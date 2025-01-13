دبي: بيوت لعب فاخرة تلهم الأطفال بمغامرات لا حدود لها

وتتوفر هذه المنازل المخصصة للعب بحجمين، صغير/متوسط (6x6 أقدام) ومتوسط وكبير (8x8 أقدام)، وهي قابلة للتخصيص بالكامل من الأعلى إلى الأسفل، مما يسمح للعائلات بتنفيذ رؤيتهم. تخيل قلعة أميرة كاملة بأبراج متلألئة وشرفة ملكية وأبراج فريدة حيث يمكن للأطفال الصغار أن يشعروا وكأنهم من أفراد العائلة المالكة. أو ربما منزل لعب على شكل سفينة قراصنة مع صاري مراقبة وعجلة قبطان ومنزلق مثالي للهروب السريع من القراصنة الخياليين. إن الإمكانات لا حصر لها.