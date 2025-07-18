خبيرة تغذية هندية في دبي: الإمارات علمتني الاستمتاع بالوفرة مع التواضع

تقول ميتون دي ساركار، أخصائية التغذية السريرية ومؤسسة شركة "سمبلي هيلثي" (Simply Healthy) لخطط الوجبات ومقرها دبي، إن الإمارات علمتها كيفية الاستمتاع بالوفرة مع الحفاظ على تواضعها. وتشدد المهاجرة الهندية (46 عامًا)، التي تعيش في دبي منذ عام 2004 وشهدت صعودًا وهبوطًا في مسيرتها المالية، على أن طلب النصيحة والتحلي بالبطء كانا أعظم دروسها.

المال: حرية متطورة وقوة تمكين

عند سؤالها عن كلمة واحدة تصف المال، أجابت دي ساركار بـ "الحرية. القدرة على الاختيار، والإبداع، والنمو".

وفي رسالة إلى المال، كتبت: "أيها المال العزيز، لقد كنت رفيقًا رائعًا. مررنا بتقلبات — من عدم معرفة مصدر الإيجار التالي، إلى تذوق الثراء، ثم فقدانه بالكامل، وإعادة بنائه مرة أخرى. لقد علمتني الصبر، والتواضع، والشجاعة. لم أعد أطاردك؛ أنا أحترمك. أنت تظهر عندما أعمل بهدف وأعطي بامتنان. شكرًا لك على منحي القدرة على الحلم الكبير."

وعن علاقتها بالمال، وصفتها بأنها "متطورة وتمكينية". ففي سنواتها الأولى، كان المال شيئًا ترغب بشدة في الحصول على المزيد منه، قادمة من خلفية بسيطة ومتواضعة لم يكن فيها الكافي دائمًا. "لذا، عندما بدأت في الكسب مبكرًا، طاردته بكل ما أملك. أردت أن أثبت أنني أستطيع الحصول على كل شيء في أقرب وقت ممكن. اليوم، لقد نضجت. لقد كسبت المال، وخسرته، وكسبته مرة أخرى. هذه الرحلة الصعبة علمتني أنه على الرغم من أن المال ليس كل شيء، إلا أنه يمكن أن يشتري لي راحة البال. يسمح لي بالاستثمار في رفاهيتي ورفاهية عائلتي، وتخصيص وقت لنفسي للقيام بالأشياء التي أحبها."

دروس من الطفولة وريادة الأعمال

تكونت هذه العلاقة مع المال منذ الطفولة، حيث نشأت في عائلة تدير المال بحذر، مما علمها ألا تأخذ شيئًا كأمر مسلم به. وعند انتقالها إلى الإمارات وبدء مسيرتها المهنية، كانت متعطشة للكسب والنمو وبناء شيء خاص بها. ولكن ريادة الأعمال، وخاصة جوانبها المؤلمة، هي التي علمتها القيمة الحقيقية للمال. "علاقتي به لم تتشكل بالنجاح فقط، بل بالأخطاء، والمخاطرة، والمرونة، والبدء من جديد."

من والدتها، تعلمت ميتون الحكمة التي تتجاوز الأرقام، فوالدتها كانت تدير المنزل بميزانية محدودة ولم تشعرها أبدًا بالنقص. "منها تعلمت كيف أعيش برشاقة في حدود إمكانياتي وكيف أمد الموارد دون المساومة على الكرامة."

الانفتاح المالي وصدمة الركود

تتحدث ميتون بصراحة مع مدير محفظتها ولا تخجل من ذلك، وغالبًا ما تتحدث مع زوجها وتطلب رأيه. "أعتقد أن المزيد من النساء بحاجة إلى إجراء محادثات تمكينية حول المال — المدخرات، الاستثمارات، وحتى الإخفاقات. نحن نتجنب التحدث عن المال خوفًا أو بسبب التكييف، ولكن ذلك فقط يبقينا عالقين. الشفافية قوة."

كانت أعمق تجربة لها مع المال هي الركود الاقتصادي عام 2008. في ذلك الوقت، كانت قد شهدت للتو ذروة نجاح هائل. "كنت مفرطة الثقة، ومفرطة الرفع المالي، واعتقدت أن لا شيء يمكن أن يهزمني. لكن انهيار السوق ضرب بقوة. خسرت ما بنيته. كانت إعادة ضبط — ماليًا وشخصيًا. تعلمت أن أصبح أكثر وعيًا. بدأت من جديد، ولكن هذه المرة بالصبر، والهدوء، وحدود أقوى، وتقدير أكبر لكل إنجاز، مهما كان صغيرًا."

الإمارات: أرض الفرص والتحدي

لقد شكل العيش في الإمارات رؤية ميتون للمال. "الإمارات مكان متناقض. إنها توفر الكثير من الفرص، لقد بنيت مسيرتي المهنية وعلامتي التجارية هنا. لكنها أيضًا تتحدى انضباطك. من السهل أن تنجرف في البهرجة وتنفق أكثر مما ينبغي. لقد علمني العيش هنا الاستمتاع بالوفرة مع الحفاظ على التواضع."

وعن أكبر ندم أو خسارة مالية لها، تشير إلى "التوسع المفرط بسرعة خلال السنوات الأولى من النجاح. لقد استدنت أكثر من اللازم، و overestimated الطلب، وحصلت على رهون عقارية دون التفكير على المدى الطويل. لقد محى انهيار عام 2008 ما كنت أملكه. كان درسًا متواضعًا، لكنه ولد نسخة أكثر حكمة وتواضعًا مني. ولهذا، عندما أنظر إلى الوراء، أشعر بالامتنان بشكل غريب."

هل تتفق مع رؤية ميتون حول كيفية تأثير بيئة مثل الإمارات على علاقة الفرد بالمال؟