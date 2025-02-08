دبي تعزز الإبداع بجمع فنانين من 10 جنسيات في"الفصل القادم"

يضم معرض "الفصل القادم" في نسخته الأولى 22 فنانًا من 10 جنسيات من جميع أنحاء المنطقة، والذي افتتح أمام الجمهور في 6 فبراير ويستمر حتى 5 مارس 2025، في صالة رقم 8، فاوندري، وسط مدينة دبي.