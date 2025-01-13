دبي: بيوت لعب فاخرة تلهم الأطفال بمغامرات لا حدود لها
القصور الفاخرة لا تقتصر على كونها ساحة للمليارديرات، بل يمكن أن تتحول إلى حلم يتحقق لطفل أيضاً.
تحول "ماي ليتل مانشن" (My Little Mansion) حلم كل طفل إلى حقيقة، حيث تقدم بيوت لعب فاخرة مصممة خصيصاً لعشاق المغامرات الصغار في دبي. هذه البيوت أكثر من مجرد هياكل؛ فهي بوابات إلى عوالم الخيال، حيث تدعو كل تفصيلة إلى قصة جديدة ليتم اكتشافها. مع"ماي ليتل مانشن"، يمكن للأطفال استكشاف مساحات ساحرة مصممة خصيصاً لإلهام الإبداع واللعب بلا حدود.
وتتوفر هذه المنازل المخصصة للعب بحجمين، صغير/متوسط (6x6 أقدام) ومتوسط وكبير (8x8 أقدام)، وهي قابلة للتخصيص بالكامل من الأعلى إلى الأسفل، مما يسمح للعائلات بتنفيذ رؤيتهم. تخيل قلعة أميرة كاملة بأبراج متلألئة وشرفة ملكية وأبراج فريدة حيث يمكن للأطفال الصغار أن يشعروا وكأنهم من أفراد العائلة المالكة. أو ربما منزل لعب على شكل سفينة قراصنة مع صاري مراقبة وعجلة قبطان ومنزلق مثالي للهروب السريع من القراصنة الخياليين. إن الإمكانات لا حصر لها.
وتم تصميم كل بيت لعب بعناية من مواد عالية الجودة، مما يضمن أنه آمن ومتين ومصمم لتحمل سنوات من المغامرات. كما تقدم "ماي ليتل مانشن" خيارات صديقة للحيوانات الأليفة مع بيوت اللعب الداخلية والخارجية للكلاب، مما يمنح الحيوانات الأليفة مكاناً خاصاً بهم بجانب الأطفال. يتم تقديم الطلب والتأكيد عليه، ثم التنفيذ والإكمال، ويمكن للعائلات استلام بيت اللعب الذي يحلمون به في غضون 2-3 أسابيع.
وضمن الإطلاق، قدمت "دينيز أكجوناي"، مؤسسة مشروع "ماي ليتل مانشن"، منزلاً للعب مصنوعاً خصيصاً بقيمة 60 ألف درهم إلى مركز راشد لأصحاب الهمم.