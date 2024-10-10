دبي:"قمة الاختراق البيولوجي" .. تعزيز للصحة والأداء
كونوا على استعداد يومي 18 و19 أكتوبر، حيث ستُقام "القمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024" (World Biohack Summit 2024) في فندق "جي دبليو ماريوت" في دبي مارينا. ومن المتوقع أن تكون الفعالية أكثر إثارة هذا العام، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته العام الماضي. إذا كنتم تسعون لتحسين صحتكم وعافيتكم وأدائكم، فلا تفوتوا فرصة حضور هذه القمة.
وتركز القمة على موضوع تحسين الأداء البشري، وستستكشف خمسة محاور رئيسية: طول العمر والأداء المتميز ومحاربة الشيخوخة والتعافي والصحة النفسية. سيحظى الحضور بفرصة للتواصل مع كبار الخبراء ورواد الاختراق البيولوجي، والغوص في عمق الابتكارات التي تُشكل مستقبل الإمكانات البشرية.
استعدوا لتجربة غامرة في مناطق تضم أحدث معدات الاختراق البيولوجي، إلى جانب ورش العمل العملية التي تتيح لكم فرصة تجربة أحدث الأدوات والتقنيات في هذا المجال الناشئ. ستشمل القمة أيضاً خطباً رئيسية ومناقشات جماعية يقودها خبراء في مجالات العافية وتحسين الأداء، مما سيوفر لكل جلسة رؤى عملية تساعدكم على تحويل حياتكم اليومية.
وسيشرف على تنظيم هذه الفعالية الدكتور "ساجيف ناير"، خبير استراتيجيات التحول ومؤسس "فييروتس" (Vieroots). لذا، لا تنسوا حجز أماكنكم في هذه القمة الرائدة من خلال زيارة موقع Platinumlist.net أو worldbiohacksummit.com.