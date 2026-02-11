"خلف بريق 'إبر النحافة'.. أطباء الإمارات يكسرون أسطورة الحل السحري

أصبحت حقن إنقاص الوزن مثل أوزمبيك وويجوفي ومونجارو شائعة في الإمارات العربية المتحدة، ويرى العديد من المقيمين أنها حلول سريعة للتخلص من الكيلوغرامات. لكن الأطباء في الإمارات قالوا إن هذه الأدوية ليست اختصارات تجميلية وليست مخصصة للجميع.
“تم تطوير هذه الأدوية في الأصل لمرض السكري. وهي تنتمي إلى فئة من الأدوية القائمة على الهرمونات التي ينتجها جسمنا بشكل طبيعي لتنظيم نسبة السكر في الدم والتمثيل الغذائي،” قال الدكتور علي الدبيات، استشاري السكري والغدد الصماء والمدير العام والرئيس التنفيذي لعيادة نيوكاسل فيتاليتي.
وقال إنه بينما استخدمت هذه الأدوية لأول مرة لعلاج مرض السكري من النوع 2، اكتشف الباحثون لاحقًا أنها تدعم أيضًا تقليل الوزن. “لا ينبغي أن ننظر إليها كاختصار لإنقاص الوزن. إنها آمنة وفعالة عند استخدامها بشكل صحيح، لكنها مساعدات في رحلة إنقاص الوزن وليست حلولاً سحرية،” قال الدكتور علي.
وفقًا للدكتور الدبيات، تعتمد الأهلية على المعايير الطبية. لإدارة الوزن، توصف هذه الأدوية عادة للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) 27 أو أعلى إذا كانوا يعانون أيضًا من حالات مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، الكبد الدهني أو مشاكل المفاصل. قد يكون المؤهلون الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى حتى لو لم يكن لديهم مشاكل صحية أخرى.
إذا وصفت لمرض السكري، يأخذ الأطباء أيضًا في الاعتبار التحكم في نسبة السكر في الدم وما إذا كان المريض لديه مخاطر قلبية أو كلوية. “هناك أدلة قوية على أن بعض هذه الأدوية تحمي القلب والكلى والكبد،” أضاف.
قال الأطباء إن الطلب زاد بشكل كبير خلال العام الماضي. “كان هناك زيادة واضحة في الطلب على حقن GLP-1 عالميًا وفي الإمارات العربية المتحدة،” قال الدكتور بريجش بهارادواج، أخصائي الطب الباطني في مستشفى إن إم سي رويال، DIP. “نحن نرى أفرادًا أصغر سنًا وغير مصابين بالسكري يطلبونها بشكل أساسي لإنقاص الوزن لأغراض تجميلية.”
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة الوعي. “يتم الترويج لهذه الأدوية أحيانًا على أنها أدوية سحرية ذات نتائج سريعة، ولكن غالبًا دون شرح المخاطر المحتملة.”
قال الأطباء أيضاً إن الحقن وحدها لا تكفي. “هناك اعتقاد خاطئ بأن هذه الأدوية هي أدوية سحرية لإنقاص الوزن،” قال الدكتور بهارادواج.
“يقلل العديد من المرضى من أهمية النظام الغذائي والنشاط البدني. بمجرد توقفهم عن الحقن، يمكن أن يعود الوزن بسرعة وأحياناً أسرع.”
ذكر الدكتور الدبيات أن إيقاف الدواء فجأة ليس خطيراً في معظم الحالات، لكن استعادة الوزن أمر شائع. “إذا كان العلاج لمرض السكري، فقد ترتفع مستويات السكر في الدم بسرعة أيضاً،” قال. “يجب إيقاف العلاج فقط بناءً على نصيحة طبية.”
يصف الأطباء هذه الأدوية بأنها آمنة بشكل عام وجيدة التحمل. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً الغثيان، والقيء العرضي، والإمساك أو الإسهال، والانتفاخ. هذه الأعراض عادة ما تكون مؤقتة.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع أيضاً إلى فقدان العضلات إذا لم تتم إدارة التغذية بشكل صحيح.
“عندما يقل الشهية بشكل كبير، يجب على المرضى ضمان تناول كمية كافية من البروتين والفيتامينات،” قال الدكتور بهارادواج. “وإلا، هناك خطر حدوث نقص غذائي.”
هذه الأدوية ليست مناسبة للجميع. يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) تجنبها. كما لا يُنصح بها لأولئك الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بنوع نادر من سرطان الغدة الدرقية يسمى سرطان الغدة الدرقية النخاعي. يجب على النساء الحوامل، واللواتي يحاولن الحمل، والأمهات المرضعات عدم استخدامها.
“التقييم الطبي الرسمي مهم جداً قبل بدء هذه العلاجات،” قال الدكتور الدبيات. “اختيار المريض وتقييم السلامة ضروريان.”
قال الصيادلة إن الوعي بهذه العلامات التجارية مرتفع. “أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن هذه الأدوية هي حلول سريعة لإنقاص الوزن،” قال رافي شارما، كبير مسؤولي الصيدلة في برجيل القابضة. “في الواقع، هي علاجات أيضية طويلة الأمد تعمل بشكل أفضل جنباً إلى جنب مع تعديل نمط الحياة والمراقبة الطبية.”
وأضاف أن هذه الأدوية لا تُصرف إلا بوصفة طبية ويجب تناولها تحت إشراف الطبيب.
مع تزايد الطلب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، قال الخبراء إن الرسالة بسيطة: يمكن أن تكون هذه الحقن فعالة للغاية عند استخدامها بشكل صحيح، لكنها علاجات طبية وليست حقناً سحرية.