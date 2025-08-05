دبي: الشيف "سورابي سيغال" تجعل الناس يقعون في حب الخضروات

فازت سورابي مؤخرًا بالجائزة الذهبية في بطولة العالم للطعام، إحدى أعرق مسابقات الطهي في العالم. بالنسبة لامرأة علمت نفسها بنفسها، تُمثل الجائزة الذهبية منصة عالمية لعرض فلسفتها في الطعام، والتي تجمع بين الاحتفاء بالمكونات، وتكريم التقاليد، والإبداع بشغف. حسابها على إنستغرام "سو ترسم على الأطباق" يعكس أسلوبها الإبداعي في التعبير عن نفسها من خلال الطعام. "والدي شاعر، ووالدتي رسامة، وجدتي معلمتي. لذا، أرسم اليوم على الأطباق، حيث يمزج بين الشعر والألوان والروح الفنية."