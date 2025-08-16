خبراء في دبي : استخدام البالغين للهايات قد يشير إلى اضطرابات نفسية

انتشر على الإنترنت صيحة غريبة جديدة، تتمثل في استخدام البالغين اللهايات لتهدئة أنفسهم، ما أثار دهشة وقلقًا في آنٍ واحد. وصرح خبراء في دبي بأن هذه العادة قد تشير إلى صراعات نفسية أعمق، كما أنها تحمل مخاطر محتملة على صحة الكلام والأسنان.
جذبت هذه الممارسة غير المألوفة اهتمامًا سياسيًا في البحرين مؤخرًا، حيث وصفها أحد أعضاء البرلمان بأنها "مخالفة للآداب العامة"، وفقًا لتقارير إعلامية. ومع ذلك، يصرّ بعض المستخدمين على أن اللهايات تساعد على تهدئة أعصابهم، بل ويدّعي البعض أن هذه العادة تساعدهم على الإقلاع عن التدخين.
بالنسبة لس.ل، المقيمة في دبي، والتي تعمل في وظيفة تتطلب ضغطًا كبيرًا، كان هذا الاكتشاف "مريحًا بشكل غريب". شُخِّصت مؤخرًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فصادفت هذا الترند على تيك توك وقررت تجربته.
رأيتها وفكرت: لمَ لا؟ قالت. "اشتريتُ لهاية أطفال عادية وبدأتُ باستخدامها عندما أشعر بالإرهاق. كانت مريحةً بشكلٍ غريب، وساعدتني على الشعور بالتوازن."
على الرغم من أنها وجدت الأمر مفيدًا، اختارت إس إل أن تُبقي عادتها الجديدة سرًا. قالت: "عندما طُرح الموضوع بين مجموعة من الأصدقاء، فاجأني اشمئزازهم حقًا". "لقد انتشرت العديد من الصيحات الشائعة، لكن يبدو أن هذا الصيحة أثارت رد فعل قويًا على نحو غير معتاد. بالنسبة لي، لا ضرر منها. إذا كانت مفيدة، فلماذا نصدر أحكامًا قاسية؟"
مع ذلك، يقول علماء النفس إن هذا السلوك قد يعكس شيئًا أعمق. تقول هبة سالم، أخصائية علم النفس للبالغين والعائلات في عيادات سيج بدبي: "على المستوى النفسي، يمكن اعتبار استخدام البالغين للهّاية شكلاً من أشكال التراجع - عودة إلى مرحلة مبكرة من النمو حيث كانت تُلبّى الاحتياجات بطرق بسيطة ومهدئة".
وأضافت أنه ليس من غير المألوف أن يلجأ الأشخاص الذين يعانون من "قلق مزمن أو صدمة نفسية أو إرهاق حسي" إلى عادات مألوفة كوسيلة لتنظيم التوتر. وقالت: "تصبح اللهاية أكثر من مجرد أداة؛ بل أداة تنظيم حسي، توفر الأمان والتحكم في لحظات الإرهاق العاطفي".
مع ذلك، يُثير أطباء الأسنان في دبي مخاوفهم. فقد حذّر الدكتور نيشانت كورانا، أخصائي علاج لب الأسنان في عيادة أستر، من أن استخدام اللهاية لفترات طويلة لدى البالغين قد يُؤدي إلى اختلال محاذاة الأسنان، وإجهاد الفك، وتآكل مينا الأسنان، وتهيّج اللثة.
وأضاف أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير وضع اللسان، "مما يؤدي إلى التأتأة، وتغيرات في وضوح الكلام، ونمط بلع يشبه الرضيع يسمى دفع اللسان".
يُعتقد أن هذا التوجه بدأ في الصين وكوريا الجنوبية قبل أن ينتشر عالميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما يُشيد العديد من مستخدمي الإنترنت بتأثيراته المهدئة، يُحذر علماء النفس من إضفاء طابع رومانسي على آليات التأقلم دون سياق.
قالت: "ما كان يُعتبر في السابق أمرًا غير مقبول اجتماعيًا أو غريبًا، أصبح الآن شائعًا ومحبوبًا ومُصادقًا عليه من قِبل المجتمعات الإلكترونية. قد يُخفف هذا الظهور من الشعور بالعار، ولكنه قد يُؤدي أيضًا إلى تبسيط سلوكيات التأقلم المعقدة أو المبالغة في تبسيطها".
حثّت الناس على الانتباه لعلامات التحذير. وقالت: "إذا شعروا بالذعر أو اضطراب عاطفي بدون اللهاية، أو أخفوا استخدامها خوفًا من الخجل، أو تجنبوا المواقف الاجتماعية التي يُشكك فيها في استخدامها، أو اعتمدوا عليها لكبح الانزعاج العاطفي، فهذا أمرٌ مقلق". وأضافت: "قد تعمل اللهاية كآلية دفاع نفسية، تحمي الفرد من مواجهة نقاط الضعف أو القلق أو الصدمات التي من الأفضل معالجتها بالعلاج".
وفي الوقت نفسه، نصح الدكتور نيشانت الأشخاص الذين لاحظوا تغيرات في العضة، أو اختلافات في الكلام، أو دفع اللسان بين الأسنان، بضرورة رؤية طبيب الأسنان أو أخصائي تقويم الأسنان في وقت مبكر.
قال: "إن التوقف عن هذه العادة مبكرًا يمنع حدوث تغييرات دائمة. عند الأطفال، غالبًا ما يسمح التوقف المبكر للأسنان بتصحيح نفسها ذاتيًا. أما عند البالغين، فنادرًا ما يحدث انعكاس طبيعي. يتطلب الأمر علاجًا تقويميًا، وأحيانًا علاجًا عضليًا وجهيًا وفمويًا لإعادة ضبط عادات البلع واللسان."
