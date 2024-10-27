حملة إماراتية لإدراج اللغة العربية في قوائم المطاعم

وتأتي هذه المبادرة نتيجة للمخاوف التي أثارها كبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل بين قوائم الطعام المكتوبة باللغة الإنجليزية في المقام الأول، ويجد العديد من كبار السن أنفسهم يعتمدون على أطفالهم في الترجمة، وهو ما يعيق استقلاليتهم عند طلب أي شيء.