دبي تطلق خدمة جديدة للكشف المبكر عن مرض الزهايمر

أطلقت هيئة الصحة في دبي مؤخرًا خدمة رائدة للكشف المبكر عن مرض الزهايمر باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني-التصوير المقطعي المحوسب (PET-CT) - وهي خطوة فريدة في تعزيز الرعاية العصبية في الإمارة. يُمثل هذا الإطلاق، الذي أُعلن عنه في اليوم العالمي للزهايمر (21 سبتمبر)، إنجازًا هامًا في مساعدة الأطباء على تشخيص المرض قبل سنوات من تفاقم أعراضه.