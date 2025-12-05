"حلم الصحراء".. قطار يجسد طموح السعودية في السفر الفاخر﻿

تستمر طموحات السياحة في المملكة العربية السعودية في الارتفاع، وقطارها الفاخر الأول مصمم ليتناسب مع هذا الحجم. بعد تجاوز حاجز 100 مليون سائح في أواخر عام 2023، ورفع هدفها لاحقًا إلى 150 مليون بحلول عام 2030، قدمت المملكة العربية السعودية بيانًا في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بالكشف عن حلم الصحراء. يبرز القطار الفاخر المكون من 33 جناحًا طموح المملكة لبناء فئة جديدة من السفر التجريبي. المشروع هو الخطوة الأولى لشركة أرسنال في الشرق الأوسط، لكنه ليس أول مشروع للسكك الحديدية الفاخرة للشركة. تدير بالفعل قطار لا دولتشي فيتا أورينت إكسبريس في إيطاليا ووقعت صفقات لقطارات في الإمارات العربية المتحدة ومصر وأوزبكستان، مما يظهر خطة واضحة للتوسع العالمي.
القطار، الذي يتم بناؤه حاليًا في إيطاليا ومن المقرر أن يبدأ رحلاته في أواخر عام 2026، يقدم مسار سفر بطيء عبر بعض من أكثر المناظر الطبيعية النائية والدرامية في المملكة العربية السعودية. لكنه أيضًا رمز لتغيير أوسع. بينما تحاول المملكة تنويع قاعدة السياحة الخاصة بها مع الاستمرار في جذب المسافرين ذوي الإنفاق الكبير، يظهر حلم الصحراء كيف يتم إعادة تعريف الفخامة: أقل عن الإسراف، وأكثر عن الانغماس، والحرفية، والوصول الثقافي. يصف الرئيس التنفيذي لشركة أرسنال باولو بارليتا المشروع بأنه “سرد متحرك” يمزج بين التصميم الإيطالي والتراث السعودي. مع النمو السريع للسياحة في المملكة العربية السعودية وسوق الفخامة الإقليمي الذي يستمر في التفوق على المتوسطات العالمية، يتم وضع القطار كرمز رئيسي لمستقبل السفر الفاخر للغاية في الخليج.
“لقد ألهمتنا رؤية السعودية 2030 بعمق، ليس فقط كخارطة طريق اقتصادية ولكن أيضًا كطموح ثقافي وبيئي،” قال بارليتا لـ KT LUXE. “يمثل هذا القطار أكثر بكثير من مجرد وسيلة نقل... هدفنا هو تقديم تجربة سفر بطيئة ذات معنى تكرم البيئة وتربط الضيوف بشكل أعمق بالمملكة.”
المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج الأوسع لا تبني السياحة في فراغ. سجل مجلس التعاون الخليجي حوالي 68.1 مليون وصول سياحي دولي في عام 2023، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بعام 2019. كما عززت السياحة التكامل داخل مجلس التعاون الخليجي. في العام الماضي، ارتفعت حركة السفر داخل مجلس التعاون الخليجي بنسبة 52.1 في المائة مقارنة بعام 2019، مع حوالي 19.3 مليون سائح يتنقلون داخل المنطقة، مما يمثل 26.7 في المائة من جميع الزوار الدوليين. ساهم قطاع السفر والسياحة بمبلغ 247.1 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي في عام 2024، بزيادة 31.9 في المائة عن عام 2019، وفقًا لمركز الإحصاء الخليجي.
تلك الأرقام مهمة لأرسينال. بالنسبة لمشغل السكك الحديدية الفاخرة الذي يتطلع إلى التوسع خارج أوروبا، فإن الخليج لا يقدم فقط سياحة دولية متزايدة ولكن أيضًا قاعدة متزايدة من المسافرين الإقليميين الذين يجربون الرحلات داخل مجلس التعاون الخليجي. يعكس القرار بالشراكة مع المؤسسات الوطنية وإطلاق 'حلم الصحراء' لحظة تتلاقى فيها ظروف السوق والطلب الإقليمي واستراتيجيات السياحة في المملكة العربية السعودية.
قال بارليتا: “جذبت المملكة العربية السعودية اهتمامنا فورًا بسبب استثمارها الطموح في السياحة، ورؤيتها المؤسسية الواضحة، وتراثها الثقافي والطبيعي الغني.” العمل عن كثب مع السكك الحديدية السعودية (SAR)، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحية، ووزارة الثقافة أعطى أرسينال الثقة لجلب مفهومها للرحلات الفاخرة بالسكك الحديدية إلى المملكة بطريقة تشعر بأنها أصيلة وعالمية المستوى حقًا، كما أوضح. “تعمل SAR كعمودنا الفقري التقني، حيث توفر الوصول إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية وتضمن تكامل البنية التحتية بسلاسة،” قال بارليتا. “تمنحنا هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص القدرة الفريدة على دمج الفخامة المكررة مع الأصالة الثقافية الحقيقية والالتزام المشترك بالحفاظ على التراث.”
المملكة العربية السعودية لا تسعى فقط إلى زيادة أعداد الزوار. قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لمجموعة أكسفورد للأعمال إن دفع المملكة بعد الجائحة يهدف إلى تحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجهة عالمية رائدة. وأكد أن القطاع الخاص لعب - وسيواصل لعب - دورًا محوريًا في اقتصاد السياحة المتنامي في المملكة العربية السعودية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة SAR بشار المالك أن القطار يمثل خطوة كبيرة في توسيع خدمات أرسينال تحت استراتيجية النقل واللوجستيات الوطنية، مما يوفر خيارًا فاخرًا للسياحة والترفيه يفتح طرقًا جديدة للزوار والمقيمين لرؤية المملكة.
قال بارليتا: “كل لحظة على متن القطار مصممة بعناية، من الرحلات المخصصة والعروض الثقافية الحصرية إلى الضيافة الشخصية للغاية.”
تم تخيل القطار من قبل المهندسة المعمارية ألين أسمر دأمان، التي مزجت في استوديوها بين التراث السعودي وإلهام الصحراء مع الفخامة المعاصرة لخلق شيء يبدو فخمًا ومتجذرًا في الوقت نفسه. العربات مغطاة بألوان ترابية، أقمشة غنية، ألوان دافئة مستوحاة من الصحراء، أعمال خشبية محفورة يدويًا، وأنماط هندسية معقدة - إشارة خفية إلى ديكورات المجالس التقليدية. الأسقف المحملة بالذهب، المقاعد المخملية الفاخرة، ولمسات آرت ديكو في الأجنحة والصالات تمنح القطار جاذبية خالدة، بينما تتخلل عناصر الديكور التي تشير إلى مواقع اليونسكو مثل مدائن صالح والمدن الزراعية التاريخية مثل حائل في جميع الأنحاء، من الأعمال الفنية في الممرات إلى الزخارف الخفية.
في الداخل، تحتوي العربات الـ 14 على ما مجموعه 33 جناحًا فاخرًا، تم تصميم التخطيط لضمان كل من الحميمية والخصوصية. ستتميز الأجنحة بتطعيمات خشبية مصممة خصيصًا، أثاث أنيق، إضاءة ناعمة، ولمسات تصميم تجمع بين التراث العربي والفخامة الحديثة. بالإضافة إلى الديكورات الداخلية، ستعمل الممرات والمساحات المشتركة كمعارض متحركة، مزينة بأعمال فنية مختارة وتصوير فوتوغرافي يحتفي بالثقافة والتراث والمناظر الطبيعية السعودية.
إنه تصميم متعمد، حيث يلتقي التراث والحرفية والراحة. يبدو أن الهدف هو أنه عندما تصعد على متن حلم الصحراء، فإنك تسافر بالفعل عبر هوية المملكة العربية السعودية قبل أن تصل إلى كثبان الصحراء.
ومع ذلك، إلى جانب الديكورات الداخلية والتجارب المخصصة على متن القطار، ما يميز حلم الصحراء هو الرحلة نفسها. قال بارليتا: "عنصر حاسم في التجربة هو قدرة القطار على فتح الوصول إلى مواقع نائية ومذهلة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يغطي خط السير حوالي 1,300 كيلومتر من الرياض باتجاه حائل، مع توقف في مناطق ذات أهمية طبيعية وتاريخية - صحاري، جبال، مواقع تراثية". يمكن للضيوف أيضًا توقع الانضمام إلى رحلات استكشافية وتجارب مصممة للتأمل.
الحجوزات للرحلات الافتتاحية، المقررة في أواخر عام 2026، مفتوحة بالفعل عبر الإنترنت وتم الإعلان عنها هذا الشهر. تبدأ الأسعار من 30,000 ريال سعودي لكل كابينة في الليلة (وهو ما يقارب 29,300 درهم) مع اختلاف الأسعار حسب خط السير وتاريخ المغادرة. قال بارليتا: "سيتم وضع التسعير في أعلى فئة من سوق الفخامة". "يعكس السعر ليس فقط الأجنحة المصنوعة في إيطاليا والتصميم المميز من قبل ألين أسمر دأمان، ولكن أيضًا المأكولات الفاخرة والبرامج الثقافية المخصصة."
حلم الصحراء هو فقط البداية لأرسينال في المنطقة. الشركة بالفعل في مناقشات متقدمة لإطلاق قطار فاخر مماثل يعبر شبه الجزيرة العربية في الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى أن الخليج أصبح مركزًا للسفر بالقطارات المعتمد على التجربة. "نموذج عملنا قابل للتوسع: نحن نقدم خدمات مخصصة بينما نكرر نهجنا عبر مناطق مختلفة، دائمًا نجمع بين التصميم الإيطالي، الاستدامة، والتخصيص العالي."
بينما تتبع مجموعة شلهوب الفخامة في التجزئة بدلاً من السفر تحديدًا، يظهر تقريرها لعام 2024 أن سوق الفخامة الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 12.8 مليار دولار، مدفوعًا بتدفقات سياحية قوية وثروة متزايدة، مما يشير إلى أن المنطقة لديها الشهية والوسائل لدعم العروض التجريبية الفاخرة مثل حلم الصحراء.
“يمثل هذا التعاون حوارًا ثقافيًا حقيقيًا.” كما يصفه بارليتا، إيطاليا تجلب الحرفية والتصميم، والمملكة العربية السعودية تجلب رؤية مستقبلية متجذرة في التقليد. “يعمل القطار كاستعارة لالتقاء ثقافتين متناقضتين - كل منهما يشارك في مثُل الجمال والضيافة والابتكار. هذه هي اللغة الجديدة للفخامة العالمية: التفاعل مع البيئات المحلية، والاحتفاء بالهوية الثقافية، وتقديم معايير عالمية.”