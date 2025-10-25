حقيبة "هيرميس" الخاصة بجين بيركن تُعرض في مزاد بأبوظبي بقيمة تتجاوز المليون درهم

حددوا التواريخ في مفكرتكم: بعد أكثر من شهر بقليل، في الخامس من ديسمبر، سيتجمع عشاق الحقائب الفاخرة النادرة في أبوظبي، حيث سيتم طرح حقيبة يد "هيرميس" كانت مملوكة سابقًا لجين بيركن في مزاد علني.
إذا فاتتك أول مزايدة في يوليو الماضي بباريس، حيث بيعت أول حقيبة بيركن في التاريخ بسعر قياسي بلغ 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار)، فها هي فرصتك الآن لامتلاك حقيبة "هيرميس" حملت اسم واستخدام الممثلة والمغنية البريطانية الفرنسية الراحلة.
قدّمت شركة "هيرميس" الفرنسية الحقيبة كهدية لبيركن عام 2003، ويُقدّر ثمن حقيبتها الجلدية السوداء، المعروفة باسم "لو بيركن فواياجور" (أي المسافرة)، بين 844,100 درهم (230,000 دولار) و1.58 مليون درهم (430,000 دولار). لكن السعر قد يتجاوز بسهولة مليوني درهم عند انطلاق حرب المزايدات — تمامًا كما حدث حين بدأت أول حقيبة بيركن سعرها الافتتاحي عند 4.2 مليون درهم.
ستُعرض حقيبة "بيركن فواياجور" في أبوظبي من 2 إلى 5 ديسمبر. وامتلاكها لا يُعد رفاهية فحسب، بل هو اقتناء لقطعة من التاريخ ورمز للتقارب مع صاحبتها الراحلة، التي كتبت داخل الحقيبة إهداءً بخط يدها عام 2007 جاء فيه: "Mon Birkin bag qui m'a accompagné dans le monde entier" (أي: حقيبتي بيركن التي رافقتني في جميع أنحاء العالم). وقد دوّنت العبارة عندما بيعت الحقيبة في مزاد للمرة الأولى لدعم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
بيع حقائب "بيركن" لدعم الأعمال الخيرية كان من التقاليد الدائمة لدى بيركن. إذ باعت حقيبة "هيرميس بيركن" الأصلية والأغلى ثمنًا أول مرة عام 1994 لجمع التبرعات لمؤسسة فرنسية بارزة لمكافحة الإيدز. وبعد ذلك، استبدلتها شركة "هيرميس"، وخلال حياتها امتلكت بيركن أربع حقائب بالمجمل، ما يجعل هذه الحقائب قطع تراثية تُستعمل أيضًا كوسيلة لدعم الأعمال الخيرية.
الإمارات ليست غريبة عن المزادات الكبرى والأعمال الخيرية. ففي 16 مارس من هذا العام، جمع مزاد خيري للوحات أرقام السيارات والأرقام المميزة للهواتف مبلغًا إجماليًا بلغ 83,677,000 درهم (22.8 مليون دولار) دعمًا لحملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بهدف إنشاء وقف مستدام لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين.
وبدءًا من سعر أساسي قدره 15 مليون درهم، بيعت اللوحة المميزة DD5 وحدها مقابل مبلغ مذهل بلغ 35 مليون درهم لرجل أعمال مقيم في دبي. كما بيعت لوحات مميزة أخرى بأسعار من ثمانية أرقام في نفس المزاد، منها DD12 التي بيعت بـ12.8 مليون درهم، وDD77 التي بلغت 12.6 مليون درهم، وDD15 التي بيعت بـ9.2 مليون درهم.
حتى أصغر مزايد شارك في الليلة ذاتها داخل فندق أرماني بدبي في برج خليفة — وهو طفل يبلغ 13 عامًا، كان يزايد نيابة عن والده — عاد إلى منزله حاملًا اللوحة DD24 التي اشتراها مقابل 6.3 ملايين درهم.
حاليًا، تُعتبر اللوحة P7 أغلى لوحة سيارات في العالم، إذ اشتراها رجل أعمال مجهول مقابل مبلغ ضخم بلغ 55 مليون درهم في 8 أبريل 2023.
شهدت تلك الليلة منافسة شرسة، إذ تحدى مدير المزاد الحاضرين لتحطيم الرقم القياسي الذي دام 15 عامًا، والمسجّل باسم اللوحة رقم 1 التي اشتراها رجل الأعمال الإماراتي سعيد الخوري في مزاد بأبوظبي بمبلغ 52.2 مليون درهم بتاريخ 16 فبراير 2008.
وتُعد اللوحات الأربع الأخرى عالية القيمة في دبي هي: اللوحة AA9 التي بيعت مقابل 38 مليون درهم عام 2021، واللوحة AA8 التي بيعت بـ35 مليون درهم عام 2022، واللوحة D5 التي بلغ سعرها 33 مليون درهم عام 2016. وبذلك تُقدَّر قيمة اللوحات الخمس مجتمعة بـ213.2 مليون درهم.
تُعدّ حرب المزايدات في المزادات إنجازًا شخصيًا ورمزًا للتميّز بالنسبة للفائزين بها. ففي مقابلة سابقة مع مجلة KT Luxe، قال شينسوكي ساكيموتو، الرئيس التنفيذي لشركة "فالويانس هولدينغز" والرجل الذي دفع 10 ملايين دولار لشراء حقيبة بيركن الأصلية: "الفوز بالمزايدة على الحقيبة الأصلية كان إنجازًا شخصيًا ولحظة فارقة لشركة فالويانس... كان الأمر يتعلق بتكريم إرث إحدى القطع الأشهر في عالم الموضة، وضمان أن تكون هذه التحفة بيد جهة تقدّر قصتها وتشاركها مع العالم. نحن فخورون ومتواضعون ومتحمسون للغاية لما هو قادم."
والآن، ما سيأتي بالنسبة إلى الحقيبة التالية من بيركن سيتضح بعد أكثر من شهر، حين تُعرض هذه القطعة الفاخرة الأسطورية في مزاد علني يوم الخامس من ديسمبر