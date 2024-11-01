دبي تطلق تطبيقاً يسهل التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة
تقود دبي الجهود الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من أكثر دول العالم سهولة في الوصول. وربما لهذا السبب فإن تطبيق (إمكانية الوصول) Accessibility App، الذي تم إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول في معرض إكسبو AccessAbilities Expo في دبي، يناسب هذه المهمة تماماً، استناداً إلى تطبيق مماثل في أمريكا الشمالية يساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التنقل في الحياة من خلال الإشارة إلى الأماكن والطرق وأماكن الإقامة الصديقة، يجعل تطبيق (إمكانية الوصول) Accessibility App السفر (والحياة اليومية) أكثر بساطة.
وقد تعاون المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر (IBCCES) ووزارة الاقتصاد والسياحة في هذا المشروع، واستغرق الأمر حوالي عامين من العمل حتى يؤتي ثماره، كما يوضح "مايرون بينكومب"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة IBCCES.
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، يشرح بينكومب ما يفعله التطبيق، وأين يتوفر وكيف يمكن للشركات التسجيل في البرنامج.
ماذا يفعل تطبيق إمكانية الوصول؟
إنه يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على التعامل مع الحياة بشكل أفضل. نحن نعمل مع حوالي 860 فندقاً يستخدمون البرنامج. ويستخدم التطبيق 60 معلماً سياحياً بما في ذلك المطار والشواطئ ودبي والبلديات، و سيتم عن طريق التطبيق تدريب السياح وإصدار شهادات لهم بكيفية التعامل مع الضيوف المصابين بالتوحد والاحتياجات الخاصة الأخرى. ما يفعله التطبيق هو أنه يساعد في التواصل مع مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بما هو متاح.
لذا، في التطبيق، لديك على الشاشة الرئيسية دليل به 10 أزرار مختلفة. عندما تكون في دبي وتفتح التطبيق، سترى جميع الأماكن التي تم تدريبها وإصدار الشهادات لها. يوجد ما يقرب من 200 مكان هناك. لذا دعنا نقول فقط أنك اخترت برج خليفة، فستتمكن من النقر فوق الجسر، وستتمكن من النزول ورؤية جميع المعلومات العادية؛ وساعات العمل، وكل هذه الأشياء المختلفة. ولكن بعد ذلك ستتمكن أيضاً من رؤية جميع أماكن الإقامة المختلفة [والمنشآت] التي يقدمونها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. مثل قائمة برايل (برنامج خاص للكتابة والقراءة للمكفوفين) أو منحدر الكراسي المتحركة، أو أدلة حسية للتوحد، ستتمكن من رؤية كل ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ما هي بعض الميزات المتخصصة للتطبيق؟
حسناً، هناك زر التوحد والإحساس الذي يسمح لك بالتركيز فقط على الشركات التي تقدم تدريباً خاصاً بالتّوحد.
يوجد زر يوضح لك جميع المواقع التي يوجد بها نظام سمعي مغلق الحلقة. لذا فإن نظام السمع المغلق الحلقة هو شيء يتصل بجهاز السمع أو قوقعة الأذن المزروعة، وعندما تدخل الغرفة، فإنه يسمح للأشخاص بالتواصل.
ولحل مشكلة اختلاف اللغات يقوم التطبيق بترجمة أكثر من 133 لغة.
من ناحية التنقل، إذا كنت تستخدم كرسياً متحركاً فيمكنك رسم مسارك استناداً إلى نوع الكرسي المتحرك الذي لديك، أو نوع جهاز التنقل.
ماذا عن ذوي الإعاقة البصرية؟
لدينا أداة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر. فإذا ضغطت على زر، فسيظهر لك شخص حي ويقول لك: "كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟" وستوجه الكاميرا الخاصة بك وتقول: "ساعدني في قراءة القائمة، أو ساعدني في العثور على بوابة في المطار". وسيقوم الشخص الحي الذي ظهر لك على الشاشة بذلك.
هل هناك ميزات أخرى ينبغي علينا معرفتها؟
نعم. عادةً ما يكون مجتمع POD (ذوي الاحتياجات الخاصة) إما عاطلاً عن العمل أو يعمل بدوام جزئي. ما نقوم به هو أننا نسمح لجميع شركائنا بإدراج الوظائف التي تستهدفهم على الموقع. أعتقد أن لدينا ما يقرب من 1500 وظيفة مدرجة في دبي على الموقع، وهذا العدد ينمو كل يوم.
تم إطلاق التطبيق في دبي، لكن هل يعد بوابة لمناطق أخرى في المنطقة ؟
نعم، سيتوسع التطبيق في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن نعمل مع العديد من المدن الأخرى، وفيما يتعلق بدبي، هناك شيء جديد يضاف إليه كل يوم. على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، نعمل مع العديد من العيادات المختلفة، وهم يخضعون لبرنامج التدريب والشهادات، ويستغرق الأمر في كل من هذه المجالات من ثلاثة إلى ستة أشهر. وهذا يعني أن 80 بالمائة من موظفيهم الذين يتعاملون مع العملاء تلقوا التدريب والشهادات، كما اجتازوا التدقيق.
كيف يتم إدراج الأعمال التجارية؟
إذا أرادت شركة ما أن تنضم إلى هذا البرنامج، فعليها الاتصال بأحد أعضاء فريقنا وسنقوم بإعداد برنامج تدريب وشهادة لهم. وهناك تكلفة للشركة تتوقف على حجمها. يتم تقديم التدريب عبر الإنترنت، وهو متاح بعدة لغات. وهو خاص جداً بتلك الشركة والمنصب. لذا إذا كنا سندير مستشفى، فإن التدريب للطبيب يختلف عن تدريب معالج النطق، ويختلف عن تدريب معالج المهنة. كل شيء مدروس بعناية؛ إنه ليس تدريباً عادياً إنه تدريب يناسب الجميع.
هل التطبيق مجاني؟
نعم، وهو متاح على متجر آبل أو متجر آندرويد.