حقيبة "هيرميس" الخاصة بجين بيركن تُعرض في مزاد بأبوظبي بقيمة تتجاوز المليون درهم

تُعدّ حرب المزايدات في المزادات إنجازًا شخصيًا ورمزًا للتميّز بالنسبة للفائزين بها. ففي مقابلة سابقة مع مجلة KT Luxe، قال شينسوكي ساكيموتو، الرئيس التنفيذي لشركة "فالويانس هولدينغز" والرجل الذي دفع 10 ملايين دولار لشراء حقيبة بيركن الأصلية: "الفوز بالمزايدة على الحقيبة الأصلية كان إنجازًا شخصيًا ولحظة فارقة لشركة فالويانس... كان الأمر يتعلق بتكريم إرث إحدى القطع الأشهر في عالم الموضة، وضمان أن تكون هذه التحفة بيد جهة تقدّر قصتها وتشاركها مع العالم. نحن فخورون ومتواضعون ومتحمسون للغاية لما هو قادم."