خطة طوارئ منزلية لحماية الحيوانات الأليفة من المتغيرات البيئية المفاجئة

عند تمشية الكلاب في الفترات المتوترة، ينصح الخبراء بإبقاء النزهات قصيرة والبقاء بالقرب من المنزل، مع اختيار طرق مألوفة وتجنب المناطق المزدحمة أو الصاخبة. وفي حال حدوث صوت عالٍ مفاجئ، توقف، وثبّت وضعية جسدك، وتجنب سحب المقود بقسوة؛ فرد فعلك هو ما سيوجه رد فعلهم.