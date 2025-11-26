الإمارات:العلاج الهرموني خيار أساسي لسن اليأس بزوال التحذيرات الأمريكية

رحب العديد من السكان بقرار إدارة الغذاء والدواء بحماس شديد.

قالت المقيمة في دبي فاطمة شهناز إن العلاج الهرموني التعويضي كان “منقذاً للحياة” بالنسبة لأعراضها بعد عملية استئصال الرحم. وأضافت: “كانت الهبات الساخنة لا تُحتمل بعدها”. وتابعت: “قال لي الجراح إنه لا حاجة لي لتناول العلاج الهرموني التعويضي، لكنني كنت أعاني يومياً. وبعد فترة قصيرة، ذهبت في عطلة إلى سويسرا مع عائلتي. كان شهر ديسمبر وكانت درجة الحرارة تحت الصفر، لكنني لم أستطع حتى ارتداء معطف. حينها أدركت أنا وعائلتي مدى سوء أعراض حالتي”.

قالت إنه بمجرد عودتها إلى دبي، طلبت المساعدة الطبية. "وصف الطبيب العلاج الهرموني التعويضي، وفي غضون يوم واحد شعرت بالفرق"، قالت. "كما بدأت في شرب شاي المريمية وقللت كمية الدواء. خلال ثلاثة أشهر، تمكنت من التوقف عن تناول الدواء دون أي مشاكل."

وفقًا للدكتورة ميلينا، يمكن لانقطاع الطمث أن يسبب تغييرات عميقة في حياة النساء اليومية، بما في ذلك تقلبات المزاج، والتعرق الليلي، وزيادة الوزن، والهبات الساخنة. قالت: "غالبًا ما تشعر النساء بالحرج والخجل من مناقشة أعراضهن مع الطبيب". وأضافت: "كما يخشين الآثار الجانبية أو خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو الجلطات الدموية التي وصفتها التحذيرات السابقة. وبسبب هذه المخاوف، يتجنبن أو حتى يؤجلن طلب العلاج الطبي المناسب."

المفاهيم الخاطئة

يذكر موقع إدارة الغذاء والدواء الآن أن الدراسات قدمت أدلة على أن بدء العلاج الهرموني التعويضي خلال عشر سنوات من بداية انقطاع الطمث يمكن أن يكون له فوائد عديدة تفوق بالنسبة لمعظم النساء المخاطر المحتملة. ويشير إلى أن العلاج الهرموني التعويضي ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 50%، وانخفاض التدهور المعرفي بنسبة 64%، وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 35%.

وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبراء إنهم ما زالوا يرون مرضى يؤمنون بهذه المفاهيم الخاطئة. قالت الدكتورة ميلينا: "يعتقد بعض المرضى أن العلاج الهرموني التعويضي يسبب دائمًا السرطان، أو أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية في أي عمر، أو أن جميع منتجات العلاج الهرموني التعويضي تحمل نفس المخاطر، أو حتى أن أعراض انقطاع الطمث مجرد شيء يجب تحمله".

قالت الدكتورة عائشة إن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو الخوف المستمر من سرطان الثدي، الناتج عن تفسيرات مبكرة لدراسة ما. وأضافت: "على الرغم من أن إعادة التحليل لاحقًا أوضحت أن المخاطر ضئيلة بالنسبة لمعظم النساء تحت سن الستين أو خلال عشر سنوات من انقطاع الطمث، إلا أن هذا المفهوم الخاطئ ما زال مستمرًا". وتابعت: "يعتقد بعض المرضى خطأً أن العلاج الهرموني التعويضي مخصص فقط للنساء الأكبر سنًا، غير مدركين أن فوائده غالبًا ما تكون أكبر عند البدء به قريبًا من بداية انقطاع الطمث. هذا الفهم الخاطئ يؤدي غالبًا إلى تأخير بدء العلاج، مما قد يقلل من فعاليته في إدارة الأعراض الوعائية الحركية ومنع فقدان كثافة المعادن في العظام."