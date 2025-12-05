"حلم الصحراء".. قطار يجسد طموح السعودية في السفر الفاخر﻿

تستمر طموحات السياحة في المملكة العربية السعودية في الارتفاع، وقطارها الفاخر الأول مصمم ليتناسب مع هذا الحجم. بعد تجاوز حاجز 100 مليون سائح في أواخر عام 2023، ورفع هدفها لاحقًا إلى 150 مليون بحلول عام 2030، قدمت المملكة العربية السعودية بيانًا في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بالكشف عن حلم الصحراء. يبرز القطار الفاخر المكون من 33 جناحًا طموح المملكة لبناء فئة جديدة من السفر التجريبي. المشروع هو الخطوة الأولى لشركة أرسنال في الشرق الأوسط، لكنه ليس أول مشروع للسكك الحديدية الفاخرة للشركة. تدير بالفعل قطار لا دولتشي فيتا أورينت إكسبريس في إيطاليا ووقعت صفقات لقطارات في الإمارات العربية المتحدة ومصر وأوزبكستان، مما يظهر خطة واضحة للتوسع العالمي.

القطار، الذي يتم بناؤه حاليًا في إيطاليا ومن المقرر أن يبدأ رحلاته في أواخر عام 2026، يقدم مسار سفر بطيء عبر بعض من أكثر المناظر الطبيعية النائية والدرامية في المملكة العربية السعودية. لكنه أيضًا رمز لتغيير أوسع. بينما تحاول المملكة تنويع قاعدة السياحة الخاصة بها مع الاستمرار في جذب المسافرين ذوي الإنفاق الكبير، يظهر حلم الصحراء كيف يتم إعادة تعريف الفخامة: أقل عن الإسراف، وأكثر عن الانغماس، والحرفية، والوصول الثقافي. يصف الرئيس التنفيذي لشركة أرسنال باولو بارليتا المشروع بأنه “سرد متحرك” يمزج بين التصميم الإيطالي والتراث السعودي. مع النمو السريع للسياحة في المملكة العربية السعودية وسوق الفخامة الإقليمي الذي يستمر في التفوق على المتوسطات العالمية، يتم وضع القطار كرمز رئيسي لمستقبل السفر الفاخر للغاية في الخليج.