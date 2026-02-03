دبي: مطاعم بأطباق صغيرة لمواكبة شهية "حقن النحافة"

مع تزايد أعداد الرجال والنساء الذين يلجأون إلى أدوية إنقاص الوزن، فإن لذلك تأثيرات ملحوظة على مشهد المطاعم الفاخرة في البلاد. من قوائم الطعام ‘النحيفة’ المنسقة خصيصًا إلى الأطباق الغنية بالبروتين، تحاول المطاعم الفاخرة البقاء متقدمة بخطوة.

في وسط مدينة دبي، لاحظ مطعم "ذا بانك" تزايد أعداد الضيوف الذين يستخدمون حقن إنقاص الوزن مثل أوزمبيك، مونجارو، وويغوفي، وكلها تؤدي إلى تقليل الشهية واتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند تناول الطعام.

ونتيجة لذلك، أصبحت الأحجام المصغرة والكوكتيلات ذات السعرات الحرارية المنخفضة جزءًا من عرض جديد، حيث يحاول المطعم استيعاب اتجاه يهدد بأن يصبح قاعدة أكثر من كونه موضة عابرة.