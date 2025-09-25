"خطر على وظائف الجسم": تحذير طبي من عمليات تطويل الساقين منخفضة التكلفة

بعد إتمام عملية الإطالة، يواصل المرضى التمارين في المنزل، باتباع تعليمات برنامج العيادة الذي يستمر ثلاثة أشهر. بعد خمسة أشهر من الجراحة، يمكنهم التوقف عن استخدام المشايات أو العكازات. بعد شهر، يمكنهم البدء بالجري أو القفز، والعودة إلى الرياضة وجميع الأنشطة. بعد عام واحد، يستعيد المرضى نشاطهم البدني الطبيعي بنسبة 85% تقريبًا، وبعد عامين، يصلون إلى مستوى أدائهم التنافسي الكامل.