حصة آل مالك: رائدة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز بحري عالمي

ومع ذلك، باعتبارها واحدة من القيادات النسائية القليلة في هذا المجال عبر المنطقة، تدرك آل مالك الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها النساء في المهن البحرية، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الأدوار التقليدية. وتضيف: "أياً كان اهتمامك، أعتقد أنه يمكن ربطه بالصناعة البحرية، لأنها مجال واسع للغاية"، مؤكدة أن المهن البحرية تشمل أكثر من مجرد كونها قبطاناً على متن سفينة. "فهي تشمل أدواراً متنوعة، من صنع السياسات إلى الحفاظ على البيئة والتغطية الإعلامية".