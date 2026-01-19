خبراء في الإمارات يؤكدون دور"العوامل فوق الجينية" للأب في نجاح الحمل وسلامة المواليد

ووفقاً للدكتور باتانجالي باندورانجا، اختصاصي الغدد الصماء في مستشفى أستر بـ "القصيص"، فإن صحة الرجل تلعب دوراً حاسماً حتى قبل بدء الحمل. وأوضح أن الحيوانات المنوية تحمل ما هو أكثر من مجرد الحمض النووي (DNA). وقال: "تتأثر جودة الحيوانات المنوية بالعلامات فوق الجينية، وهي إشارات كيميائية تؤثر على كيفية تعبير الجينات في الجنين. إن عمر الأب، ووزنه، ونظامه الغذائي، والتدخين، واستهلاك الكحول، ومستويات التوتر، والتعرضات البيئية، كلها عوامل يمكن أن تغير هذه العلامات، مما يؤثر على الخصوبة، والتطور المبكر للجنين، ونتائج الحمل".