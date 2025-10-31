خيول ترقص على إيقاع الباليه في أبوظبي ضمن افتتاح "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية"

انضم فارسان من كل مدرسة من المدارس الأوروبية الأربع إلى فرقة ADREA في عروض جماعية تضمنت تشكيلات شبيهة بعروض "بحيرة البجع"، إضافة إلى عروض فردية جعلت الخيول تبدو وكأنها ترقص على إيقاع الفلامنكو والباليه، حيث أدت حركات في الهواء وهي تقفز على قائمتين فقط، كما مالت بخفة على قائمتين بينما رفعت جسدها في توازن مذهل، بل إن أحد الخيول أنهى العرض بخروج بطيء من الساحة وهو يمدّ قوائمه الأمامية قبل كل خطوة في مشهد درامي راقٍ.