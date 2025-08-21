دبي: أول جراحة قلب طفيفة التوغل للحيوانات الأليفة أوسطياً

حققت عيادة "مودرن فيت" (Modern Vet) إنجازًا تاريخيًا بإجرائها أول عملية جراحية طفيفة التوغل في الشرق الأوسط لتنظيم الصمام التاجي. هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تتم بنجاح في العيادة، مما يمثل حقبة جديدة في الرعاية القلبية للحيوانات الأليفة في المنطقة.

يُعد ارتجاع الصمام التاجي مرضًا قلبيًا خطيرًا، حيث لا يغلق الصمام بين حجرات القلب بشكل محكم، مما يؤدي إلى تدفق الدم في الاتجاه المعاكس.

لعقود من الزمن، كانت الطريقة الوحيدة لعلاج هذه الحالة هي من خلال جراحة القلب المفتوح التي تتطلب شقوقًا كبيرة، وتحمل خطرًا عاليًا من المضاعفات، وتستلزم إقامة طويلة في المستشفى، وتسبب المزيد من الألم وعدم الراحة للحيوانات الأليفة.

تقنية جراحية متطورة

طور كبار الجراحين البيطريين في "مودرن فيت" تقنية أقل توغلاً بكثير، باستخدام شقوق صغيرة (keyholes) وأدوات متخصصة موجهة بالتصوير عالي الدقة.

تقلل هذه الطريقة من الأضرار التي تلحق بالأنسجة حول المنطقة الجراحية، وتقلل من فرص حدوث مضاعفات، وتضمن عودة الحيوان إلى وظائفه الطبيعية بسرعة أكبر.1

يتطلب هذا النوع من الجراحة مستوى عاليًا من المهارة وأعلى مستوى من المعدات. ولتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للحيوان الأليف، قام الفريق الجراحي، المكون من أطباء بيطريين معتمدين متخصصين في أمراض القلب والجراحة في "مودرن فيت"، بالتحضير الكامل للعملية.

يُعد إجراء مثل هذه العملية بنجاح إنجازًا كبيرًا في الطب البيطري بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع "مودرن فيت" في طليعة الرعاية القلبية المتخصصة.