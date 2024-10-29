دبي تتوج "رومان جيراردين فريس"رجل العقد في الموضة
وسط بريق أضواء دبي، وفي أمسية استثنائية جمعت نجوم عالم الموضة والفخامة، تُوّج "رومان جيراردين فريس" بلقب "رجل العقد" خلال حفل "فاشن فاكتور" (Fashion Factor) الذي أُقيم بالتعاون مع مجلة "فوج" (VOGUE). ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرته اللامعة وإنجازاته المبهرة في صناعة السلع الفاخرة، وتأكيداً على نفوذه الواسع في هذا المجال.
,استطاع "جيراردين فريس"، المحامي الدولي ذو الخبرة الاستراتيجية الواسعة، أن يرسم لنفسه مساراً متفرداً في عالم الموضة والفخامة والأعمال، ليُشيّد إمبراطورية متكاملة على مدى العقد الماضي. فإلى جانب إبداعه في تقديم الاستشارات القانونية، تميّز بقدرته الفريدة على المزج بين دقة القانون ورحابة الإبداع، ليُضفي لمسة أصيلة على كل مشروع يشارك فيه.
وأعرب "جيراردين فريس"، في كلمته خلال تسلمه الجائزة، عن رؤيته لعالم الفخامة قائلاً: "إنّ جوهر الفخامة يكمن في الابتكار وتجديد الذات، فهو قطاع يتطلّب الدقة والإبداع، ومواكبة مستمرة لتطلعات المستهلكين". وأضاف أنّ هذا التكريم في دبي مدينة الإبداع والطموح، يُمثّل محطة هامّة في مسيرته المهنية.
,اتسمت مسيرته المهنية بالتعاون مع أبرز دور الأزياء العالمية، وصناع المجوهرات اللامعين، وأشهر الأسماء في قطاع الفنادق الفاخرة. وقد برهن "رومان" عن مكانته كشخصية محورية في رسم الاستراتيجيات العالمية للعلامات التجارية الرائدة ودعم نموها.
يُعدّ معرض "فاشون فاكتور" السنوي في دبي احتفاءً بالإبداع والتميّز في عالمي الأزياء والفخامة، وقد جذب هذا العام حشداً من المبدعين والمصممين والمؤثرين من شتى أنحاء العالم، ليُكرّم نخبة من روّاد هذه الصناعات.
وشهدت مدينة دبي للإعلام حضوراً مميّزاً للشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومغني الراب "فرينش مونتانا" في هذا الحدث البارز.
ويُعرف عن "جيراردين فريس"، إلى جانب إنجازاته المهنية، دعمه للقضايا الإنسانية والبيئية، حيث يُسخّر مكانته للترويج لصناعة أكثر أخلاقية ومسؤولية.
وتعتبر هذه الجائزة نقطة تحول حاسمة في مسيرته المهنية، وتؤكد على مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للموضة والفخامة.
واختتم "رومان جيراردين فريس" حديثه مع الصحافة برؤية مُفعمة بالأمل للمستقبل، قائلاً: "إنّ مستقبل الرفاهية والفخامة يكمن في الاستدامة والشمولية والاحترام، ومن مسؤوليتنا، كروّاد في هذا القطاع، أن نساهم في تحقيق هذه الرؤية بعزيمة وإصرار".