خبراء الإمارات: المال يعزز السعادة والرضا عن الحياة
أعادت دراسة عالمية جديدة إشعال الجدل القديم حول المال والسعادة، وكشفت أن الدخل قد يساهم بشكل أكبر في تحقيق الرضا عن الحياة أكثر مما كان يُعتقد سابقاً. ودعماً للدراسة، أكد خبراء الصحة في الإمارات العربية المتحدة أن "شعور الفرد بالسيطرة على حياته يمكن أن يعزز الرضا العام".
وتشير الأبحاث الحديثة التي أجرتها كلية وارتون إلى أن السعادة تزيد مع زيادة الدخل، على أن يتجاوز بكثير عتبة الـ 500 ألف دولار السنوية (حوالي 2 مليون درهم) التي كانت تعتبر في السابق "سقف الرضا".
وفقاً لـ "ماثيو كيلينغسوورث"، إذا كان هناك حد حيث لا يؤثر المال على السعادة، فمن المرجح أن يكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقاً.
وأجرى "كيلينغسوورث" دراسة شملت أكثر من 33 ألف بالغ عامل في الولايات المتحدة، للبحث في مدى رضاهم عن حياتهم ودخلهم، وقارن نتائجهم بمجموعتين من الأفراد الأثرياء من دراسات سابقة ــ الأولى تتألف من أصحاب الملايين من مختلف أنحاء العالم والثانية تتألف من أفراد من قائمة فوربس 400، أغنى أغنياء أميركا.
وكانت النتائج مذهلة. أبلغ الأفراد الأكثر ثراءً باستمرار عن مستويات أعلى من السعادة، مما يشير إلى أنه إذا كانت هناك نقطة يتوقف فيها المال عن التأثير على السعادة، فقد تكون أعلى بكثير مما كان يُفترض سابقاً.
ورغم أن الدراسة لا تؤكد أن المال يسبب السعادة بشكل مباشر، فإنها تدعم الأدلة المتزايدة على وجود صلة قوية بين الاثنين. وأشار "كيلينغسوورث" إلى أن "هذا يظهر أن الصلة بين المال والسعادة مستمرة في النمو، حتى بعد تجاوز الدخول التي تصل إلى مئات الآلاف سنوياً"، مضيفاً أن "الفارق كبير ومهم".
الثروة تشكل الرفاهية
وأشار خبراء الصحة والعافية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن هذه الدراسة تتحدى الأفكار السابقة حول "سقف الرضا" وتفتح مناقشات جديدة حول كيفية تأثير الثروة على الرفاهية.
وأوضحت "بشرى خان"، مدربة الصحة النفسية والتحول في "ويلث" : "يبدو أن الارتباط بين الثروة والسعادة أعمق مما كنا نعتقد. فالمزيد من المال يوفر خيارات أكبر - سواء كان ذلك يتعلق بتحديد كيفية قضاء الوقت، أو ممارسة الهوايات، أو تجنب المواقف العصيبة. هذا الشعور بالسيطرة على الحياة يمكن أن يزيد الشعور بالرضا".
وأشارالخبراء إلى أنه مع زيادة الدخل، يستطيع الناس تحمل تكاليف تجارب غنية مثل السفر وفرص التعلم والأنشطة الترفيهية، مما يساهم في تحقيق السعادة في الوقت الحالي والذكريات الدائمة.
وأضافت خان: "توفر الثروة شبكة أمان، ورعاية صحية أفضل، ومدخرات للطوارئ، وراحة البال بشأن المستقبل. إن هذا يقلل من القلق ويحسن الصحة النفسية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للبعض، يوفر النجاح المالي شعوراً بالإنجاز والقبول الاجتماعي، مما قد يعزز احترام الذات والشعور بالإنجاز".
الرضا عن الحياة أمر معقد
ورغم أن الدراسة تشير إلى أن السعادة تزداد مع ارتفاع الدخل، فإن هذا لا يعني أن المال قادر على حل كل شيء. فالرضا عن الحياة معقد، وهناك بعض الحدود لما يمكن أن تفعله الثروة وحدها.
وأشارت شيرين إبراهيم، مستشارة الصحة النفسية في شركة "إنر فويس" (Inner Voice Consultancy)، إلى أن العلاقة بين المال والسعادة معقدة، ففي حين أن المكاسب المالية قد تجلب السعادة الفورية، إلا أن هذا الشعور غالباً ما يكون قصير الأمد. وأضافت: "أظهرت الدراسات أن الناس يشعرون بالسعادة عندما يحصلون على مكافأة أو زيادة في الراتب أو يفوزون بجائزة كبرى - لكن هذه السعادة قصيرة الأمد ويمكن أن تتلاشى بمرور الوقت".
وقالت إن السعادة الدائمة تأتي من الاستقلال والقدرة على تعديل الظروف الفردية، وهو ما يمكن للثروة أن تساعد في الحفاظ عليه. وأضافت: "يمكن لمستويات الدخل الأعلى أن توفر الأمان المستمر والقدرة على الوصول إلى فرص أفضل، ولكن الدخل ليس سوى عامل واحد يساهم في الرفاهية الشاملة للإنسان".
الحرية في استغلال الوقت
وأكد الدكتور "أجاي كومار" من مركز برايم الطبي في ديرة أن المال ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر على السعادة، بل نوعية الحياة التي يوفرها المال. وأضاف: "إن المال، عندما يستخدم بحكمة، يمكن أن يعزز السعادة من خلال العلاقات الاجتماعية، والإنفاق الهادف على الآخرين، والحرية الأكبر في استغلال الوقت".
وقال الطبيب النفسي: "ومع ذلك، تظل السعادة موضوعاً معقداً. ومن المرجح أن تكون عوامل أخرى مثل الجينات والصحة والعلاقات ووقت الفراغ والأهداف أكثر أهمية من المال وحده لتحقيق الرفاهية".
وفي نهاية المطاف، ورغم أن الدراسة تدعم وجود ارتباط قوي بين المال والسعادة، فإن الخبراء يتفقون على أن الثروة ليست سوى جزء واحد من لغز كبير لخلق حياة مرضية.