دبي تعزز الإبداع بجمع فنانين من 10 جنسيات في"الفصل القادم"
يضم معرض "الفصل القادم" في نسخته الأولى 22 فنانًا من 10 جنسيات من جميع أنحاء المنطقة، والذي افتتح أمام الجمهور في 6 فبراير ويستمر حتى 5 مارس 2025، في صالة رقم 8، فاوندري، وسط مدينة دبي.
تحت إشراف سحر سيد جعفر، وهي أمينة مستقلة ومؤسسة Iris Contemporary Space، يهدف هذا المشروع الطموح إلى توحيد الفنانين من إيران والعالم العربي، وتعزيز الحوار والتواصل، والاحتفال بالتاريخ المشترك والهويات المتطورة.
وكان اختيار دبي كمدينة مضيفة للنسخة الأولى من "الفصل القادم" قراراً مدروساً يعكس دور المدينة كمركز ثقافي ديناميكي.
وتقول سحر سيد جعفر: "دبي ليست مجرد موقع؛ بل هي اللوحة المثالية لقصة التبادل الثقافي والإبداع والوحدة". ومن خلال هذا المعرض، تهدف إلى خلق مساحة حيث يمكن للفنانين من خلفيات مختلفة الانخراط في حوار فني هادف، وتجاوز الحدود مع تكريم تراثهم.
"الفصل التالي الإصدار 1" هو تجربة مختارة تجمع بين أسماء راسخة وجيل جديد من الأصوات المبتكرة. تم اختيار كل فنان بعناية لقدرته على المساهمة بمنظور مميز لموضوعات الجذور والهوية والتحديات المعاصرة.
يقدم المعرض حواراً غنياً من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك:
- لوحات تجسد التفسيرات التجريدية والتصويرية للهوية.
- منشآت تتخطى حدود الفضاء والمادية.
- فن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي الذي يعكس السرديات الاجتماعية المعاصرة.
- أعمال فنية مستوحاة من المنسوجات والأزياء، تستكشف الحرفية والتراث في سياق حديث.
- منحوتات تربط بين التقاليد والجماليات المعاصرة الجريئة.
ويضمن هذا النهج متعدد التخصصات أن المعرض ليس مجرد عرض للأعمال الفنية، بل تجربة فكرية وحسية، حيث تساهم الوسائط المختلفة في فهم أعمق للتطور الفني في المنطقة.
ومن بين الفنانين: فريدون آفي (إيران)، عبد الرحيم شريف (البحرين)، محمد كاظم (الإمارات العربية المتحدة)، نيكي نجمي (إيران/الولايات المتحدة الأمريكية)، نجاة مكي (الإمارات العربية المتحدة)، بهرانج صمدزادكان (إيران)، فهد النعيمة (المملكة العربية السعودية)، غادة خنجي (البحرين)، حسين ماضي (لبنان)، حسن المير (عمان)، محمد الشمري (العراق)، بابك. عتميناني (إيران)، مريم الحميد (قطر)، علي سلطاني (إيران)، مريم عبيدي (إيران)، أرين حسن (فلسطين)، تانيا عزيزي أصل (إيران)، هيفا علي زاده (إيران)، ستيفاني سانوسيان (سوريا/أرمينيا)، فاريبا بوروفار (إيران)، منى جولا (إيران)، ومحمد مرضي (إيران).
أحد الجوانب المميزة للمعرض هو التركيز على التبادل بين الأجيال. من خلال عرض أعمال لفنانين راسخين وناشئين، يسلط المعرض الضوء على تطور الممارسات الفنية والوجهات النظر المتغيرة حول الهوية والتراث والحداثة.
من التراكيب البسيطة إلى التصريحات المشحونة اجتماعيًا، يعمل المعرض كمحادثة بصرية وفكرية تتجاوز الحدود والأجيال، وتعزز الترابط بين الفنون في الشرق الأوسط.