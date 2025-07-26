دبي: الحصول على أفضل العطور المصممة حسب الطلب

في بدايات فلوريس، في القرن الثامن عشر، كنا نصنع الكثير من العطور المصممة خصيصًا لعملائنا المحليين، كما قال بودنهام. "لذا، عندما أعدنا تقديم خدمة العطور المصممة خصيصًا قبل 15 عامًا، كان الهدف هو العودة إلى ما كنا نفعله دائمًا في الماضي والاحتفاء به لعملائنا اليوم."