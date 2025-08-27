خبراء: المشي في الطبيعة يعزز القدرات العقلية بنسبة 20%

في عام 2008، انطلق 38 طالباً من جامعة ميشيغان في جولة مشي. سار نصفهم في ممرات مشجرة بمنتزه نيكولز أربوريتوم في آن أربور لمسافة 2.8 ميلاً، بينما سار النصف الآخر في نفس المسافة بشوارع وسط المدينة المزدحمة. بعد أسبوع، تبادلت المجموعتان المسارين.

في كل مرة قبل انطلاقهما، أجرى الطلاب اختبارًا يقيس تركيزهم وذاكرتهم العاملة، حيث كانت تُعطى لهم سلاسل أرقام تزداد طولاً تدريجياً، وعليهم تكرارها بترتيب عكسي. وعندما عادوا إلى الحرم الجامعي، أجرى الطلاب الاختبار مرة أخرى. المشي في المدينة حسّن أداءهم قليلاً، لكن المشي في الطبيعة عزز درجاتهم بنسبة 20% تقريباً.

قال مارك بيرمان، أستاذ علم النفس في جامعة شيكاغو الذي أجرى الدراسة عندما كان طالباً في الدراسات العليا في ميشيغان: "لم تكن بحاجة حتى إلى أن تحب أو تستمتع بالمشي في الطبيعة لتحصل على هذه الفوائد المعرفية". فالأشخاص الذين مشوا في يوم بارد من شهر يناير حصلوا على نفس الفائدة التي حصل عليها أولئك الذين أجروا التجربة في يوليو.

نظرية استعادة الانتباه: لماذا الطبيعة تُنعش عقولنا؟

لقد دُرِس تأثير الطبيعة على عقولنا مرات عديدة قبل هذه الدراسة وبعدها، وتجد الأبحاث بشكل عام - وإن لم يكن دائماً - أن التعرض للمساحات الخضراء يعزز إدراكنا وإبداعنا، بالإضافة إلى مزاجنا.

لقد اختبر الكثير منا بشكل مباشر قدرة العالم الطبيعي على إنعاشنا؛ لحظة من الوضوح بعد تسلق جبل، أو تركيز متجدد بعد نزهة غداء في الحديقة. ويحاول العلماء الآن فهم سبب حدوث ذلك بالضبط.

في كتابه الجديد "الطبيعة والعقل"، يعزو بيرمان الفوائد المعرفية للطبيعة إلى "نظرية استعادة الانتباه". هذه النظرية، التي اقترحها لأول مرة في الثمانينيات راشيل وستيفن كابلان، تفترض أن قدرتنا على التركيز هي مورد محدود يستهلك بسهولة، وأن التواجد في الطبيعة وسيلة فعالة لتجديده.

وفقًا لباحثي نظرية استعادة الانتباه، فإن أحد أهم الأشياء في الطبيعة هو أنها "ساحرة بهدوء"، مما يعني أنها تجذب انتباهنا بطريقة لطيفة دون أن تكون مملة أو محفزة بشكل مفرط. (فكر في مشاهدة أمواج المحيط وهي تتدفق وتنسحب، أو التحديق في حقل من الزهور البرية). على النقيض من ذلك، فإن البيئات الحضرية أكثر جاذبية بقسوة وتتطلب يقظتنا بطريقة تستنزفنا.

يفترض بيرمان أن أحد الأسباب التي تجعل الطبيعة تحدث هذا التأثير علينا هو خصائصها الفيزيائية، لا سيما خطوطها المنحنية وأشكالها الهندسية المتكررة (fractals). فقد يكون من الأسهل على أدمغتنا معالجة قوس النهر أو التكوين الصخري، أو الأنماط المتكررة لبلورة ثلج، مقارنة بالحواف المستقيمة لناطحات السحاب. يقول: "قد يمنح ذلك أدمغتنا قسطاً من الراحة، ولهذا قد نرى هذه الفوائد".

ما الذي يحدث في الدماغ؟

لقد سيطرت نظرية استعادة الانتباه على مجال علم الأعصاب البيئي لعقود، لكن ليس الجميع مقتنعاً تماماً بها.

قالت غلوريا مارك، أستاذة المعلوماتية في جامعة كاليفورنيا في إرفاين ومؤلفة كتاب "Attention Span" (مدى الانتباه): "تتراكم الأدلة على أن شيئًا ما في المشي في الطبيعة يفيد انتباهنا". لكنها أضافت أن نظرية استعادة الانتباه "هي مجرد نظرية، ولا نعرف ما إذا كان هذا هو التفسير الحقيقي لما يحدث".

ووافقت آيمي ماكدونيل، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة يوتا، على أن التفسير غير دقيق. فالكثير من الأبحاث تعتمد على الاختبارات المعرفية وتقارير الأشخاص الذاتية حول شعورهم عند التواجد في الطبيعة، وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة، مثل ما الذي يحدث فعلاً في الدماغ.

تعد ماكدونيل واحدة من الخبراء الذين يحاولون سد هذه الفجوة. في العام الماضي، أجرت تجربة مشابهة لتجربة بيرمان، حيث مشى أشخاص إما في حديقة نباتية محلية أو في حرم جامعي طبي حضري. أدى المشي في كلا البيئتين إلى تحسين القدرات المعرفية للأشخاص مقارنة بدرجاتهم قبل المشي. ولكن عندما نظرت ماكدونيل إلى موجات أدمغتهم باستخدام جهاز تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، وجدت أن أولئك الذين كانوا في الطبيعة كان لديهم نشاط دماغي أقل بعد المشي مباشرة، يليه ارتفاعات أكبر أثناء أدائهم لمهمة الانتباه للمرة الثانية.

يشير ذلك إلى أن الدماغ استراح "ثم عاد للعمل بشكل أكثر كفاءة وقوة من أي وقت مضى بعد التعرض للطبيعة، مقارنة بالبيئة الحضرية"، كما تقول ماكدونيل.

هناك أيضاً بعض الجدل حول ما إذا كانت الخصائص الفيزيائية للطبيعة هي التي تمنح الفوائد الاستعادية، كما يقترح بيرمان، أم شيئاً آخر. على سبيل المثال، قالت ماكدونيل، ربما تأتي التأثيرات الصحية من تجارب أخرى تصاحب غالباً قضاء الوقت في الطبيعة: هل هو أنك بمفردك؟ هل هو أنك تمارس الرياضة، أم أنك ببساطة بعيد عن العمل؟ هل جودة الهواء مهمة؟

أو قد يكون شيئاً يعرفه الأنف. ففي ورقة بحثية نُشرت العام الماضي، اقترح خبراء من مجالات متنوعة أن تأثيرات الطبيعة على رفاهيتنا قد تكون لها علاقة بالإشارات الشمية التي نواجهها عندما نكون في الهواء الطلق، مثل المواد الكيميائية التي تنبعث من الأشجار.

قالت روث غارسيد، أستاذة في كلية الطب بجامعة إكستر في إنجلترا، التي نشرت مراجعة لنظرية استعادة الانتباه، إنه من المحتمل ألا يكون شيئاً واحداً فقط هو الذي يجعل الطبيعة مفيدة جداً لأدمغتنا.

قالت غارسيد: "جزء مني يعتقد أن جزءاً من السحر، إن صح التعبير، هو في الواقع هذا المزيج من الأشياء التي تعمل معاً". "وقد نخسر شيئاً كلما حاولنا تفكيك التفسيرات."