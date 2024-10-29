دبي تتوج "رومان جيراردين فريس"رجل العقد في الموضة

واختتم "رومان جيراردين فريس" حديثه مع الصحافة برؤية مُفعمة بالأمل للمستقبل، قائلاً: "إنّ مستقبل الرفاهية والفخامة يكمن في الاستدامة والشمولية والاحترام، ومن مسؤوليتنا، كروّاد في هذا القطاع، أن نساهم في تحقيق هذه الرؤية بعزيمة وإصرار".