خبراء الإمارات: المال يعزز السعادة والرضا عن الحياة

وأشارت شيرين إبراهيم، مستشارة الصحة النفسية في شركة "إنر فويس" (Inner Voice Consultancy)، إلى أن العلاقة بين المال والسعادة معقدة، ففي حين أن المكاسب المالية قد تجلب السعادة الفورية، إلا أن هذا الشعور غالباً ما يكون قصير الأمد. وأضافت: "أظهرت الدراسات أن الناس يشعرون بالسعادة عندما يحصلون على مكافأة أو زيادة في الراتب أو يفوزون بجائزة كبرى - لكن هذه السعادة قصيرة الأمد ويمكن أن تتلاشى بمرور الوقت".