حر الصيف بالإمارات: سبّب خفي لأمراض كامنة وتفاقم أعراضها

إلى جانب ضربة الشمس أو الجفاف، يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تطلق مجموعة من الحالات الطبية التي تظل كامنة أو قابلة للإدارة في الطقس البارد. من تفاقم الأعراض العصبية إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية، يقول الأطباء إن الحرارة الشديدة يمكن أن تكون محفزًا قويًا، تكشف عن أعراض لدى أشخاص قد لا يعرفون حتى أنهم معرضون للخطر.

من بين الأكثر عرضة للخطر هم الأفراد المصابون بـ التصلب المتعدد (MS)، وهي حالة عصبية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ولا يوجد لها علاج معروف. يُقدر أن 19 من كل 100 ألف شخص في الإمارات يعيشون مع التصلب المتعدد، وبالنسبة لهم، يمكن أن تكون الحرارة مدمرة للغاية.

قال البروفيسور أنو جاكوب، مدير قسم التصلب المتعدد وأمراض الأعصاب المناعية الذاتية في كليفلاند كلينك أبوظبي، وعضو اللجنة الاستشارية الطبية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: "تظهر الدراسات أن ما بين 60 إلى 80 بالمائة من المصابين بالتصلب المتعدد يعانون من تفاقم الأعراض مثل التعب، ومشاكل الحركة، واضطرابات بصرية عندما ترتفع درجة حرارة الجسم. وهذا أسوأ في أولئك الذين يعانون من ضعف موجود مسبقًا".

تحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم ظاهرة أوهثوف (Uhthoff’s phenomenon)، عندما يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى إبطاء انتقال الإشارات في الأعصاب التالفة بالفعل. وأوضح جاكوب: "بينما تفاقم الأعراض ليس دائمًا، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأداء اليومي للشخص ورفاهيته. تتحسن الأعراض عادةً عن طريق تبريد الجسم والراحة. من المهم تمييز هذا عن تفاقم حقيقي يستمر عادة لأكثر من 24 ساعة".

للتخفيف من هذه التأثيرات، يوصي الخبراء بـ البقاء رطبًا، واستخدام أدوات التبريد مثل السترات والمراوح، وتجنب ساعات الذروة الحرارية، وتعديل الروتين ليشمل فترات راحة.

قال جاكوب: "يساعد الترطيب مرضى التصلب المتعدد من خلال دعم نظام التبريد الطبيعي للجسم، وتنظيم درجة الحرارة الداخلية، وتقليل خطر تفاقم الأعراض الناجمة عن الحرارة. كما يساعد في إدارة وظيفة المثانة والأداء الإدراكي".

وقد قطعت الإمارات بالفعل خطوات واسعة في إنشاء بيئات أكثر سهولة للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة. قال: "تتمتع الإمارات بالفعل ببيئات مصممة بعناية مثل المساحات العامة المظللة ومناطق التبريد الداخلية المتاحة؛ تلعب هذه الميزات دورًا حاسمًا في حماية الأشخاص الذين يعيشون مع حالات مزمنة مثل التصلب المتعدد".

وللبناء على هذا الزخم، أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مؤخرًا برنامج التصميم الشامل للشمول، بالشراكة مع ست جامعات إماراتية رائدة لإشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تطوير حلول تركز على سهولة الوصول عبر الحرم الجامعية.

تأثير موجة الحر على نطاق أوسع

يلاحظ أطباء الطوارئ أيضًا حصيلة موجة الحر على نطاق أوسع.

قال الدكتور براديب، أخصائي طب الطوارئ في مستشفى ميدكير رويال التخصصي في القصيص: "مع ارتفاع درجات الحرارة، نشهد زيادة ملحوظة في الحالات المرتبطة بالحرارة في قسم الطوارئ، وخاصة الجفاف، والإجهاد الحراري، وفي الحالات الأكثر شدة، ضربة الشمس والفشل الكلوي الحاد".

وأضاف: "المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل التصلب المتعدد (MS)، وأمراض القلب، وأمراض الكلى معرضون للخطر بشكل خاص. يمكن أن تؤدي الحرارة إلى تفاقم التعب والأعراض العصبية في التصلب المتعدد. في مرضى القلب، يمكن أن يؤدي الإجهاد الإضافي على القلب بسبب الجفاف واختلال توازن الإلكتروليتات إلى مضاعفات خطيرة. وبالمثل، قد يواجه أولئك الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى صعوبة في تنظيم مستويات السوائل والصوديوم، مما يزيد من خطر إجهاد الكلى الحاد أو الفشل الكلوي".

يحث فريق الطوارئ الناس على تجنب الأنشطة الخارجية بين الساعة 11 صباحًا و 4 مساءً، وارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء، والتأكد من بقاء بيئتهم الداخلية باردة. قال الدكتور براديب: "في حالة الطوارئ المرتبطة بالحرارة مثل الارتباك، والإغماء، وسرعة ضربات القلب أو توقف التعرق، من الضروري طلب المساعدة الطبية الفورية".

بينما يركز العديد من تنبيهات الصحة العامة على البالغين بشكل أساسي، فإن الأطفال الذين يعانون من حالات عصبية مزمنة معرضون للخطر أيضًا. تقول ليلى، والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يعاني من الصرع، إنها تخطط لصيفهم بالكامل لتجنب حرارة الخليج الشديدة.

قالت: "في صيف الإمارات، لن أسمح له بالبقاء في الخارج كثيرًا، على الرغم من أنه يريد اللعب والنشاط. تزداد نوباته سوءًا عندما ترتفع درجة حرارته. في السنوات القليلة الماضية، حرصنا على السفر إلى مكان أكثر برودة كل يوليو أو أغسطس، حتى يتمكن من الاستمتاع بالخارج دون أن نقلق باستمرار".

يقول الخبراء إن التدخل المبكر والعادات الوقائية ضرورية للفئات الضعيفة. مع استمرار تزايد التحديات الصحية المتعلقة بالمناخ عالميًا، قد يصبح الوعي العام والتخطيط الحضري الشامل ضروريين بقدر أهمية الدواء نفسه.