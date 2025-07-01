حقيقة جلسات العناية بالوجه: بين الفوائد الفعلية وآراء أطباء الجلدية

تتضمن العلاجات القياسية نوعًا من التنظيف العميق، والتقشير، والترطيب، والتدليك، وأحيانًا "الاستخراج"، أي عصر الأوساخ من المسام، على حد قولها. وأضافت أن هذه العلاجات غالبًا ما تُصمم خصيصًا لمعالجة مشاكل جلدية محددة، مثل حب الشباب، والبهتان، وتغير اللون. يمكنكِ الحصول على علاجات للوجه في المنتجعات الصحية أو الصالونات، وفي عيادات الأمراض الجلدية.