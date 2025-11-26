الإمارات:العلاج الهرموني خيار أساسي لسن اليأس بزوال التحذيرات الأمريكية

قال خبراء في الإمارات إن خطوة حديثة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإزالة التحذيرات ذات الإطار الأسود من معظم منتجات العلاج الهرموني التعويضي (HRT) الخاصة بسن اليأس قد تؤدي إلى زيادة عدد النساء اللواتي يسعين للحصول على هذا العلاج، ووصف بعضهم هذه الخطوة بأنها “لحظة محورية” للنساء الأكبر سناً.
على مدى عقود، استخدمت النساء هذه المنتجات لتخفيف أعراض سن اليأس. ومع ذلك، انخفض استخدامها بشكل كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما فرضت إدارة الغذاء والدواء تحذيرات مؤطرة بعد دراسة وجدت زيادة غير ذات دلالة إحصائية في خطر تشخيص سرطان الثدي، وفقاً للإدارة. وقد حذرت الملصقات المستخدمين من أن العلاج الهرموني التعويضي قد يزيد من خطر الإصابة بحالات خطيرة ومهددة للحياة.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قالت الدكتورة ميلينا كاتشيلي، اختصاصية الغدد الصماء في metabolic.health، إن هذه الخطوة ستعيد الثقة بين الأطباء والمرضى. وأضافت: “لأكثر من 20 عاماً، خلقت التحذيرات المؤطرة خوفاً غير متناسب حول العلاج الهرموني، وغالباً ما طغت على فوائده الكبيرة”. وأردفت: “إن موقف إدارة الغذاء والدواء المحدث يعترف بالأدلة المحدثة التي تُظهر أنه عند بدء العلاج الهرموني التعويضي خلال 10 سنوات من سن اليأس أو قبل سن الستين، فإنه يتمتع بملف إيجابي من حيث التوازن بين المخاطر والفوائد”.
وأضافت أن هذه الخطوة ستشجع على وصف العلاج بشكل أكثر فردية وتدعم الاستخدام الأوسع والأكثر ملاءمة للعلاج الهرموني التعويضي للنساء اللواتي يمكن أن يستفدن منه.
رحب العديد من السكان بقرار إدارة الغذاء والدواء بحماس شديد.
قالت المقيمة في دبي فاطمة شهناز إن العلاج الهرموني التعويضي كان “منقذاً للحياة” بالنسبة لأعراضها بعد عملية استئصال الرحم. وأضافت: “كانت الهبات الساخنة لا تُحتمل بعدها”. وتابعت: “قال لي الجراح إنه لا حاجة لي لتناول العلاج الهرموني التعويضي، لكنني كنت أعاني يومياً. وبعد فترة قصيرة، ذهبت في عطلة إلى سويسرا مع عائلتي. كان شهر ديسمبر وكانت درجة الحرارة تحت الصفر، لكنني لم أستطع حتى ارتداء معطف. حينها أدركت أنا وعائلتي مدى سوء أعراض حالتي”.
قالت إنه بمجرد عودتها إلى دبي، طلبت المساعدة الطبية. "وصف الطبيب العلاج الهرموني التعويضي، وفي غضون يوم واحد شعرت بالفرق"، قالت. "كما بدأت في شرب شاي المريمية وقللت كمية الدواء. خلال ثلاثة أشهر، تمكنت من التوقف عن تناول الدواء دون أي مشاكل."
وفقًا للدكتورة ميلينا، يمكن لانقطاع الطمث أن يسبب تغييرات عميقة في حياة النساء اليومية، بما في ذلك تقلبات المزاج، والتعرق الليلي، وزيادة الوزن، والهبات الساخنة. قالت: "غالبًا ما تشعر النساء بالحرج والخجل من مناقشة أعراضهن مع الطبيب". وأضافت: "كما يخشين الآثار الجانبية أو خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو الجلطات الدموية التي وصفتها التحذيرات السابقة. وبسبب هذه المخاوف، يتجنبن أو حتى يؤجلن طلب العلاج الطبي المناسب."
يذكر موقع إدارة الغذاء والدواء الآن أن الدراسات قدمت أدلة على أن بدء العلاج الهرموني التعويضي خلال عشر سنوات من بداية انقطاع الطمث يمكن أن يكون له فوائد عديدة تفوق بالنسبة لمعظم النساء المخاطر المحتملة. ويشير إلى أن العلاج الهرموني التعويضي ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 50%، وانخفاض التدهور المعرفي بنسبة 64%، وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 35%.
وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبراء إنهم ما زالوا يرون مرضى يؤمنون بهذه المفاهيم الخاطئة. قالت الدكتورة ميلينا: "يعتقد بعض المرضى أن العلاج الهرموني التعويضي يسبب دائمًا السرطان، أو أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية في أي عمر، أو أن جميع منتجات العلاج الهرموني التعويضي تحمل نفس المخاطر، أو حتى أن أعراض انقطاع الطمث مجرد شيء يجب تحمله".
قالت الدكتورة عائشة إن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو الخوف المستمر من سرطان الثدي، الناتج عن تفسيرات مبكرة لدراسة ما. وأضافت: "على الرغم من أن إعادة التحليل لاحقًا أوضحت أن المخاطر ضئيلة بالنسبة لمعظم النساء تحت سن الستين أو خلال عشر سنوات من انقطاع الطمث، إلا أن هذا المفهوم الخاطئ ما زال مستمرًا". وتابعت: "يعتقد بعض المرضى خطأً أن العلاج الهرموني التعويضي مخصص فقط للنساء الأكبر سنًا، غير مدركين أن فوائده غالبًا ما تكون أكبر عند البدء به قريبًا من بداية انقطاع الطمث. هذا الفهم الخاطئ يؤدي غالبًا إلى تأخير بدء العلاج، مما قد يقلل من فعاليته في إدارة الأعراض الوعائية الحركية ومنع فقدان كثافة المعادن في العظام."
خلصت الدكتورة ميلينا إلى أن خطوة إدارة الغذاء والدواء ستشجع على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بين النساء ومقدمي الرعاية الصحية، وتوفر وصولًا أكبر إلى العلاجات الآمنة والفعالة، وتقلل من الخوف الناتج عن رسائل المخاطر القديمة، وتحسن جودة الحياة، وتوفر وقاية أفضل من هشاشة العظام، وتدهور القلب والأوعية الدموية، والتغيرات المعرفية.
'انقطاع الطمث ليس مرضًا': طبيبة في دبي تحث النساء على الفحص المبكر والبقاء نشطات الإمارات: هل يدفع انقطاع الطمث النساء إلى ترك العمل؟ الإمارات: هل تشعرين بأعراض انقطاع الطمث في الثلاثينيات من عمرك؟ الأطباء يلاحظون زيادة في الأعراض المبكرة