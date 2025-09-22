دبي تطلق خدمة جديدة للكشف المبكر عن مرض الزهايمر

بالنسبة للعائلات التي تواجه صعوبة في فهم فقدان الذاكرة، يُمكن للتشخيص المبكر والدقيق أن يُغير كل شيء. الآن، أصبح بإمكان المرضى في دبي الوصول إلى أداة ثورية تُبشر بذلك.
أطلقت هيئة الصحة في دبي مؤخرًا خدمة رائدة للكشف المبكر عن مرض الزهايمر باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني-التصوير المقطعي المحوسب (PET-CT) - وهي خطوة فريدة في تعزيز الرعاية العصبية في الإمارة. يُمثل هذا الإطلاق، الذي أُعلن عنه في اليوم العالمي للزهايمر (21 سبتمبر)، إنجازًا هامًا في مساعدة الأطباء على تشخيص المرض قبل سنوات من تفاقم أعراضه.
يمكن للبالغين الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة أو ضعف إدراكي خفيف الاستفادة من هذه الخدمة. تكشف هذه الفحوصات، المتوفرة في مركز الطب النووي والتصوير الجزيئي بمستشفى دبي، عن وجود رواسب بروتين أميلويد غير طبيعية في الدماغ، وهي علامة مميزة لمرض الزهايمر.
ومن خلال الكشف عن هذه التغييرات في وقت مبكر، تسمح التكنولوجيا للمتخصصين بالتمييز بين مرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف، واستبعاده في الحالات غير الواضحة، وتصميم خطط علاج مخصصة تعمل على إبطاء التقدم ودعم نوعية حياة أفضل.
قال الدكتور أسامة محمد البستكي، رئيس قسم التصوير الطبي في مؤسسة دبي للصحة: "يُمثل إدخال تقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني النشواني خطوةً هامةً في تشخيص الاضطرابات العصبية في مرافق مؤسسة دبي للصحة. ويعكس ذلك التزامنا بتوفير أدوات تشخيصية متطورة تُتيح التدخل المبكر وتحقيق نتائج أفضل للمرضى".
وأضاف: "يُمثل هذا الإنجاز إضافةً استراتيجيةً تُعزز مكانة دبي الصحية كمركزٍ مُتقدمٍ لتشخيص وعلاج الأمراض العصبية. كما يفتح آفاقًا جديدةً لأبحاث الزهايمر والتدخلات العلاجية، بما يتماشى مع شعار دبي الصحية "المريض أولاً".
في هذه الأثناء، قالت الدكتورة بتول البلوشي، استشارية ورئيسة قسم الطب النووي في هيئة الصحة بدبي: "يُعدّ اعتماد تقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني-التصوير المقطعي المحوسب (PET-CT) للأميلويد خطوةً هامةً في تشخيص مرض الزهايمر. فهو يُتيح للمرضى فهمًا أوضح لحالتهم، ويتيح لهم فرصًا للاستفادة من العلاجات الجديدة التي تستهدف رواسب بروتين الأميلويد، مما يُساعد على إبطاء تدهور الذاكرة في المراحل المبكرة من المرض".
وأضافت: "من خلال مركز دبي للتصوير الجزيئي، تواصل هيئة الصحة بدبي تعزيز ونشر أدوات تشخيصية مبتكرة تدعم الطب الدقيق وتُحسّن نتائج المرضى وجودة حياتهم. كما تُعزز هذه الأدوات قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات سريرية مبنية على البيانات، وتعزز جاهزية النظام الصحي لمعالجة الأمراض العصبية."
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إنجاز إقليمي آخر. ففي 16 أبريل، افتتحت أبوظبي أول مركز للكشف المبكر عن مرض الزهايمر في الإمارات، مقدمةً فحصًا متقدمًا قائمًا على الدم للأفراد ابتداءً من سن الأربعين.
سيكون المختبر المرجعي الوطني (NRL)، وهو جزء من مجموعة M42، أول مركز للتشخيصات الكيميائية الحيوية العصبية المتقدمة مخصصًا للكشف المبكر، بالشراكة مع Neurocode International، الشركة الرائدة عالميًا في حلول تشخيص الأعصاب.