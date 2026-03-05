خلف الشاشات المتوهجة.. الأخبار السلبية تدمر ليالينا الهادئة

التصفح الكئيب: غريزة البقاء التي ساءت

تقول نصرت خان، أخصائية نفسية سريرية مرخصة من هيئة تنمية المجتمع في مركز الموارد البشرية الدولي بدبي: "الناس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ملتصقون بشاشاتهم الآن لأن العالم من حولنا يبدو غير مؤكد". وتضيف: "كلما شعرنا بهذه الطريقة، تسعى أدمغتنا بشكل طبيعي إلى المعلومات لاستعادة الشعور بالسيطرة. يبدأ الأمر كبحث عن الأمان ولكنه يتحول إلى حلقة تتركنا أكثر إرهاقًا من أن نكون على اطلاع."

كلما شعرنا بأن العالم من حولنا غير مؤكد، تسعى أدمغتنا بشكل طبيعي إلى المعلومات لاستعادة الشعور بالسيطرة. يبدأ الأمر كبحث عن الأمان ولكنه يتحول إلى حلقة تتركنا أكثر إرهاقًا من أن نكون على اطلاع

نصرت خان، أخصائية نفسية سريرية، مركز الموارد البشرية الدولي بدبي

تعرّف خان التصفح الكئيب بأنه “الاستهلاك القهري للأخبار السلبية لفترات طويلة، عادة في وقت متأخر من الليل.” يبدأ الأمر ببراءة كافية: "سأتصفح لمدة 10 دقائق قبل النوم"، لكن تلك الدقائق تمتد إلى ساعات.

تشرح خان أن أدمغتنا مبرمجة لمسح التهديدات، وهي غريزة بقاء. لكن هذه الغريزة، التي تتفاقم في أوقات عدم اليقين، تبقي اللوزة الدماغية (نظام الإنذار في دماغنا) في وضع مراقبة مستمر. “كل تحديث جديد يبدو حيويًا. لكن النتيجة هي أننا نقع في حلقة لا نهاية لها من التصفح القلق، مما يرفع هرمونات التوتر لدينا ويزيد من مشاعر الاضطراب.”

لماذا تجعلنا الأوقات غير المؤكدة أكثر عرضة للخطر

في الأوقات العصيبة، خاصة عندما تتصاعد التوترات الإقليمية، يميل الناس إلى الالتصاق بشاشاتهم. تشير خان إلى أن هذا الاندفاع ينبع من الرغبة في السيطرة على الوضع. “يشعر عقلك أن تحديثًا واحدًا إضافيًا سيساعدك على الشعور بالأمان أو الاستعداد بشكل أفضل، لكن الإنترنت لا يمكنه توفير هذا الحل.”

بدلاً من ذلك، فإن التدفق المستمر للمعلومات المقلقة أو المتضاربة يبقي الجهاز العصبي في حالة تأهب قصوى، مما يغذي القلق وحتى ‘الصدمة غير المباشرة’، وهي إجهاد عاطفي ناتج عن مشاهدة معاناة الآخرين عبر الإنترنت.

الضرر العقلي والجسدي: اضطراب دورة النوم

التصفح حتى الساعات الأولى من الصباح يعطل دورة نومك، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية، وضبابية في التفكير، وسرعة الانفعال، وضعف التحكم في الاندفاع. تؤكد خان: “النوم ليس رفاهية، إنه حماية نفسية.” وتضيف: “إذا كنت محرومًا من النوم، فإن إدراكك للتهديدات يتفاقم، مما يجعلك أكثر تفاعلاً مع الأخبار في اليوم التالي. أنت تغذي الحلقة.”

بدون راحة كافية، تتراجع قدرتنا على تمييز الحقيقة من المعلومات المضللة أيضًا، مما يجعل العالم يبدو أكثر فوضى ويأسًا مما هو عليه في الواقع.