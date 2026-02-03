دبي: مطاعم بأطباق صغيرة لمواكبة شهية "حقن النحافة"

مع تزايد أعداد الرجال والنساء الذين يلجأون إلى أدوية إنقاص الوزن، فإن لذلك تأثيرات ملحوظة على مشهد المطاعم الفاخرة في البلاد. من قوائم الطعام ‘النحيفة’ المنسقة خصيصًا إلى الأطباق الغنية بالبروتين، تحاول المطاعم الفاخرة البقاء متقدمة بخطوة.
في وسط مدينة دبي، لاحظ مطعم "ذا بانك" تزايد أعداد الضيوف الذين يستخدمون حقن إنقاص الوزن مثل أوزمبيك، مونجارو، وويغوفي، وكلها تؤدي إلى تقليل الشهية واتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند تناول الطعام.
ونتيجة لذلك، أصبحت الأحجام المصغرة والكوكتيلات ذات السعرات الحرارية المنخفضة جزءًا من عرض جديد، حيث يحاول المطعم استيعاب اتجاه يهدد بأن يصبح قاعدة أكثر من كونه موضة عابرة.
“في البداية، كنا قلقين من أن حقن إنقاص الوزن قد تعني عددًا أقل من الزبائن،” قال مظلوم توبكو، الشريك المؤسس لمطعم ذا بانك. “لكن هذا لم يحدث. الناس ما زالوا يتناولون الطعام في الخارج — إنهم فقط يصلون وهم أقل جوعًا. ما يريده هذا الضيف الجديد حقًا هو فرصة لتناول كمية أقل دون لفت الانتباه إلى ذلك أمام المطعم بأكمله. أطباق المشاركة تساعد في ذلك، وقد قمنا حتى بتقطيع شرائح اللحم مسبقًا لتسهيل تقسيم الطعام. لكن ليس الجميع متحمسًا لهذا النمط من تناول الطعام، لذا تقدم القائمة الجديدة أطباقًا أصغر، مصممة لتناول طعام أخف وأكثر قصدًا.”
أجرى المطعم تجربة في موقعه بلندن قبل إطلاقه مؤخرًا في دبي. تشمل الأطباق المقدمة الآن سمك الدنيس المشوي بنصف الحجم ودجاج الباربكيو المذاب، إلى جانب مقبلات مصغرة مثل كباب الضأن، والروبيان النمر، وتارتار لحم الواغيو. أصبحت الحلويات الصغيرة الآن نسخًا مصغرة من سابقاتها، بما في ذلك قطع البقلاوة وفطيرة التفاح بنصف الحجم.
لكن ليس الجميع صريحًا بشأن عاداتهم المتغيرة. “بعض رواد المطعم لا يريدون الاعتراف بأنهم يستخدمون الحقن،” أضاف كان توبكو، الشريك المؤسس لمطعم ذا بانك. “سيطلبون مجموعة كبيرة من الأطباق، ويحركون الطعام في طبقهم ويأملون أن يقوم شخص آخر بالعبء الأكبر. المضحك هو أن نصف الطاولة ربما يفعل الشيء نفسه — لذلك ينتهي بك الأمر بالكثير من الطعام والهدر غير الضروري. نهجنا يجعل من السهل على الجميع تناول الطعام بالطريقة التي يريدونها، دون عناء.”
قال توبكو إنه بما أن الأدوية المثبطة للشهية قد أظهرت أيضًا أنها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الكحول، فإن الإصدارات المصغرة — على الرغم من أنها ليست بأسعار مصغرة بسعر 48 درهمًا إماراتيًا للمشروب الواحد — تقدم الآن حلاً وسطًا للضيوف الذين ما زالوا يرغبون في نكهة وتجربة مشروب كامل القوة، دون الحاجة إلى تقليل التجربة الاجتماعية.
بينما لا تتوفر أرقام رسمية للأشخاص الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن في الإمارات العربية المتحدة، يخبر الأطباء صحيفة الخليج تايمز أنهم يبلغون عن زيادة في الطلب على حقن GLP-1 لإنقاص الوزن، مع تسجيل أكثر من 1600 شخص عبر منصات الرعاية الصحية الافتراضية في الأشهر الأخيرة.
“لقد رأينا معدل نجاح بنسبة 100 بالمائة من حيث فقدان الوزن،” قال كيسوين سوريش، المؤسس المشارك لـ DarDoc، مشيرًا إلى أن المرضى ينفقون عادة حوالي 149 درهمًا شهريًا على البرنامج.
لكن هذا اتجاه عالمي. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت نتائج استطلاع KFF Health Tracking Poll أن حوالي 13 بالمائة من البالغين الأمريكيين استخدموا ناهض GLP-1، وهي فئة من الأدوية الموصوفة لإنقاص الوزن، لعلاج مرض السكري، أو لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى البالغين المصابين بأمراض القلب.
في المملكة المتحدة، أعلنت جامعة كوليدج لندن هذا الشهر أن ما يقدر بنحو 1.6 مليون بالغ في إنجلترا وويلز واسكتلندا استخدموا أدوية مثل Wegovy و Mounjaro للمساعدة في إنقاص الوزن بين أوائل عام 2024 وأوائل عام 2025.
ووجدت الأبحاث، التي نُشرت في BMC Medicine ومولتها Cancer Research UK، أن 3.3 مليون شخص إضافي قالوا إنهم سيكونون مهتمين باستخدام أدوية إنقاص الوزن خلال العام المقبل.
في مطعم 99 Sushi Bar، قال المدير التنفيذي للمطبخ ثينوس فان دير ويستويزن إن التغيير في عادات تناول الطعام لدى المستهلكين أصبح واضحًا. “هذا لا يتعلق بالاتجاهات أو النظريات؛ إنه يأتي مباشرة من سلوك الضيوف والأسئلة التي يطرحونها على فرقنا،” قال. “أولاً، يطلب الضيوف بوعي أكبر. نرى الطاولات تتشارك المزيد من الأطباق بدلاً من أن يطلب كل شخص حصصًا فردية متعددة. يطلب العديد من الضيوف الآن إرشادات حول الأطباق المتوازنة، مثل إقران العناصر الغنية مثل التورو أو الواغيو مع أطباق أنظف وأخف مثل الساشيمي، أو أطباق على طريقة السيفيتشي، أو الأطباق التي تعتمد على الخضروات.”
إن التحول نحو الأطعمة النيئة أو قليلة التتبيل مثل الساشيمي والتارتار يحل محل الأطباق الثقيلة التي تحتوي على عناصر مقلية وصلصات ثقيلة. حتى المأكولات البحرية تتفوق على اللحوم.
“فيما يتعلق بأحجام الحصص، نتلقى طلبات متزايدة للحصص النصفية أو الأطباق الأصغر للسماح بالتنوع دون الإفراط؛ وقوائم تذوق مرنة حيث يمكن للضيوف تخطي أو استبدال الأطباق الأثقل؛ وقوائم أقصر في وقت مبكر من الأسبوع، خاصة وجبات العمل في منتصف الأسبوع،” أضاف، حيث يظل السعي للتغلب على السعرات الحرارية في المقدمة. بينما قد لا يطلب الضيوف عدد السعرات الحرارية، فإنهم يسألون عن مدى ‘نظافة’ الطبق من حيث مكوناته مثل السكريات والدهون.
“الأهم من ذلك، أن هذا لا يحركه التقييد، بل يحركه الجودة على الكمية ونمط حياة أكثر توازنًا وصحة. لا يزال الضيوف يرغبون في الرفاهية، لكنهم يريدون المغادرة وهم يشعرون بالنشاط بدلاً من الشبع المفرط. باختصار، الناس لا يتناولون الطعام في الخارج أقل، بل يتناولون الطعام بذكاء أكبر. وتناول الطعام الفاخر اليوم يعني منح الضيوف التحكم والوضوح والرقي، وليس الإفراط.”
قالت نرجسين رشيد، رئيسة قسم العافية وإدارة الوزن في عيادات كايا الشرق الأوسط، إنه بينما زاد استخدام حلول إنقاص الوزن الطبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على الصعيدين العالمي والإقليمي، فإن له تأثيرًا عميقًا على العادات الاجتماعية.
“قالت إن تنظيم الشهية وزيادة الوعي بالتغذية غالبًا ما يعني حصصًا أصغر، وأكلًا أكثر انتقائية، وتحولًا بعيدًا عن العادات المفرطة في التدليل. في الثقافات التي يكون فيها تناول الطعام اجتماعيًا بشكل عميق، يغير هذا بمهارة كيفية تفاعل الناس في المطاعم والاحتفالات والتجمعات الاجتماعية،” .
ولكن بدلاً من تجنب المطاعم، يتعلم العديد من الأفراد تناول الطعام في الخارج بوعي أكبر، كما تقول، على سبيل المثال، إعطاء الأولوية للأطباق الغنية بالبروتين، واختيار الوجبات التي تعتمد على الخضروات، ومشاركة الحصص، أو التركيز على الجودة بدلاً من الكمية.
“بالنسبة للكثيرين، يتطور تناول الطعام في الخارج من تجربة تتمحور حول الإفراط إلى تجربة تتمحور حول المتعة والتواصل والتوازن. ضمن فلسفة كايا لإعادة ضبط الجسم، يتم تشجيع هذا التكيف، ويتم توجيه المرضى حول كيفية الاختلاط الاجتماعي وتناول الطعام في الخارج والاستمتاع بالطعام دون الشعور بالذنب أو تعطيل أهدافهم الصحية. ينصب التركيز على الاستدامة، وليس التقييد،” أضافت. “يتم وضع الأدوية، عند استخدامها، كمكون واحد ضمن خطة شاملة، بدلاً من أن تكون الحل بمفردها.”
