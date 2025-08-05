دبي: الشيف "سورابي سيغال" تجعل الناس يقعون في حب الخضروات

وقفت سورابي، البالغة من العمر عشر سنوات، مذهولةً وهي تشاهد جدتها وهي تطبخ في مطبخها. تقول: "كانت معلمتي الأولى صبورةً، وبديهيةً، ومهارةً فائقة. كانت تجمع التوابل والمكونات بدقةٍ وحب. لم تكتفِ بطهي الطعام، بل كانت تروي القصص من خلال الطعام".
ثم أصبحت سورابي تفهم المكونات، وأصولها، وكيفية تفاعلها، والمشاعر التي تثيرها. "هذه الأسس المبكرة، بفضل جدتي، شكلت علاقتي بالطعام، ولا تزال تُلهم كل ما أبتكره اليوم."
بدأت العمل في مجال تقديم الطعام من المنزل وسرعان ما أصبحت اسمًا كبيرًا بين الدوائر النخبوية في البلدان الستة التي عاشت فيها. أضاف وجودها في حفل زفاف أمباني ريشة إلى قبعتها ومنح مهاراتها منصة أكبر لتقديم الطعام النباتي للمشاهير والضيوف المجتمعين هناك.
فازت سورابي مؤخرًا بالجائزة الذهبية في بطولة العالم للطعام، إحدى أعرق مسابقات الطهي في العالم. بالنسبة لامرأة علمت نفسها بنفسها، تُمثل الجائزة الذهبية منصة عالمية لعرض فلسفتها في الطعام، والتي تجمع بين الاحتفاء بالمكونات، وتكريم التقاليد، والإبداع بشغف. حسابها على إنستغرام "سو ترسم على الأطباق" يعكس أسلوبها الإبداعي في التعبير عن نفسها من خلال الطعام. "والدي شاعر، ووالدتي رسامة، وجدتي معلمتي. لذا، أرسم اليوم على الأطباق، حيث يمزج بين الشعر والألوان والروح الفنية."
كان اختياري أن أكون طاهية نباتية قرارًا مقصودًا وشخصيًا للغاية. تقول: "غالبًا ما يُساء فهم المطبخ النباتي على أنه مُقيّد. لكنه يُوازن بين قيمي وحرفتي في إعداد طعام يُغذي الناس والكوكب".
أليس الطعام النباتي أغلى؟ "أحيانًا"، كما تقول. المنتجات المحلية الطازجة، والزيوت عالية الجودة، والتوابل، والمكونات الغنية بالعناصر الغذائية، تُباع بأسعار أعلى. لكن الجودة مهمة. وتضيف: "أُفضّل الطبخ بمكونات أقل وأفضل على التضحية بجودة الطبق".
لطالما كانت دبي موطنها لسنوات عديدة، وفي نواحٍ عديدة، تشعر أنها المكان الذي تنتمي إليه أكثر من أي مكان آخر. "عندما افتتحتُ نادي العشاء الهندي المتوسطي النباتي هنا، شعرتُ وكأنني أعود إلى الوطن. مكانٌ يجتمع فيه الغرباء حول المائدة ويغادرون كأصدقاء، تربطهم لحظاتٌ مشتركة وكرم ضيافةٍ صادق."
لكن كيف يُدرج الشرق الأوسط في قائمة أطباق النباتيين؟ تقول: "تخيلوا الزعتر العطري، والسماق الزاهي، والطحينة الكريمية، والرمان العصير - مكونات تُضفي طبقات من النضارة واللون والنكهات الجريئة على طبخي. أعشق مزج هذه اللمسات الشرق أوسطية مع التوابل والتقنيات الهندية التقليدية لابتكار أطباق تُشعركم بالألفة والتشويق في آن واحد".
هل نجحت في تعزيز حب الناس للخضراوات؟ "لسنوات، كنتُ أشارك وصفاتي على إنستغرام، مُحتفيةً بالإمكانيات اللامتناهية للطهي النباتي. من خلال التقديم المُدروس، والنكهات المُتعددة، ورواية القصص الصادقة، أعتقد أنني أضفيتُ لمسة رومانسية على الخضراوات - جعلت الناس يتوقفون ويُقدّرونها ويقعون في غرامها. وهذا يشمل أيضًا مُحبي الخضراوات المُتحمسين الذين يرتادون نادي العشاء الخاص بها بانتظام. "إن مشاهدتهم يغادرون المائدة مُندهشين حقًا من مدى الرضا والإثارة التي يُمكن أن تُضفيها وجبة نباتية مُشبعة تُرضي روحي."
السفر يُبقي إبداعها مُتقدًا. "التعلم من المأكولات المحلية يُصقل منظور الطاهي بعمق. فهي تُفتح حواسنا على مكونات وتقنيات ومزيج نكهات جديدة قد لا تكتشفها في مكان واحد. إن مشاهدة طريقة طهي السكان المحليين - كيف يُعاملون المنتجات، وكيف يُوازنون التوابل، وكيف يجتمعون حول المائدة - تُعلّمنا التواضع والأصالة."
اسألها ما هو جوهرها؟ الطعام كتعبير فني أم الرغبة الفطرية في إطعام الآخرين؟ "الرغبة في إطعام الآخرين غريزية، عاطفية، ومتجذرة في ذاتي. الطبخ هو طريقتي للتعبير عن الحب والرعاية والتغذية والتواصل. أما الطعام كتعبير فني فهو طريقتي لترجمة هذه الغريزة إلى شيء فريد - حيث تصبح الذكريات نكهات، وتتشكل المشاعر، ويصبح الطبق لوحة فنية."
سورابهي متزوجة من حبيب طفولتها الذي يعمل في قطاع الضيافة. فكيف تبدو مائدة عشاءها المعتادة؟ "دافئة، مفعمة بالحيوية، وتدور حول طعام منزلي صحي. لا شيء مُبذّر، لكنها دائمًا ما تكون مُدروسة. حتى أبسط الوجبات تستحق عناية خاصة - لذا ستجد غالبًا سلطات طازجة، وخضراوات موسمية، وحبوبًا مُغذية، وطبق دال أو كاري مُريح، جميعها مُقدّمة بشكل جميل (لأنني لا أستطيع منع نفسي!)".
فهل نرى مطعمًا قريبًا؟ تقول: "بينما أُدير حاليًا نوادي عشاء مُختارة ومطاعم مؤقتة، في الهند وحول العالم، سيكون هناك مطعم في المستقبل - في الهند ودبي. مساحة تتجاوز حدود الطعام - مساحة تُشعِر بالروح والفن والثراء".