو أمسية مفعمة بالحيوية. لقد جعلت أجوائه الجذابة واهتمامه بالتفاصيل من ستوريز المكان المفضل بين السكان المحليين والزوار الذين يبحثون عن استراحة من صخب وضجيج الحياة في المدينة.
قصة تجربتين
في حين يقدم دي آر إس دبي وستوريز لاونج كافيه أجواءً مميزة، فإنهما يتميزان بقدرتهما على جمع الناس معاً من خلال الطعام والشراب والأجواء الاستثنائية. يسلط هذان المكانان الضوء على ثقافة تناول الطعام في دبي، حيث تلتقي التقاليد بالابتكار وتكون كل وجبة فرصة لخلق ذكريات لا تُنسى.
مع استمرار دبي في تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية للطهي، يبرز دي آر إس دبي ووستوريز لاونج كافيه باعتبارهما رائدين في تقديم تجارب متنوعة للضيوف بقدر تنوع المدينة نفسها.
لمزيد من المعلومات أو الحجز:
• دائرة الاستعلام والأمن دبي (الكرامة): +971 56 672 7906
• ستوريز لاونج آند كافيه (بر دبي، السيف): +971 56 672 7906