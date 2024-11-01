دبي تطلق تطبيقاً يسهل التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة

تقود دبي الجهود الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من أكثر دول العالم سهولة في الوصول. وربما لهذا السبب فإن تطبيق (إمكانية الوصول) Accessibility App، الذي تم إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول في معرض إكسبو AccessAbilities Expo في دبي، يناسب هذه المهمة تماماً، استناداً إلى تطبيق مماثل في أمريكا الشمالية يساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التنقل في الحياة من خلال الإشارة إلى الأماكن والطرق وأماكن الإقامة الصديقة، يجعل تطبيق (إمكانية الوصول) Accessibility App السفر (والحياة اليومية) أكثر بساطة.

وقد تعاون المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر (IBCCES) ووزارة الاقتصاد والسياحة في هذا المشروع، واستغرق الأمر حوالي عامين من العمل حتى يؤتي ثماره، كما يوضح "مايرون بينكومب"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة IBCCES.