حملة إماراتية لإدراج اللغة العربية في قوائم المطاعم
أطلقت المصورة الإماراتية علياء بنت سلطان حملة تهدف إلى تعزيز إدراج قوائم الطعام العربية في المقاهي في مختلف أنحاء الإمارات، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن هذا الشهر.
وتأتي هذه المبادرة نتيجة للمخاوف التي أثارها كبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل بين قوائم الطعام المكتوبة باللغة الإنجليزية في المقام الأول، ويجد العديد من كبار السن أنفسهم يعتمدون على أطفالهم في الترجمة، وهو ما يعيق استقلاليتهم عند طلب أي شيء.
وإدراكًا منها لأهمية معالجة هذه القضية، بادرت علياء بنت سلطان إلى تشجيع المقاهي على تقديم خدمات أفضل لهذه الشريحة الحيوية من المجتمع. وقالت علياء لصحيفة الخليج تايمز: "أردت أن أتحدى المقاهي لإعداد قوائم طعام عربية، للسماح لكبار السن بالاستمتاع بزياراتهم دون حواجز. وتهدف هذه المبادرة إلى جعل كبار السن يشعرون بالانتماء والتقدير".
ونشرت علياء على حسابها على موقع إنستغرام مقطع فيديو تظهر فيه شخصية تدعى ميثاء وهي تعبر عن إحباطها: "عندما تذهب إلى المقهى، تكون القائمة كلها باللغة الإنجليزية، ولا نعرف كيف نطلب. على الأقل يجب أن تتضمن القائمة اللغة العربية؛ لا مانع من أي لغة أخرى، لكن اللغة العربية ضرورية".
وأضافت أن «شيخنا يخاطبنا باللغة العربية»، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكنهم طلبه هو الكابتشينو، لأن «هذا هو العنصر الوحيد الذي نفهمه من قائمة الطعام باللغة الإنجليزية».
وأكدت علياء على رغبة كبار السن في الاستمتاع بما هو أكثر من مجرد الكابتشينو، قائلة: "دعونا نسعدهم بإضافة اللغة العربية إلى قائمة الطعام. وكما قال صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أنا لا أنتظر أحداً.. أنا أبادر. وسيتبعني الآخرون".
استجابة إيجابية
وكانت الاستجابة للحملة مشجعة. فمنذ إطلاقها، أضاف نحو 16 مقهى خيارات عربية إلى قوائم الطعام الخاصة بهم. وذكرت علياء أن الشركات من مختلف أنحاء الخليج والدول العربية الأخرى أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى هذه الحركة، حتى أن بعضها عرض ترجمة قوائم الطعام إلى اللغة العربية دون أي تكلفة.
وأضافت علياء: "دعونا نكون جزءًا من مبادرة "معًا نصنع التغيير"، إذ يجب أن تكون اللغة العربية بمثابة وسيلة لاحتضان وإدماج كبار السن الذين يلعبون دوراً أساسياً في مجتمعنا".
ومن بين الداعمين لهذه المبادرة صاحب مقهى "بونساي" في كلباء، الذي أعرب عن سعادته بإضافة اللغة العربية إلى قائمة طعامه، وقال: "نحن سعداء باتخاذ هذه الخطوة، فهي تعكس مسؤوليتنا تجاه ثقافتنا وهويتنا، لقد تم إنشاء مقهى بونساي ليكون مساحة ترحيبية للجميع للاستمتاع بمتعة القهوة والأزهار الطازجة".
لا تسلط حملة علياء الضوء على القضايا الاجتماعية التي تؤثر على كبار السن فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز روح المجتمع والترويج للشمول، مما يثبت أن التغييرات الصغيرة يمكن أن تخلق تأثيرًا كبيرًا.