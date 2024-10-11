دبي تحتضن"جي 1 بيتش": وجهة طهي تضم 13 مطعماً

لقد انتهى الانتظار! فقد افتتحت "جي 1 بيتش"، الريفييرا الحضرية التي طال انتظارها والتي تقع في قلب جميرا، أبوابها رسمياً للجمهور. يعد هذا الحي الجديد المذهل لتناول الطعام بأن يكون جنة للطهي، حيث يضم 13 مطعماً مرخصاً تمزج بين المناظر الخلابة للبحر ومجموعة من تجارب تناول الطعام. من المطاعم المشهورة عالمياً إلى المفاهيم الجديدة المبتكرة، من المقرر أن يرتقي جيه 1 بيتش بمستوى تناول الطعام في دبي .