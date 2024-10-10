دبي:"قمة الاختراق البيولوجي" .. تعزيز للصحة والأداء

كونوا على استعداد يومي 18 و19 أكتوبر، حيث ستُقام "القمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024" (World Biohack Summit 2024) في فندق "جي دبليو ماريوت" في دبي مارينا. ومن المتوقع أن تكون الفعالية أكثر إثارة هذا العام، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته العام الماضي. إذا كنتم تسعون لتحسين صحتكم وعافيتكم وأدائكم، فلا تفوتوا فرصة حضور هذه القمة.