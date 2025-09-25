"خطر على وظائف الجسم": تحذير طبي من عمليات تطويل الساقين منخفضة التكلفة

اكتسبت جراحة إطالة الساقين التجميلية اهتمامًا عالميًا في الآونة الأخيرة، لكن أحد الجراحين الرائدين في الإمارات العربية المتحدة حذر من أن هذا الإجراء يجب أن يتم فقط في مراكز ذات سمعة طيبة وخبرة، مما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة في العيادات ذات التكلفة المنخفضة.
يمكن للمرضى اكتساب ما يصل إلى 15 سم، لكن هذا الأمر يتطلب الإقامة في المستشفى والرعاية بعد العملية الجراحية التي تستمر لعدة أشهر.
وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، أصدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تحذيرًا صارمًا، حثّت فيه الناس على تجنب الجراحة. يأتي هذا التحذير وسط تجدد الاهتمام بهذه العملية بعد تصويرها في المسلسل الكوميدي الرومانسي الدرامي "الماديون"، حيث يزداد طول إحدى الشخصيات ست بوصات.
قال الرئيس التنفيذي ومؤسس عيادة بالي الشرق الأوسط، الدكتور درور بالي، إن العديد من الجراحين الذين يقدمون عمليات إطالة القامة يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لمنع أو علاج المضاعفات، ومع ذلك يقومون بإجراء الجراحة لأسباب مالية بحتة "لأنها عملية دفع ذاتي".
يقول الجراح، الذي يُنسب إليه إجراء حوالي 25 ألف عملية جراحية لإطالة الأطراف وإعادة بنائها: "يلجأ معظم المرضى إلى مراكز أقل سمعة بسبب ارتفاع الأسعار. وقد تكون العواقب وخيمة - فهم يُخاطرون بوظائفهم".
تكاليف الجراحة في الإمارات العربية المتحدة مرتفعة، إذ تبلغ تكلفة مسامير الإطالة القابلة للزرع 50,000 دولار أمريكي. وتُضاف تكاليف الإقامة في المستشفى، وأتعاب الجراح، والرعاية الشاملة بعد الجراحة إلى التكلفة الإجمالية بشكل كبير.
وأكد الدكتور بالي أن "كل هذا يصبح مكلفًا عندما تجمعه معًا"، مشيرًا إلى أن العيادات الخارجية الأرخص غالبًا ما تخفض التكاليف عن طريق استخدام مثبتات خارجية، أو غرسات أقل موثوقية، أو رعاية متابعة ضئيلة.
حذّر الدكتور بالي من مخاطر جسيمة عند إجراء العملية في مراكز أقل سمعة. وقال: "في الصين، كانت النتائج كارثية لدرجة أن الحكومة حظرت إجراء عمليات إطالة القامة". وأضاف: "في بعض المراكز بالخارج، ترتفع معدلات المضاعفات لديهم لدرجة أنهم يأتون إليّ لأعالج مضاعفاتهم".
الطلب على هذه الجراحة في الإمارات العربية المتحدة محدود. ومع ذلك، تُعدّ الدولة مركزًا للسياحة العلاجية، حيث تُقدّم للمرضى من آسيا وأفريقيا وأوروبا بديلاً أكثر أمانًا من العيادات الاقتصادية في أماكن أخرى.
يمكن للمرضى زيادة طولهم بشكل واقعي حتى 8 سم من خلال إطالة عظم الفخذ الثنائي، أو 15 سم عند تضمين جراحة قصبة الساق، مع اتباع جداول زمنية آمنة لإعادة التأهيل. وبينما قد يلجأ البعض إلى هذه العملية لزيادة الطول فقط، أكد الدكتور بالي أن اختيار الجراح والمركز الطبي أهم من ملاءمة المريض، حيث أن معظم المرضى مؤهلون طبيًا.
تكمن المشكلة في قدرة معظم المرضى على تحمل التكاليف، ولذلك يلجأون إلى مراكز أقل سمعة لأنهم يتخذون قراراتهم بناءً على السعر. ومع ذلك، فإن العواقب وخيمة للغاية، كما قال. "جراحة إطالة الساق آمنة فقط عند إجرائها بخبرة ومتابعة دقيقة."
طُوِّرت هذه الجراحة في الأصل لتصحيح التشوهات أو الإصابات، وتتضمن قطع عظام الساق وإطالتها تدريجيًا باستخدام مسامير قابلة للزرع أو أجهزة خارجية. وتتطلب تقنية جراحية دقيقة، وعلاجًا طبيعيًا يوميًا، ومتابعة دقيقة للوقاية من المضاعفات مثل تقلصات العضلات، وتلف الأعصاب، والالتهابات، أو الإعاقة الدائمة.
في عيادته بالإمارات العربية المتحدة، يبقى المرضى في منازلهم طوال عملية الإطالة، والتي قد تستغرق ما يصل إلى 15 أسبوعًا حسب مقدار الزيادة في الطول. يُقدم العلاج الطبيعي المتخصص يوميًا، ويفحص الجراح المرضى كل أسبوعين. ووفقًا لإحصاءات العيادة، فإن خطر الحاجة إلى جراحة ثانية لعلاج المضاعفات أقل من 1%، مما يجعلها من أكثر العيادات أمانًا في العالم.
يبدأ إطالة الأطراف بعد أسبوع واحد من الجراحة بالتزامن مع العلاج الطبيعي. يُطيل المرضى أطرافهم بمقدار مليمتر واحد يوميًا باستخدام جهاز تحكم عن بُعد خاص، ويستخدمون المشايات أو العكازات لمدة تصل إلى خمسة أشهر، كما أوضح الدكتور بالي.
بعد إتمام عملية الإطالة، يواصل المرضى التمارين في المنزل، باتباع تعليمات برنامج العيادة الذي يستمر ثلاثة أشهر. بعد خمسة أشهر من الجراحة، يمكنهم التوقف عن استخدام المشايات أو العكازات. بعد شهر، يمكنهم البدء بالجري أو القفز، والعودة إلى الرياضة وجميع الأنشطة. بعد عام واحد، يستعيد المرضى نشاطهم البدني الطبيعي بنسبة 85% تقريبًا، وبعد عامين، يصلون إلى مستوى أدائهم التنافسي الكامل.