خبراء في دبي : استخدام البالغين للهايات قد يشير إلى اضطرابات نفسية

انتشر على الإنترنت صيحة غريبة جديدة، تتمثل في استخدام البالغين اللهايات لتهدئة أنفسهم، ما أثار دهشة وقلقًا في آنٍ واحد. وصرح خبراء في دبي بأن هذه العادة قد تشير إلى صراعات نفسية أعمق، كما أنها تحمل مخاطر محتملة على صحة الكلام والأسنان.

جذبت هذه الممارسة غير المألوفة اهتمامًا سياسيًا في البحرين مؤخرًا، حيث وصفها أحد أعضاء البرلمان بأنها "مخالفة للآداب العامة"، وفقًا لتقارير إعلامية. ومع ذلك، يصرّ بعض المستخدمين على أن اللهايات تساعد على تهدئة أعصابهم، بل ويدّعي البعض أن هذه العادة تساعدهم على الإقلاع عن التدخين.

بالنسبة لس.ل، المقيمة في دبي، والتي تعمل في وظيفة تتطلب ضغطًا كبيرًا، كان هذا الاكتشاف "مريحًا بشكل غريب". شُخِّصت مؤخرًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فصادفت هذا الترند على تيك توك وقررت تجربته.

هل هو مفيد حقا؟

رأيتها وفكرت: لمَ لا؟ قالت. "اشتريتُ لهاية أطفال عادية وبدأتُ باستخدامها عندما أشعر بالإرهاق. كانت مريحةً بشكلٍ غريب، وساعدتني على الشعور بالتوازن."

على الرغم من أنها وجدت الأمر مفيدًا، اختارت إس إل أن تُبقي عادتها الجديدة سرًا. قالت: "عندما طُرح الموضوع بين مجموعة من الأصدقاء، فاجأني اشمئزازهم حقًا". "لقد انتشرت العديد من الصيحات الشائعة، لكن يبدو أن هذا الصيحة أثارت رد فعل قويًا على نحو غير معتاد. بالنسبة لي، لا ضرر منها. إذا كانت مفيدة، فلماذا نصدر أحكامًا قاسية؟"

مع ذلك، يقول علماء النفس إن هذا السلوك قد يعكس شيئًا أعمق. تقول هبة سالم، أخصائية علم النفس للبالغين والعائلات في عيادات سيج بدبي: "على المستوى النفسي، يمكن اعتبار استخدام البالغين للهّاية شكلاً من أشكال التراجع - عودة إلى مرحلة مبكرة من النمو حيث كانت تُلبّى الاحتياجات بطرق بسيطة ومهدئة".