خيول دبي تقود تجربة جديدة في عالم الرفاهية.

هم يشعرون بك قبل أن تتحدث؛ فلغة جسدك هي أوضح إشاراتهم بالنسبة لهم. قبل أن يُبسط بساط اليوغا وتبدأ تمارين التنفس، تجد العقل يسابق نفسه؛ لكن الخيول تسبقه بالفعل. وفي حضرتها المهيبة، يتلاشى ضجيج العالم الخارجي، ويتحرك في النفس شيء عريق، فيتذكر الجسد كيف يلين.
هذا هو "كريستالين إكوين" (Crystalline Equine)، أول ملاذ صحي "بوتيك" في دبي يضع الخيول في قلب عملية التشافي كشركاء حدسيين في رفاهيتك.
يقع المركز داخل مركز "جي إس آر" (JSR) للفروسية في ضواحي المدينة، ويمنحك شعوراً بالانفصال التام عن نبض دبي السريع. تتحرك الخيول بحرية حول المكان، تقترب أحياناً، وتراقب من بعيد أحياناً أخرى، لكنها دائماً متناغمة معك. كل التفاعلات تتم على الأرض (دون ركوب)، مما يخلق بيئة آمنة وغير استعراضية للتواصل الحقيقي. هذا الملاذ هو تجسيد لرؤية طال انتظارها لـ "جوي ديزموند"، مؤسسة "كريستالين إكوين"، وهي رؤية لم تشكلها النظريات بل التجارب الحية.
نشأت ديزموند في نيوبورت بيتش بكاليفورنيا، وأمضت أكثر من عقد في بناء مسيرة مهنية حافلة بالضغوط مع الخطوط الجوية البريطانية، حيث وصلت لمناصب إدارية في أوائل الثلاثينيات من عمرها. كان العمل متطلباً ومرهقاً عاطفياً ومستمراً بلا توقف. وفي النهاية، قادها الحب إلى إنجلترا، حيث ابتعدت عن حياة الشركات لتربية طفليها، أنجيل (14 عاماً) وفالنتين (11 عاماً). وخلال تلك المرحلة، وتحديداً أثناء وبعد فترة الإغلاق (lockdown)، تغير مسار ديزموند بهدوء.
بينما كانت تتطوع من خلال المؤسسة الخيرية لعائلتها، التقت بمنظمة مقرها لندن تسمى "القوة والتعلم من خلال الخيول" (SLTH). كانت الجمعية تعمل مع الأطفال في دور الرعاية، والشباب ذوي الاختلافات العصبية، والأفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم، وحتى السجناء البالغين، باستخدام الخيول كمرايا علاجية.
لم تكتفِ ديزموند بالمراقبة، بل شهدت التأثير بنفسها. أطفال لم يتحدثوا يوماً مع الكبار ابتسموا لأول مرة بجانب حصان. أطفال في دور الرعاية لم يعرفوا الأمان قط وجدوا السكينة وسط القطيع. سجناء، رجال لم ينفتحوا قط لمستشارين نفسيين، انهاروا بالبكاء في حضرة حصان عكس ألمهم غير المنطوق.
تعلمت أن الخيول كائنات حاضرة بعمق؛ فهي لا تحكم على التاريخ أو الهوية، بل تستجيب فقط للطاقة. تقول ديزموند: "الخيول تعكس ما لا نستطيع رؤيته دائماً في أنفسنا. إنها تظهر لنا أين نحتفظ بالتوتر، والخوف، والرغبة في السيطرة، وأين نحن مستعدون للتخلي عن ذلك". ومع استمرار تطوعها، بدأت رؤية تتكرر في مخيلتها، تتكون من خيول وبلورات (كريستالات) أرجوانية وتشافٍ. بدأت ترى الخيول ليس فقط كحيوانات، بل كقنوات حية للطاقة الكريستالية، قادرة على تحويل الثقل العاطفي الكثيف عندما يكون الشخص منفتحاً على التشافي.
قبل عامين، قررت ديزموند وزوجها تغيير أسلوب حياتهما تماماً، مستبدلين السماء الرمادية بأشعة الشمس، فانتقلا إلى دبي، المدينة التي ترتبط فيها الخيول بعمق بالثقافة والتاريخ. أثناء ركوب الخيل في مركز "جي إس آر" للفروسية، لاحظت مبنى قديماً متهالكاً وغير مستخدم في مؤخرة الأرض. وحيث رأى الآخرون أثراً قديماً، رأت هي إمكانية. وبمباركة صاحب المركز، قامت ديزموند بترميم المساحة شخصياً على مدار عدة أشهر؛ فأزالت الجدران، وفتحت الممرات، وصممت المكان عن قصد ليكون ملاذاً صحياً يدمج الخيول في التجربة. لا تكلف ولا تشتيت، فقط حضور ودفء وطاقة. افتتح "كريستالين إكوين" بهدوء في يناير، وفي غضون أسابيع، كان التفاعل لا يُنكر.
الخيول حيوانات قطيع حساسة للغاية، مبرمجة بيولوجياً لقراءة الطاقة والعاطفة والنوايا. قلوبها هي الأكبر بين الثدييات البرية، وتولد مجالاً كهرومغناطيسياً أقوى بخمس مرات من مجال الإنسان. عندما نقف بجانبها، تبدأ أجهزتنا العصبية طبيعياً في التزامن مع أجهزتها. تتباطأ ضربات القلب، ويتعمق التنفس، وتسترخي العضلات.
هذه الظاهرة، المعروفة باسم "التنظيم المشترك" (co-regulation)، هي أساس عمل "كريستالين إكوين". فخلافاً للتحفيز المستمر في الحياة الحديثة، تقود الخيول المشاركين بلطف إلى حالة من الهدوء، فتنقل الجسم من التوتر إلى السكون، دون إكراه أو تعليمات.
تدمج الجلسات بين اليقظة الذهنية، والوعي الجسدي (somatic awareness)، وتمارين التنفس، والعلاج بالصوت باستخدام أوعية الكريستال، والتأمل، وكل ذلك يتم داخل الحضور الهادئ والمنظم للخيول. أحياناً تقترب الخيول أكثر، وأحياناً تستلقي في مكان قريب، وأحياناً تكتفي بالوقوف، لتكون مرساة للطاقة الجماعية.
تعمل ديزموند مع حصانين، "أطول" و"كريستالين"، تم اختيار كل منهما بناءً على طباعهما وحضورهما. "كريستالين" هي مزيج رائع من دماء الخيول العربية والليبوزان الإسبانية، وتتمتع بالأناقة والخطوط المنحنية التي تذكر بخيول ترويض الخيول الإسبانية الكلاسيكية. أما "أطول"، وهو حصان قفز حواجز متقاعد، فيجلب قوة أرضية وثابتة.
يصل المشاركون مبكراً، غالباً قبل الجلسات بـ 30 دقيقة إلى ساعة، لمجرد التواجد مع الخيول. تبقى الهواتف بعيدة، وتنخفض نبرة الأحاديث، ويتواصل الغرباء بسهولة، يجمعهم الهدوء المشترك.
يأتي البعض وهم يحملون القلق والاحتراق النفسي والإفراط في التحفيز. ويصل آخرون وهم يشعرون بالخوف، بما في ذلك الخوف من الخيول نفسها. إحدى السيدات، التي عانت من صدمة جراء حادث ركوب خيل منذ سنوات، لم تكن قادرة في البداية على الوقوف بالقرب منها، ومع الزيارات المتكررة، بدأت في إطعامها الجزر والوقوف قريباً منها والتنفس براحة أكبر، وهي تأمل الآن في ركوب الخيل مرة أخرى لأول مرة منذ عقود. توضح ديزموند: "الخيول لا تستجيب للسيطرة، بل تستجيب للأصالة". هذا المبدأ يدعم كل شيء في "كريستالين إكوين".
كل شيء في "كريستالين إكوين" شمولي عن قصد. فالعلاج بالصوت، وتمارين التنفس، والتأمل، والبيلاتس، واليوغا، والممارسات الجسدية، كلها تتم بوجود الخيول بحرية، حيث تخفض طاقتها وتنضم إلى المجال الجماعي. تم تصميم المساحة لإعادة الطبيعة إلى عالم الرفاهية الصحية، بدلاً من عزل التشافي داخل أربعة جدران. تستعد ديزموند أيضاً لتقديم "الريكي" (Reiki) مع الخيول، مما يسمح لها بفحص الجسم حدسياً وتوجيه الانتباه إلى مناطق الكثافة العاطفية أو الطاقية. وتؤمن ديزموند أن الخيول تشعر بعدم التوازن بالفطرة وتستجيب بدقة مذهلة. يعمل "كريستالين إكوين" موسمياً، احتراماً للأرض والحيوانات والإيقاع الطبيعي. وتطمح ديزموند إلى أن تتطور هذه المساحة لتصبح مركزاً يتعاون فيه المعالجون والمعلمون والممارسون الذين تقودهم الخيول، وفي النهاية، ظهور ملاذات أخرى لـ "كريستالين إكوين" حيث يلتقي البشر والخيول في احترام متبادل. وتختم قائلة: "لآلاف السنين، كانت الخيول معالِجة ورفيقة ومرايا، ولم تكن مجرد وسائل ركوب أو أدوات. نحن ببساطة نتذكر ذلك".