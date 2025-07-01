حقيقة جلسات العناية بالوجه: بين الفوائد الفعلية وآراء أطباء الجلدية

بشرة أنعم، مسام أصغر، ترطيب أفضل - هذه بعض الفوائد العديدة التي تقدمها جلسات العناية بالوجه. ومن منا لا يشعر بالاسترخاء بعد ساعة من الاسترخاء بينما يُدلك وجهه ويُعتني بمساماته؟
تُعد البشرة المتوهجة من أهم فوائد جلسات العناية بالوجه، إلا أن هذه الميزة تتلاشى بعد بضعة أيام أو أسابيع. ويؤكد خبراء التجميل غالبًا أنه إذا كنتِ ترغبين في تحسينات طويلة الأمد، مثل تقليل التجاعيد، وتقليل حب الشباب، أو توحيد لون البشرة، فستحتاجين إلى جلسات العناية بالوجه بانتظام.
هل هذا صحيح؟ طلبنا رأي ثلاثة أطباء جلدية:
ما هي الفوائد؟
قالت الدكتورة سوزان ماسيك، أخصائية الأمراض الجلدية في مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو، إن علاجات الوجه تأتي بأشكال عديدة.
تتضمن العلاجات القياسية نوعًا من التنظيف العميق، والتقشير، والترطيب، والتدليك، وأحيانًا "الاستخراج"، أي عصر الأوساخ من المسام، على حد قولها. وأضافت أن هذه العلاجات غالبًا ما تُصمم خصيصًا لمعالجة مشاكل جلدية محددة، مثل حب الشباب، والبهتان، وتغير اللون. يمكنكِ الحصول على علاجات للوجه في المنتجعات الصحية أو الصالونات، وفي عيادات الأمراض الجلدية.
قالت الدكتورة هيلين هي، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية بكلية إيكان للطب في ماونت سيناي بمدينة نيويورك، إنه عند تنظيف بشرتكِ وتدليكها وتقشيرها، تُزال خلايا الجلد الميتة من الطبقة الخارجية من الجلد، والتي تُسمى البشرة. وأضافت أن هذا يُسرّع معدل تجديد خلايا الجلد، مما قد يُساعد على تفتيح بشرتكِ وتنعيم ملمسها وتقليص مسامها.
عادةً ما يُدلك الجلد أثناء خطوات التنظيف والترطيب ووضع السيروم. هذا يُعزز ، كما قال الدكتور هي، وهو ما قد يقلل من الانتفاخ.
قالت الدكتورة باسيا ميشالسكي ماكنيلي، الأستاذة المساعدة في الأمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، إنه بالإضافة إلى العناية بالبشرة، فإن العناية بالوجه بشكل منتظم يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وتخفيف التوتر.
"إنها ساعة لا يوجد فيها أي انقطاع، وتركز فقط على العافية والعناية بنفسك"، كما قالت.
هل سيؤدي علاج الوجه بشكل منتظم إلى إطالة هذه التأثيرات؟
قالت الدكتورة ميشالسكي-ماكنيلي إن فوائد جلسة واحدة للوجه عادةً ما تكون قصيرة الأمد، إذ تتراوح بين بضعة أيام وأسبوعين. وأوضحت أن ذلك يعود إلى تجدد البشرة طبيعيًا كل شهر تقريبًا. وعندما يحدث ذلك، تتراكم خلايا الجلد الميتة، مما قد يسد المسام، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وبهتان البشرة.
وقال الدكتور هي إن روتين العناية بالبشرة الجيد يمكن أن يعالج هذا التراكم، ولكن الحصول على علاجات للوجه بانتظام - كل أربعة إلى ثمانية أسابيع، على سبيل المثال - يمكن أن يدعم بشكل مستمر تجدد خلايا الجلد الصحية، مما قد يعزز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى مزيد من الثبات والمرونة على المدى الطويل.
قال الدكتور ماسيك إن علاجات الوجه المنتظمة المُصممة خصيصًا لكِ ولبشرتكِ قد تُقدم فوائد مُمتدة. إذا كنتِ مُعرضة لحب الشباب، فقد تُجرّبين علاجًا يتضمن استخراجًا؛ أما إذا كانت بشرتكِ جافة، فقد تحتاجين إلى خطوات ترطيب إضافية.
مع ذلك، هناك بعض خصائص البشرة التي قد لا تُحسّنها جلسات العناية بالوجه العادية. فعلى سبيل المثال، قد لا يحصل الأشخاص الذين يعانون من تجاعيد عميقة أو ترهل في الجلد على نفس القدر من فوائد تنعيم البشرة أو شدّها من جلسات العناية بالوجه وحدها، وفقًا للدكتور هي.
في بعض الأحيان، تتضمن علاجات الوجه علاجات مثل التقشير الكيميائي أو إن استخدام تقنية التقشير الكيميائي، والتي عند القيام بها بانتظام، يمكن أن تحقق "نتائج دائمة" أكثر من علاجات الوجه التقليدية، مثل تفتيح البقع الداكنة أو علاج حب الشباب، كما قال الدكتور ماسيك.
ماذا يجب أن أفكر فيه أيضًا؟
قالت الدكتورة ماسيك إن جلسات العناية بالوجه المنتظمة آمنة لمعظم الناس، إلا أنها أوصت بتجنبها في حال وجود عدوى جلدية نشطة (مثل قروح البرد أو القوباء المنطقية) أو جروح في الوجه لا تزال في طور الشفاء. كما أوصت بالحذر من جلسات العناية بالوجه (أو استشارة الطبيب أولًا) في حال الإصابة بالوردية أو الصدفية أو الأكزيما أو البشرة الحساسة.
يمكن أن تكون علاجات الوجه باهظة الثمن أيضًا، حيث تكلف في بعض المناطق.
قالت الدكتورة ميشالسكي ماكنيلي إنها لا تمنع الناس من الحصول على علاجات للوجه، ولكنها لا تعتقد أيضًا أنها ضرورية لأولئك الذين يعانون من وتتضمن الطريقة الأساسية تنظيف البشرة وترطيبها واستخدام كريم الوقاية من الشمس بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 يومياً، كما قال الدكتور ماسيك.
واقترح الدكتور ميشالسكي ماكنيلي أيضًا دمج أو الريتينويد الموصوف طبيًا - وهو خيار أكثر فعالية وأطول أمدًا لزيادة تجدد خلايا الجلد وتحسين إنتاج الكولاجين وتفتيح البشرة.
قالت الدكتورة ماسيك إن هذا، إلى جانب اتباع نظام جيد للعناية بالبشرة، أكثر فعالية في مكافحة الشيخوخة من علاجات الوجه وحدها. وأضافت أن علاجات الوجه يمكن أن تُكمّل هذه العادات.
وأضافت الدكتورة ميشالسكي-ماكنيلي أن الإجراءات التجميلية، مثل البوتوكس، والوخز بالإبر الدقيقة، أو علاجات تجديد البشرة بالليزر، قد تُقدم فوائد طويلة الأمد مقارنةً بعلاجات الوجه، مثل تعزيز إنتاج الكولاجين، وتنعيم الخطوط الدقيقة، وتقليل ظهور ندبات حب الشباب والبقع الداكنة. إلا أن هذه الإجراءات قد تكون مكلفة أيضًا، وقد تتطلب زيارة طبيب أمراض جلدية، وهو ما أوصى به الدكتور ميشالسكي-ماكنيلي.
إذا كنتِ ترغبين في الحصول على جلسة عناية بالوجه في منتجع صحي أو صالون تجميل، ينصحكِ الدكتور ماسيك بالاستعانة بأخصائية تجميل مرخصة وذات خبرة، والاستفسار عن المنتجات التي تستخدمها، والإجراءات، وما يمكن توقعه بعدها. أخبري أخصائية التجميل دائمًا إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه العطور أو أي مكونات أخرى قد تكون موجودة في منتجات العناية بالبشرة.
قالت الدكتورة ماسيك إن علاجات الوجه يمكن أن تكون "علاجًا ممتعًا ومريحًا"، فقط تأكدي من تحديد "التوقعات المناسبة" - ولا تعتمدي عليها كمصدر وحيد للعناية بالبشرة.