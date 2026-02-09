خيول دبي تقود تجربة جديدة في عالم الرفاهية.

قبل عامين، قررت ديزموند وزوجها تغيير أسلوب حياتهما تماماً، مستبدلين السماء الرمادية بأشعة الشمس، فانتقلا إلى دبي، المدينة التي ترتبط فيها الخيول بعمق بالثقافة والتاريخ. أثناء ركوب الخيل في مركز "جي إس آر" للفروسية، لاحظت مبنى قديماً متهالكاً وغير مستخدم في مؤخرة الأرض. وحيث رأى الآخرون أثراً قديماً، رأت هي إمكانية. وبمباركة صاحب المركز، قامت ديزموند بترميم المساحة شخصياً على مدار عدة أشهر؛ فأزالت الجدران، وفتحت الممرات، وصممت المكان عن قصد ليكون ملاذاً صحياً يدمج الخيول في التجربة. لا تكلف ولا تشتيت، فقط حضور ودفء وطاقة. افتتح "كريستالين إكوين" بهدوء في يناير، وفي غضون أسابيع، كان التفاعل لا يُنكر.