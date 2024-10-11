دبي تحتضن"جي 1 بيتش": وجهة طهي تضم 13 مطعماً
لقد انتهى الانتظار! فقد افتتحت "جي 1 بيتش"، الريفييرا الحضرية التي طال انتظارها والتي تقع في قلب جميرا، أبوابها رسمياً للجمهور. يعد هذا الحي الجديد المذهل لتناول الطعام بأن يكون جنة للطهي، حيث يضم 13 مطعماً مرخصاً تمزج بين المناظر الخلابة للبحر ومجموعة من تجارب تناول الطعام. من المطاعم المشهورة عالمياً إلى المفاهيم الجديدة المبتكرة، من المقرر أن يرتقي جيه 1 بيتش بمستوى تناول الطعام في دبي .
كان الترقب يتزايد حول جيه 1 بيتش منذ أشهر فهو يجمع بين مجموعة متنوعة من عروض الطهي. سيكون أول مطعم يفتتح في هذه الوجهة النابضة بالحياة هو مطعم "جيجي ريجولاتو"، الذي سيفتتح يوم الاثنين 14 أكتوبر.
مع حديقته النابضة بالحياة، وسيرك الأطفال، ومتجره المميز، وحمام السباحة الخاص، سيضفي مطعم جيجي ريجولاتو على دبي سحر إيطالياً، ويأسرك بجوهر المطبخ الإيطالي الغني والأصيل.
ومن المقرر الكشف عن العديد من الأماكن المميزة في الأسابيع المقبلة. يَعد مطعم باولي دبي، الذي يشتهر بمزيجه الفريد من المأكولات المتوسطية والآسيوية، بتقديم تجربة طعام استثنائية من خلال خلق واحة ذات طابع غابي.
سيقدم نادي الشاطئ الخاص بالأعضاء "شوشو" مجموعة من أشهى المأكولات الفرنسية، في حين سيسلط نادي "أفريكان كوين" الضوء على النكهات الشهية للمطبخ الأفريقي. أما بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى تناول المأكولات الإيطالية، فسوف يقدم "لا بايا باي ذا بيتش" أطباقاً أصيلة مصحوبة بإطلالات ساحلية خلابة.
بالإضافة إلى ذلك، سيقدم مطعم "المياس على البحر"، الحائز على جوائز مثل جائزة "بيب جورماند" من دليل ميشلان، لمسة فريدة من نوعها على المأكولات الأرمنية واللبنانية التقليدية، مما يجعله وجهة لا بد من زيارتها لعشاق الطعام.
أكبر نادي شاطئي في العالم
من أبرز مميزات جيه 1 بيتش هو موقعه الخلاب على الواجهة البحرية. وشاطئ بطول 500 متر، سيستمتع الضيوف بإطلالات خلابة على الخليج العربي أثناء تناولهم الأطباق اللذيذة التي أعدها طهاة من الطراز العالمي.
ويستلهم المكان تصميمه من مدن شهيرة مثل باريس ونيويورك وميامي ولندن وغيرها، كما سيضم أكبر نادي شاطئي في العالم، Sirene by GAIA (سيرين باي جايا)، والذي يشرف على إدارته خبراء الصناعة يفجيني كوزين والشيف إيزو آني، ويمتد على مساحة مذهلة تبلغ 9000 متر مربع.
وإليك ما نتطلع إليه في الأسابيع المقبلة:
1) الملكة الأفريقية
يمتع هذا المطعم ضيوفه في جنوب فرنسا بمزيجه الفريد من النكهات الفرنسية والأفريقية منذ عام 1969. وتحت إشراف الشيف تييري بالوديتو في دبي، يمكنك أن تتوقع أطباقاً مميزة مثل الخرشوف مع صلصة الخل وشرائح اللحم البقري.
2) الميّاس على البحر
يقدم مطعم المياس مزيجاً من المأكولات اللبنانية والأرمنية من بيروت، وسيقدم أطباقاً مميزة مثل المانتي و كباب الكرز.
3) باولي دبي
من المؤكد أن هذا المكان المستوحى من أجواء الغابة، حيث ينتظرك المطبخ الآسيوي الشرقي المعاصر، سيعدك بمغامرة طعام فاخرة، مثالية لالتقاط الصور على إنستغرام.
4) شوشو
هل تبحث عن ملاذ ليس ببعيدعن منزلك؟ سيوفر لك نادي أعضاء بيت الشاطئ المتميز هذا تذوق أشهى المأكولات الفرنسية، وصالة شاطئية مريحة، وتراساً على السطح - كل ذلك في مكان واحد.
5) جيتانو
أُنشئَ "جيتانو” في الغابة الاستوائية في المكسيك، وسيمنحك لمحة عن روحه البوهيمية، ويقدم لك أطباقك المكسيكية المفضلة والمشروبات المميزة في أجواء نابضة بالحياة.
6) إينا
لا تكفيفك تجربة الطهي على الطراز الأفريقي في أحد المطاعم؟ إذاً فهذه التجربة متعددة الحواس هي ما تبحث عنه!
7) كايمانا بيتش
يقدم مطعم كايمانا بيتش، الذي يعني "روح المحيط"، تجربة طعام غامرة بزاوية 360 درجة، تمزج بين النكهات الآسيوية والبولينيزية.
8) لا بايا على الشاطئ
يقدم هذا المطعم الإيطالي سحر ساحل أمالفي من نيويورك، وسيقدم خيارات تناول الطعام في الداخل والخارج مع إطلالات بانورامية على البحر.
9) لونيكو
إذا كنت تبحث عن تجربة طعام إسبانية متوسطية أصيلة، فلا داعي للبحث أكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الترفيه المباشر الذي يضم إيقاعات الريجيتون سيضفي بالتأكيد لمسة من البهجة على أمسيتك!
10) شاطئ نينيف
في شاطئ نينيف، يمكن لمتناولي الطعام الاستمتاع بالتراث الغني للثقافة الرافدينية، حيث تحمل كل قضمة طعماً رائعاً من قصص الطهي في أفضل حالاتها.
11) سخالين
يدمج هذا المطعم الحائز على جائزة ميشلان المكونات المحلية والشرق الأقصى مع الوصفات المتوسطية والآسيوية، مما يوفر رحلة تذوق طعام آسرة.
مع اقتراب موعد افتتاح كل مطعم، ستشارك المطاعم المزيد من التفاصيل حول مفاهيمها وعروضها. ومع مزيج من المطاعم المفضلة والمفاهيم الجديدة المبتكرة، من المؤكد أن جي 1 بيتش سيكون وجهة لا بد من زيارتها لكل من السكان المحليين والسياح خلال أشهر الشتاء الباردة.
لذا، ضع علامة على ذلك في التقويم الخاص بك، واجمع أصدقاءك، واستعد لاستكشاف هذه الوجهة الحضرية النابضة بالحياة، والتي تضاف إلى مشهد الأطعمة والمشروبات النابض بالحياة بالفعل في دبي.