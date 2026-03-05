خلف الشاشات المتوهجة.. الأخبار السلبية تدمر ليالينا الهادئة

لقد انتعشت، وأنت في السرير، تغوص في وسائدك، وتكاد تغفو عندما تسمع دويًا عاليًا. قد يكون مجرد باب الشرفة الذي أغلق بقوة الريح، لكن عقلك يقفز إلى أسوأ السيناريوهات.
تصل يدك تلقائيًا إلى هاتفك (الذي بالطبع بجانبك، وربما حتى تحت وسادتك). تفتح تطبيقًا واحدًا لـ “مجرد التحقق” مما يحدث في الجوار. يقودك عنوان رئيسي إلى التالي، وقبل أن تدرك ذلك، تكون قد قطعت نصف العالم، وقلبك يتسارع بسبب جفاف في شرق إفريقيا أو تحول جيوسياسي على بعد ثلاث حدود.
إذا وجدت نفسك غير قادر على النوم، وتتصفح هاتفك باستمرار بحثًا عن "تحديث آخر”، فأنت لا تفعل ذلك لمجرد البقاء على اطلاع. أنت تتصفح الأخبار الكئيبة.
تقول نصرت خان، أخصائية نفسية سريرية مرخصة من هيئة تنمية المجتمع في مركز الموارد البشرية الدولي بدبي: "الناس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ملتصقون بشاشاتهم الآن لأن العالم من حولنا يبدو غير مؤكد". وتضيف: "كلما شعرنا بهذه الطريقة، تسعى أدمغتنا بشكل طبيعي إلى المعلومات لاستعادة الشعور بالسيطرة. يبدأ الأمر كبحث عن الأمان ولكنه يتحول إلى حلقة تتركنا أكثر إرهاقًا من أن نكون على اطلاع."
تعرّف خان التصفح الكئيب بأنه “الاستهلاك القهري للأخبار السلبية لفترات طويلة، عادة في وقت متأخر من الليل.” يبدأ الأمر ببراءة كافية: "سأتصفح لمدة 10 دقائق قبل النوم"، لكن تلك الدقائق تمتد إلى ساعات.
تشرح خان أن أدمغتنا مبرمجة لمسح التهديدات، وهي غريزة بقاء. لكن هذه الغريزة، التي تتفاقم في أوقات عدم اليقين، تبقي اللوزة الدماغية (نظام الإنذار في دماغنا) في وضع مراقبة مستمر. “كل تحديث جديد يبدو حيويًا. لكن النتيجة هي أننا نقع في حلقة لا نهاية لها من التصفح القلق، مما يرفع هرمونات التوتر لدينا ويزيد من مشاعر الاضطراب.”
في الأوقات العصيبة، خاصة عندما تتصاعد التوترات الإقليمية، يميل الناس إلى الالتصاق بشاشاتهم. تشير خان إلى أن هذا الاندفاع ينبع من الرغبة في السيطرة على الوضع. “يشعر عقلك أن تحديثًا واحدًا إضافيًا سيساعدك على الشعور بالأمان أو الاستعداد بشكل أفضل، لكن الإنترنت لا يمكنه توفير هذا الحل.”
بدلاً من ذلك، فإن التدفق المستمر للمعلومات المقلقة أو المتضاربة يبقي الجهاز العصبي في حالة تأهب قصوى، مما يغذي القلق وحتى ‘الصدمة غير المباشرة’، وهي إجهاد عاطفي ناتج عن مشاهدة معاناة الآخرين عبر الإنترنت.
التصفح حتى الساعات الأولى من الصباح يعطل دورة نومك، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية، وضبابية في التفكير، وسرعة الانفعال، وضعف التحكم في الاندفاع. تؤكد خان: “النوم ليس رفاهية، إنه حماية نفسية.” وتضيف: “إذا كنت محرومًا من النوم، فإن إدراكك للتهديدات يتفاقم، مما يجعلك أكثر تفاعلاً مع الأخبار في اليوم التالي. أنت تغذي الحلقة.”
بدون راحة كافية، تتراجع قدرتنا على تمييز الحقيقة من المعلومات المضللة أيضًا، مما يجعل العالم يبدو أكثر فوضى ويأسًا مما هو عليه في الواقع.
التعرف على النمط هو الخطوة الأولى. تقترح خان ملاحظة الإشارات الجسدية والعاطفية التالية:
شد الفك أو تشنج العضلات
جفاف الفم أو التنفس السطحي
التصفح المستمر دون إنهاء فيديو أو منشور واحد
أفكار مثل، “تحديث واحد آخر فقط…”
إدراك أنك قضيت 30-40 دقيقة على نفس التطبيق دون جمع أي معلومات جديدة أو تحقيق أي هدف
إذا كان هذا ينطبق عليك، فقد تكون تتصفح الأخبار السلبية وحان الوقت لكسر هذه العادة:
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التوقف هو مسألة "قوة" أو شخصية. تختلف خان مع هذا الرأي، مشيرة إلى أنها ليست مشكلة قوة إرادة بل مشكلة تنظيم.
تشرح: “للتوقف، يجب عليك تنظيم سلوكك عن طريق تنظيم جهازك العصبي أولاً. نظرًا لأن المنصات الرقمية مصممة لتكون "بدون احتكاك"، يجب علينا يدويًا إضافة مطبات سرعة لعاداتنا.”
يمكن أن يبدأ هذا بـ "قاعدة التمريرات الثلاث"، حيث تسمح لنفسك بثلاث تمريرات فقط في الموجز قبل نقل الهاتف فعليًا إلى غرفة أخرى.
بدلاً من ذلك، توصي خان بـ "قاعدة غروب الشمس" للنافذة الخطيرة بين الساعة 11 مساءً و 3 صباحًا، عندما يكون الناس أكثر عرضة للوقوع في حلقة التصفح السلبي.
إن شحن هاتفك في غرفة المعيشة أو في مكان بعيد في غرفة النوم، حيث يتعين عليك المشي للوصول إليه، يخلق الاحتكاك الضروري لكسر حالة الغيبوبة
“خلال هذه الساعات، يكون قشرة الفص الجبهي المنطقية لدينا مرهقة، مما يترك الدماغ العاطفي هو المسؤول. إن شحن هاتفك في غرفة المعيشة أو في مكان بعيد في غرفة النوم، حيث يتعين عليك المشي للوصول إليه، يخلق الاحتكاك الضروري لكسر حالة الغيبوبة،" تنصح.
تقترح خان الحفاظ على مساحتك الرقمية هادفة. من الناحية المثالية، يكفي تحديث واحد أو اثنان موثوقان يوميًا للبقاء مسؤولاً. وتضيف: "توفر الإمارات العربية المتحدة ضمانًا استثنائيًا من خلال الإعلانات الموثقة وخطوط المساعدة للصحة العقلية." “من خلال تحديد مصدرك مسبقًا والالتزام به، تتجنب "القفز بين القنوات" الذي يثير فرط الإثارة."
لحماية مساحتك بشكل أكبر، تقترح خان إيقاف تشغيل الإشعارات الفورية حتى لا تصلك الأخبار. بدلاً من ذلك، أنت تذهب إلى الأخبار في وقت محدد. "يمكن أن يكون ضبط مؤقت مادي لمدة 10 أو 15 دقيقة لكل جلسة بمثابة منبه ضروري لإعادتك إلى حياتك الواقعية."
بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا تنزيل تطبيقات مراقبة وقت الشاشة، مثل Opal و ScreenZen و Flipd وما إلى ذلك، أو استبدال التصفح السلبي بالمشاركة الهادفة مثل البودكاست التعليمي أو التأمل الموجه. تذكر خان أيضًا Insight Timer كمورد لتمارين اليقظة، بالإضافة إلى القراءة المنظمة.
"ومع ذلك، فإن استبدال التصفح السلبي بـ “التصفح غير الضار” طوال الليل لا يحل المشكلة الأساسية. تظل أفضل استراتيجية هي إبعاد الهاتف،" تضيف.
لمكافحة الجذب الرقمي، توصي خان بمهام "جسدية"، وهي أنشطة تتطلب من جسمك التحرك والتفاعل مع العالم المادي.
تنظيف الخزانة هو توصية متكررة لعملائها لأنه يرسخ الفرد ويوفر إحساسًا ملموسًا بالتحكم في مساحته المباشرة.
تشمل التغييرات العملية الأخرى الانخراط في هوايات لا تتطلب الإنترنت، مثل الرسم، أو قراءة كتاب مادي، أو مشاركة القصص مع الأطفال.
تقول خان إن أدوات التأريض الجسدي، مثل تقنية 5-4-3-2-1 أو الإمساك بكوب ماء بارد، يمكن أن تساعد أيضًا في سحب وعيك من السحابة الرقمية وإعادته إلى الواقع.
تضيف: “الحركة الجسدية تساعد حقًا وبشكل كبير على حرق الأدرينالين المتراكم من قراءة كل الأشياء السيئة،” وتضيف: “وكذلك التواصل المجتمعي: مكالمات الفيديو، التحدث مع الأصدقاء، المحادثات الحقيقية، مشاركة المشاعر داخل الأسرة، دون إعادة تكرار الأزمة مرارًا وتكرارًا."
الإيمان والصلاة والتأمل وكتابة اليوميات كلها طرق مفيدة للغاية للمساعدة في تنظيم الجهاز العصبي، خاصة في شهر رمضان المبارك. وإذا شعرت بالعجز، تقول خان، افعل شيئًا صغيرًا ومحليًا: ساعد جارًا، اطمئن على شخص في طابقك، شارك في مشروع مجتمعي.
في زمن الخوف الجماعي، يمكن أن يكون الحفاظ على شعورك بالهدوء أكثر من مجرد "رعاية ذاتية". تقول خان: "حماية جهازك العصبي هي في الواقع عمل من أعمال المسؤولية المدنية.”
يتخذ الأفراد المنظمون قرارات أفضل ويكونون أقل عرضة لمشاركة "أشياء عشوائية" أو معلومات مضللة بشكل متهور مما يعقد جهود الحكومة.
تضيف: "البقاء على اطلاع واجب، لكن البقاء غير منظم لا يحمي أحدًا." وتضيف: "من خلال وضع الحدود، ورعاية أنفسنا بالنوم والتركيز على التواصل المحلي، نبني المرونة النفسية التي تتطلبها هذه الأوقات العصيبة.”
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يشعر بالضيق ويحتاج إلى الدعم، فهذه بعض خدمات الصحة النفسية المتوفرة في الإمارات العربية المتحدة التي يمكنك التواصل معها.