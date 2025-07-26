دبي: الحصول على أفضل العطور المصممة حسب الطلب

كما يقول مدير العطور في إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم "إدوارد بودينهام"، عندما يتعلق الأمر برائحة من فئة الخمس نجوم، فإن العطور المصممة حسب الطلب تنافس الآن هيبة البدلة المصممة يدويًا من شارع سافيل رو الأسطوري في لندن.
على غرار المجموعة المصممة حسب الطلب باستخدام القماش المقطوع والخياطة اليدوية، يتم تجاوز العطور التي تباع في السوق العام لصالح الروائح الفريدة تمامًا والمصممة خصيصًا لعملاء دبي المميزين.
"إن ابتكار عطر مخصص يشبه تمامًا الحصول على بدلة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك"، يوضح مدير العطور في شركة فلوريس لندن، التي تصنع شركتها عطورًا مخصصة منذ القرن الثامن عشر.
وقال بودينهام إن هذه المقارنة تلقى صدى قويا بشكل خاص في دبي، حيث ينظر عملاء المدينة الأثرياء بشكل متزايد إلى العطور المصممة حسب الطلب باعتبارها مكونا أساسيا لعلامتهم التجارية الشخصية.
قال بودنهام لـ"كي تي لوكس" KT LUXE: "نلاحظ ازدياد معرفة العملاء بالعطور. فالرائحة جزء لا يتجزأ من شخصية العميل، فهي تعكس ذوقه وتُكمل أناقته."
بالنسبة لشركة فلوريس لندن، التي تتمتع بامتياز كونها شركة العطور الوحيدة التي حصلت على امتيازات ملكية من الملكة إليزابيث الثانية والملك تشارلز الثالث، تمثل دبي العودة إلى جذورها التاريخية.
في بدايات فلوريس، في القرن الثامن عشر، كنا نصنع الكثير من العطور المصممة خصيصًا لعملائنا المحليين، كما قال بودنهام. "لذا، عندما أعدنا تقديم خدمة العطور المصممة خصيصًا قبل 15 عامًا، كان الهدف هو العودة إلى ما كنا نفعله دائمًا في الماضي والاحتفاء به لعملائنا اليوم."
أثبتت إعادة تقديم خدماتنا للعطور أنها واعدة. قال بودنهام: "شهدنا إقبالاً متزايداً على خدماتنا المصممة خصيصاً منذ إعادة تقديمها عام ٢٠١٠، لذا نرى تزايداً في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عطر فريد من نوعه". وأضاف: "بمجرد أن يبتكر أحدهم عطره الخاص، يعود إليه مراراً وتكراراً، ليصبح عطره المميز".
وينبع هذا الولاء مما يصفه خبراء الصناعة بالطبيعة الشخصية العميقة لإنشاء العطور حسب الطلب.
ويضيف بودينهام: "يتم تسجيل التركيبات المصممة خصيصًا في دفاترنا وتصبح إرثًا يمكن للأجيال القادمة التواصل معه"، مسلطًا الضوء على كيفية تجاوز الروائح العطرية المخصصة للملكية الفردية لتصبح إرثًا عائليًا.
أعتقد أن دبي أصبحت مركزًا عالميًا للعطور الفاخرة والمصنوعة حسب الطلب لأنها تتمتع بثروة كبيرة وسياحة نشطة، لذلك عندما يكون الناس في حالة ذهنية تشبه العطلات، فإنهم غالبًا ما يميلون إلى تدليل أنفسهم بعطر جديد خاص أو القليل من الرفاهية التي لا ينفقونها عادةً.
يُعزز التركيب الديموغرافي الفريد للمدينة هذا التوجه. وقال: "تتمتع دبي أيضًا بمزيج رائع من الثقافات المتنوعة، التي تحترم بعضها البعض وتزدهر معًا، لذا هناك تنوع كبير في الأذواق الشخصية بين جميع هذه الثقافات والجنسيات". وأضاف: "من واقع خبرتنا، يُعدّ تعقيد العطر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم".
أعتقد أن دبي أصبحت مركزًا عالميًا للعطور الفاخرة والمصنوعة حسب الطلب، لأن هناك الكثير من الثروة هناك، وكذلك الكثير من السياحة، لذلك، بينما يتمتع الناس بعقلية العطلة، فإنهم غالبًا ما يكونون أكثر عرضة لتدليل أنفسهم بعطر جديد خاص أو القليل من الرفاهية التي لا ينفقونها عادةً.إدوارد بودنهام
"على الرغم من أن لديهم جميعًا أذواقًا مختلفة، حيث يفضل البعض الروائح الحمضية والزهور الإنجليزية التقليدية البسيطة، بينما يستمتع آخرون بدفء وراحة العود، فإننا نرى أن العملاء من دبي لديهم هذا الفهم الفطري لخلق العطور، وبناء طبقات كل رائحة بعناية."
"لقد لاحظنا أيضًا أن العملاء الأثرياء في دبي يستمتعون بتجربة العطور من خلال الجمع بين عدد قليل من الروائح المفضلة المختلفة."
تدعم ديناميكيات السوق هذه الملاحظة. ووفقًا لشركة ريسيرش آند ماركتس، يشهد سوق العطور في الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.88%، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.16 مليار دولار أمريكي (4.2 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2028، ارتفاعًا من 6.4 مليون دولار أمريكي (23 مليون درهم إماراتي) في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو سوق العطور الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% ليصل إلى 19 مليار دولار أمريكي (69 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2032. وقد جذب هذا النمو كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال لترسيخ حضورها القوي في المنطقة.
في أبريل 2025، أعلنت شركة IFF للنكهات والعطور عن افتتاح مركزها الإبداعي "سينت دبي"، بمساحة 2000 متر مربع في مجمع دبي للعلوم. وصرح الرئيس التنفيذي إريك فيروالد آنذاك: "يُعدّ الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لنمو IFF العالمي"، مشيرًا إلى "الطلب القوي في المنطقة على المنتجات الفاخرة والروابط الثقافية الراسخة مع العطور".
قال الرئيس التنفيذي لشركة IFF، إريك فيروالد، في ذلك الوقت: "يُعد الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لنمو شركة IFF على المستوى العالمي"، مشيرًا إلى "الطلب القوي في المنطقة على الفخامة والروابط الثقافية طويلة الأمد مع العطور".إريك فيروالد
ويضم مركز دبي الإبداعي استوديو فني للعطور للتعاون في الإبداع مع العملاء، ومجلس، وأكاديمية للتدريب على صناعة العطور، مجهزة بروبوتات إنتاج شبه صناعية وتكنولوجيا متطورة مصممة لتسريع طرح المنتجات في السوق مع تلبية التفضيلات الإقليمية.
صرحت آنا باولا ميندونسا، رئيسة شركة IFF Scent: "يضم مركزنا الإبداعي الجديد عددًا كبيرًا من أكشاك التقييم لجميع فئات العطور، من العطور الفاخرة إلى منتجات العناية بالمنزل والأقمشة والتجميل، إلى جانب مجموعة متكاملة من تقنيات العطور المتطورة. وهذا يُمكّن خبراءنا من ابتكار عطور تتميز بالجاذبية والتميز والأداء، مما يضمن تلبية كل حل عطري لمتطلبات المستهلكين المختلفة."
تطورت عملية ابتكار عطر مُصمم حسب الطلب في دبي إلى مستوىً يُقارب مستوى الاحترافية. في جلسات فلوريس لندن الخاصة للعطور، يشرع العملاء فيما يصفه بودنهام بأنه "عملية غريزية للغاية تستغرق ساعتين، حيث يُؤخذ رد فعل العميل تجاه العطر في الاعتبار في كل مرحلة".
يُوضّح قائلاً: "تُقام جلساتنا الإبداعية المُخصصة في معمل عطور خاص. تبدأ التجربة باستكشاف أرشيف فلوريس، الذي يُخلّد إرثًا عطوريًا يمتد لـ 300 عام، ويضمّ مجموعةً واسعةً من عائلات العطور. بعد تحديد الاتجاه الشمّي المُفضّل، يُضيف عطّارونا بمهارةٍ نفحاتٍ جديدة تُكمّل أذواقهم، ويُحسّنون التركيبة حتى يكتمل العطر المُخصّص."
إن الاهتمام الدقيق بكيمياء البشرة الفردية يُميز العطور المُصممة حسب الطلب عن البدائل الجاهزة. والأهم من ذلك، تُجرَّب كل تركيبة على بشرة العميل، لنضمن توافق العطر مع كيمياء بشرته. ثم تُسجَّل التركيبة النهائية في سجلاتنا.
للعملاء الذين يبحثون عن تجربة أعمق، تقدم فلوريس تجربة التصميم. "نلاحظ أن من يهتمون أكثر بالعطور ويرغبون في قضاء وقت أطول في ابتكار عطورهم، يفضلون تجربة التصميم لدينا. إنها عملية أكثر تكرارًا، حيث نستكشف اتجاهات شمية مختلفة على مدار ثلاث جلسات."
يُميّز العنصر العاطفي العطور المُصمّمة حسب الطلب حتى عن أكثر العطور الجاهزة تميزًا. يقول بودنهام: "إنّ امتلاك عطر مُصمّم حسب الطلب تجربة عاطفية للغاية. فالعلاقة التي يُنشئها العميل مع المواد، تُمثّل كلُّ نفحةٍ منها ذكرى أو طموحًا فريدًا لكلّ شخص، استنادًا إلى رصيده من الروائح التي ارتبط بها طوال حياته".
هذا الاستثمار العاطفي يُنتج عطورًا تتجاوز مجرد الرفاهية لتصبح سيرة ذاتية عطرية. "العطر الناتج تركيبة فريدة - لا يمتلكها أحد في العالم. يصبح العطر فرديًا وشخصيًا تمامًا كصاحبه، بصمة عطرية فريدة تُرسخ إرثًا شخصيًا."
يتردد صدى أهمية العطر كإرثٍ قويٍّ في ثقافة دبي العائلية. "يرغب العديد من عملائنا في امتلاك عطرهم الخاص، فهو جزءٌ من شخصيتهم وجزءٌ من تراثهم، ليرثه ويستمتع به الجيل القادم من عائلاتهم."
"قال بودينهام.
يُعدّ عامل الحصرية عاملاً جذاباً للغاية لعملاء دبي الفاخرين، على الرغم من اختلاف الثقافات. يقول بودنهام: "الحصرية مهمة للغاية لكثير من عملائنا، على الرغم من أننا شهدنا بعض الحالات التي سمح فيها العملاء لأصدقائهم بطلب عطورهم المصممة خصيصاً لهم، ويسعدهم أن يضع أقرب أصدقائهم أو عائلاتهم عطرهم الخاص".
يُظهر عملاء دبي فهمًا عميقًا لارتباط العطور بالأحداث المهمة في الحياة. يقول بودنهام: "نلاحظ اهتمامًا خاصًا من العملاء بابتكار عطور تُناسب اللحظات الخاصة جدًا. فالشم والذاكرة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فالرائحة تُثير المشاعر وتُخلّد اللحظات أقوى من أي صور أو أجواء أو أصوات. يُحب البعض الاحتفال بالمناسبات المهمة كأعياد الميلاد أو الذكرى السنوية أو حتى الأعياد. ومن أجمل لحظاتنا عندما يختار الأزواج باقة عطور "معًا" المُخصصة لابتكار عطورهم الخاصة ليوم زفافهم، والتي يُمكنهم استعادتها بسحر العطر متى شاؤوا."
وقد ساهم ارتفاع الطلب على العطور المصممة حسب الطلب في الإمارة في تعزيز المواهب المحلية إلى جانب دور العطور الفاخرة العالمية.
بالنسبة لدور العطور العريقة مثل فلوريس لندن، يعتمد التميز في سوق العطور الفاخرة المزدحم في دبي على التراث والأصالة. يوضح بودنهام: "لا تزال فلوريس دار عطور مستقلة تمامًا تديرها عائلة، وهذا ما يميزنا عن عدد كبير من دور العطور وعلامات العطور الأخرى. كما كنا صانع العطور الوحيد المعين ملكيًا للملكة إليزابيث الثانية، وحصلنا الآن على التفويض الملكي من جلالة الملك تشارلز الثالث".
يتماشى هذا التركيز على التراث الأصيل مع اتجاهات السوق الأوسع. يقول بودنهام: "يبدو أن العملاء يشعرون بخيبة أمل متزايدة تجاه التسويق الشامل والهيمنة العالمية لعدد هائل من علامات العطور". ويضيف: "هناك اتجاه لدى العملاء للبحث عن شركات عطور غير معروفة، لكنها تتمتع بشغف وروح ومعنى حقيقي وراء عطورها وقصصها".
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع بودنهام استمرار التطور في قطاع العطور الفاخرة، وإن لم يكن بالضرورة في الاتجاهات المتوقعة. ويصرح قائلاً: "أعتقد أنه في سوق العطور ككل، من المؤكد أن هناك المزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي في صناعة العطور، مع أن هذا لن يكون الحال بالنسبة لنا بالتأكيد"، مؤكدًا التزام فلوريس لندن بالحرفية التقليدية.
بدلاً من ذلك، قد يأتي الابتكار من خلال اكتشاف المكونات ورواية القصص الإبداعية. ويتوقع بودنهام: "أعتقد أيضًا أنه سيتم اكتشاف المزيد من المواد الخام، وسيتم دمج مكونات غير مألوفة في العطور، كما نشهد بالفعل في روائح مختلفة مثل الدخان والتبغ والخرسانة والشمندر والراوند، على سبيل المثال لا الحصر".
وأضاف أن التحول بعيداً عن أساليب السوق الشامل يبدو واضحاً بشكل خاص في دبي، حيث يقدر العملاء الفخامة والأصالة.